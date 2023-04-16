Trong đoạn clip gần 10 phút ghi lại cảnh Lê Dương Bảo Lâm quay cảnh vợ bê xoài đi bán, anh nhận về nhiều chỉ trích của khán giả.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm được nhiều khán giả yêu mến vì lối sống giản dị, làm việc chăm chỉ. Mới đây, nam diễn viên gây chú ý khi đăng tải clip Quỳnh Quỳnh mang từng túi xoài trị giá 100 nghìn đồng đi bán để kiếm thêm thu nhập. Vợ Lê Dương Bảo Lâm cho biết cô tự thu hoạch, đóng gói 500 ký xoài trong vườn nhà và tự tay lái xe đưa hàng lên TP.HCM để bán lại. Trong số nhiều bình luận khen ngợi sự "chịu thương chịu khó" của Quỳnh Quỳnh thì một bộ phận dân tình tranh cãi vì chi tiết liên quan đến Lê Dương Bảo Lâm.

Theo đó, trong clip kéo dài hơn 8 phút, Lê Dương Bảo Lâm chỉ đứng quay hình và nói chuyện chứ không phụ bà xã bưng bê hàng hoá hay lái xe. Quỳnh Quỳnh phải liên tục chuyển gần 10 túi xoài, mỗi túi nặng 10kg trong tư thế vô cùng khó khăn. Đồng thời, nhiều mẹ bỉm còn nhắc nhở Quỳnh Quỳnh từng sinh mổ vào mấy tháng trước thì đến nay không nên vận động mạnh. Dân tình cho rằng Lê Dương Bảo Lâm nên hỗ trợ và quan tâm bà xã nhiều hơn so với việc quay phim để đăng lên mạng xã hội. Phía dưới phần bình luận, nhiều luồng ý kiến trái chiều nổ ra. Người chỉ trích nam diễn viên thay vì quay phim thì nên dành thời gian để phụ giúp vợ.

Lê Dương Bảo Lâm cũng nhận về phản ứng gay gắt từ dân tình. Ảnh: Internet Khi nhận về phản ứng, nam danh hài cũng chia sẻ lại rằng: "Vợ em thích làm, không ngồi yên được". Hiện tại, cặp đôi chưa lên tiếng giải thích về vấn đề này. Quỳnh Quỳnh bị té. Ảnh: Internet Không lâu trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng bị chỉ trích. Nhiều người cho rằng nam diễn viên chỉ biết "sống ảo" mà không hề quan tâm đến sức khỏe của vợ. Sau đó, đích thân Quỳnh Quỳnh cũng đã phải lên tiếng để bênh vực và giải thích cho chồng. Cặp đôi Lê Dương Bảo Lâm- Quỳnh: Internet Gia đình Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh hiện đã có thêm 3 thành viên nhí vô cùng đáng yêu. Cặp vợ chồng ít khi thể hiện tình cảm mùi mẫn nhưng vẫn được khán giả ngưỡng mộ vì sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Lê Dương Bảo Lâm dù bận rộn chạy show liên tục nhưng thường xuyên gọi điện về hỏi han vợ, biết vợ giản dị nên anh thường xuyên nhắc cô mua quần áo mới, chăm chút cho ngoại hình. Nam diễn viên cũng không ngại gay gắt bênh vực bà xã khi có ai đó chê bai, nhận xét không hay về ngoại hình của Quỳnh Quỳnh. Ngược lại, Quỳnh Quỳnh cũng khiến nhiều người nể phục khi vừa chăm sóc, quán xuyến gia đình, vừa kiếm tiền thông qua việc livestream bán hàng.

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