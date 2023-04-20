Theo VnExpress, Thanh Hương gợi sự đồng cảm khán giả khi vào vai các cô gái nghèo lận đận như Lan phim "Quỳnh Búp Bê", Lệ phim "Mùa hoa tìm lại".

Trên phim, cô không ngại làm mình già, xấu hơn để phù hợp vai diễn. Khi còn sống, nghệ sĩ Hoàng Dũng nhận xét Thanh Hương là người cầu thị, yêu nghề.

Diễn viên trở lại màn ảnh với vai Luyến phim Cuộc đời vẫn đẹp sao , người phụ nữ làm nghề buôn bán ở một khu chợ đầu mối, tính cách lươn lẹo nhưng sẵn sàng hy sinh vì người thân. Qua phần trích đoạn phim được nhà sản xuất đăng tải, nhiều khán giả khen cô diễn nhập tâm, giàu cảm xúc.

Diễn viên Thanh Hương. Ảnh: Internet

Tuy nhiên dù rất yêu thích phim, nhưng một bộ phận khán giả tỏ ra khó chịu khi diễn viên vào vai nghèo lại có bộ răng sứ phát sáng. Họ cho rằng đây là hình tượng không phù hợp.

Tranh cãi xoay quanh vấn đề

Cụ thể, theo Báo Tiền Phong, một tài khoản thắc mắc: “Lam lũ kiểu gì mà răng trắng tinh thế nhỉ?”.

Bên cạnh những lượt “like” đồng tình thì cũng có những tài khoản phản bác: “Chứ để răng lộn xộn, phản ánh chân thực như ngoài đời thì khán giả lại đua nhau chê đạo diễn không biết tạo hình nhân vật, chê phim thiếu tinh tế”.

Diễn viên Thanh Hương khiến nhiều người 'khó chịu' khi vào vai nghèo nhưng có răng sứ sáng lóa. Ảnh: Internet

Phản hồi này không phải không có lý. Một vài tài khoản khác lên tiếng: “Thế cứ lam lũ là răng không được trắng à?”. Hoặc: “Nghèo chứ không ở dơ nha”. Nhưng, ở đây cần nhấn mạnh: Nếu răng trắng tự nhiên chắc người ta đã không soi. Răng trắng bắt “trend” sành điệu mới khập khiễng khi vào vai nghèo khổ.

Quang Tèo và Cô Xuyến nói gì?

Quang Tèo đồng tình với một bộ phận khán giả không hài lòng khi diễn viên vào vai nghèo vẫn khoe răng sứ sáng lóa. Giang Còi làm răng sứ nhưng Quang Tèo nhất định không đua theo xu hướng của sao Việt: “Nhiều nơi còn trả thêm tiền để tôi làm bộ răng sứ 200 triệu đồng nhưng tôi từ chối, vì tôi thấy nhiều người làm răng sứ nhìn cứ… sao sao. Nhất là đàn ông. "Tôi thích men răng thật. Còn răng sứ trắng thật đấy song lại bóng, bởi chất liệu sứ mà, nhất là khi có ánh đèn chiếu vào thì cứ bóng như gương soi. Tôi không ưng. Hồi đầu mới nhìn răng sứ tôi cũng thấy đẹp thật nhưng nhìn kỹ tôi lại thấy sợ”.

Quang Tèo chọn giữ nguyên bản chất 'nông dân'. Ảnh: Internet

Quang Tèo bật mí: “Ngày trước anh Bình Trọng, Hãng phim Bình Minh cũng thử dán đấy. Anh ấy chưa bọc hẳn mà thử dán phía ngoài răng xem sao nhưng thấy cười kém duyên nên phải mất bao công cậy ra”.

Một khi đã muốn thì răng trắng thành đen, chẳng khó gì!

Trước đây, Hoàng Yến có bộ răng nhiễm Tetracycline nên màu vàng xỉn khó coi. Bây giờ Hoàng Yến thường xuyên khoe nụ cười lấp lánh, nhờ công nghệ bọc răng sứ.

Cô Xuyến 'Về nhà đi con'. Ảnh: Internet

Hoàng Yến bảo: “Tôi từng đóng vai nông dân rồi đó. Một khi đã muốn thì răng trắng biến thành răng đen ngay. Kỹ thuật hóa trang của các chuyên gia bây giờ rất đỉnh. Đến làn da trắng của Yến còn nhuộm nâu được nữa là. Răng cũng có thể nhuộm”.

Muốn thành nông dân răng đen chỉ cần nửa phút, xong lại lau đi. Quá đơn giản. Tôi đã làm vai gì sẽ hóa trang bằng được ra vai ấy. Tôi thề không sợ xấu tí nào”.

NSND Trần Nhượng cùng quan điểm với diễn viên Hoàng Yến: “Hóa trang răng xấu không khó, vì chuyên gia còn tạo được răng bị sứt, bị rụng cơ mà! Hay những vết thương do súng đạn cũng tạo ra được. Chẳng khó khăn gì, vấn đề là họ có để ý không, có quan trọng hàm răng phải hợp điều kiện sống của nhân vật hay không?”.

Nhiều nghệ sĩ làm răng sứ thẩm mỹ. Ảnh: Internet

Theo cách nhìn của NSND Trần Nhượng, diễn vai nghèo để răng sứ sáng lóa có ảnh hưởng ít nhiều đến sự tiếp nhận của khán giả: “Điện ảnh hay sân khấu càng gần gũi cuộc sống đời thường càng thuyết phục. Một anh nông dân hút thuốc lào, làm lụng vất vả mà khi cười răng trắng sáng thì sao tin được anh ta làm nông?”, ông nói.

Tuy nhiên, răng sứ không có tội. Theo trào lưu làm răng sứ hay không tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Nhưng khi anh là diễn viên, vào vai nghèo thì nên hóa trang cho răng”. - NSND chia sẻ trên Tiền Phong.

Thanh Hương sinh năm 1988, từng đoạt giải nhì Hoa khôi Hải Dương năm 2006, người về nhất năm đó là Nguyễn Thị Hương Giang. Cô hiện công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội, được đánh giá là diễn viên thực lực trên màn ảnh nhỏ. Cô từng đóng nhiều phim như Người phán xử, Hướng dương ngược nắng, Nàng dâu order.

Thanh Hương lấy chồng khá sớm, từ năm 21 tuổi, sau đó nghỉ ba, bốn năm. Khi quay trở lại diễn xuất ở tuổi 25, cô ở giai đoạn chín chắn, có nhiều trải nghiệm nên đảm đương được các vai diễn có chiều sâu.

Đạo diễn Danh Dũng của Cuộc đời vẫn đẹp sao nhận xét Thanh Hương hết mình với nhân vật. Ở những cảnh quay phải biểu đạt cảm xúc, cô xin đạo diễn cho quay đi quay lại nhiều lần. Nhiều lúc, cô đã ghi hình xong nhưng vẫn chưa thoát vai, ngồi ngơ ngẩn. Đạo diễn vì thế bí mật quay thêm, lấy được hình ảnh cảm xúc của diễn viên. Trong quá trình đóng phim, cô chịu khó tìm tòi, giữ quan điểm riêng. Vấn đề tranh cãi và bàn luận về nhân vật hay các tình tiết xung quanh phim là tất yếu, hiện bộ phim vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và đồng tình từ khán giả.