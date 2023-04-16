Vụ nam ca sĩ TiTi bị màn hình led đổ sập trúng người: Tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 16/04/2023 15:32

Nam ca sĩ bất ngờ gặp sự cố khi đang biểu diễn khiến người theo dõi hết sức hoang mang.

Đoạn clip ca sĩ TiTi gặp sự cố sân khấu trong lúc đang biểu diễn đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Cụ thể, ca sĩ TiTi cùng hai vũ công biểu diễn trên sân khấu gặp khó khăn và đầy nguy hiểm khi gió to đã làm sân khấu rung lắc dữ dội của màn hình led. Vì lực rung quá mạnh khiến màn hình led đổ sập, đè trúng người hai vũ công và TiTi làm khán giả "tái xanh mặt".

Nhiều khán giả bàng hoàng trước sự cố mà TiTi gặp phải. Ngày 16/4, phía ca sĩ TiTi đã lên tiếng trấn an khán giả về sự cố không mong muốn trên. Được biết, TiTi bị xây xát nhẹ ngoài da sau sự cố sập màn hình Led.

Vụ nam ca sĩ TiTi bị màn hình led đổ sập trúng người: Tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 1

 

Vụ nam ca sĩ TiTi bị màn hình led đổ sập trúng người: Tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 2
Nam ca sĩ bất ngờ gặp sự cố khi đang biểu diễn. Ảnh: Internet

Vì lực rung quá mạnh khiến màn hình led đổ sập, đè trúng người hai vũ công và TiTi làm khán giả "tái xanh mặt".

Người này viết: "Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến TiTi nhà mình , sáng giờ rất nhiều anh chị phóng viên và FC nhắn tin hỏi về sự cố sập màn hình Led sân khấu vào tối qua. TiTi và 02 bạn vũ đoàn không sao cả nhà (chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da thôi ạ), cũng may sân khấu thấp TiTi đã phóng kịp xuống đất. Sự việc xãy ra tối hôm qua (15/4/2023 ) lúc 22 giờ, khi phần trình diễn của TiTi cùng vũ đoàn vào cuối chương trình. Đến gần cuối bài 2 thì quá gió lớn xuất hiện và trời bắt đầu mưa".

Vụ nam ca sĩ TiTi bị màn hình led đổ sập trúng người: Tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 3
Ca sĩ TiTi. Ảnh: Internet

TiTi tên thật là Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT. Anh sinh năm 1990.

Sau khi nhóm nhạc tan rã, TiTi hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Hiện tại, TiTi chủ yếu được nhắc tới với vai trò ca sĩ, kinh doanh. Anh cũng tham gia vài dự án nghệ thuật nhỏ. TiTi từng vướng nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh cho hay cô chỉ coi TiTi là người em thân thiết.

 

 

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