Vì sao diễn viên Ngọc Lan đổi ý, khẳng định tiếp tục hợp đồng bảo hiểm dù trước đó từng ấm ức, khóc nức trong livestream?

Hậu trường 20/04/2023 15:05

Khách hàng Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan) khẳng định vẫn tiếp tục hợp đồng bảo hiểm liên quan đến công ty mà cô đã nhắc tên và khóc trong livestream trước đó.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, trước đó, ngày 14/4/2023, Công ty MVI Life đã có buổi làm việc với Ngọc Lan. Tại buổi làm việc, khách hàng Ngọc Lan khẳng định cô nhận thấy chưa được tư vấn đầy đủ các điểm thể hiện trên hợp đồng.

Đó là lý do cô thực hiện livestream với chủ đích nhằm lưu ý mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trực tiếp với công ty bảo hiểm hoặc cần thiết nên tham vấn luật sư, để hiểu rõ những ràng buộc pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi đặt bút ký kết.

Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ, kể từ sau khi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, cô đã chọn mua bảo hiểm để đảm bảo rằng con trai sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong tình huống có điều gì đó không may xảy đến với cô.

Vì sao diễn viên Ngọc Lan đổi ý, khẳng định tiếp tục hợp đồng bảo hiểm dù trước đó từng ấm ức, khóc nức trong livestream? - Ảnh 1
Diễn viên Ngọc Lan. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng, tôi nhận thấy có một vài điều chưa thỏa đáng. Sau khi làm việc với ban lãnh đạo MVI Life, chúng tôi đã đạt được đồng thuận để tôi có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình tại MVI Life, đồng thời đã loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu của Lan”, diễn viên cho hay.

Về hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Ngọc Lan, phía MVI Life thừa nhận, việc chưa được tư vấn rõ về các điều khoản có ích cho khách hàng đã khiến cô có những thắc mắc và "đã có cơ hội giải đáp những thắc mắc của Ngọc Lan".

Vì sao diễn viên Ngọc Lan đổi ý, khẳng định tiếp tục hợp đồng bảo hiểm dù trước đó từng ấm ức, khóc nức trong livestream? - Ảnh 2
Ngọc Lan trong buổi họp báo. Ảnh: Internet

“Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mà Ngọc Lan đang tham gia, thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ tối đa bằng thời hạn bảo hiểm của hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn đóng phí bắt buộc, cụ thể là từ năm thứ 4 trở đi đối với sản phẩm này, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt và thời gian đóng phí dự kiến thông thường là 10, 15, 20 năm, tùy theo khả năng tài chính cũng như nhu cầu bảo vệ và tích lũy của khách hàng", lãnh đạo MVI Life thông tin thêm.

MIV Life tiền thân là Aviva, hiện thuộc Tập đoàn Manulife sau khi Manuilfe hoàn tất mua lại Aviva từ đầu tháng 3/2022.

Theo Tuổi Trẻ gần hai tuần trước diễn viên Ngọc Lan đã phát trực tiếp (livestream) trên Facebook, ấm ức khóc nức nở, khẳng định đã bị tư vấn mập mờ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, khiến cô lầm tưởng rằng nộp vào 7 tỉ đồng sau 10 năm sẽ nhận được 10 tỉ đồng.

Vì sao diễn viên Ngọc Lan đổi ý, khẳng định tiếp tục hợp đồng bảo hiểm dù trước đó từng ấm ức, khóc nức trong livestream? - Ảnh 3
Ngọc Lan khóc trong livestream. Ảnh: Internet

Đồng thời cô cũng không biết hợp đồng bảo hiểm của mình ngoài sản phẩm chính còn có sản phẩm bổ trợ (số tiền nộp vào sản phẩm bổ trợ sẽ bị "rơi" theo từng năm, không thể rút ra).

Ngoài ra, cho đến khi lên tận công ty bảo hiểm để làm rõ sự việc, khách hàng này vẫn chưa hiểu rõ về thời hạn hợp đồng và thời gian đóng phí bảo hiểm, khiến hiểu nhầm rằng bắt buộc phải đóng đến tận 74 năm.

Sau đó, khách hàng này bị nhiều người bán bảo hiểm công kích tập thể. Một vị quản lý kinh doanh thuộc kênh đại lý của Manulife Việt Nam còn nhận xét khách hàng hồ đồ, thiếu hiểu biết, lười, đang làm quá lên và cố tình tạo chiêu trò.

Đến ngày 10-4, Bộ Tài chính yêu cầu MVI Life rà soát hợp đồng bảo hiểm với diễn viên Ngọc Lan, cũng như quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm.

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