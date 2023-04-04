Giữa tin đồn nghi ‘bị bắt’ vì sử dụng chất cấm, ca sĩ Chi Dân livestream xin lỗi

Giữa tin đồn ca sĩ Chi Dân bị bắt vì sử dụng chất cấm, trong livestream mới nhất, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người hâm mộ và cả đồng nghiệp.

Trong livestream tối 4/4, Chi Dân lên tiếng xin lỗi khán giả. Anh cho biết sau thời gian gặp biến cố gia đình đã vấp phải nhiều lỗi lầm và không sống đúng với nghề. Anh hứa thời gian tới tập trung làm nghề và mong khán giả bỏ qua cho sự việc lần này. “Tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương và những người đã buồn, thất vọng vì tôi thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp - những người đã giúp đỡ, từng thương yêu tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua, tôi sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho tôi. Sau sự quay lại lần này, tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều. Tôi hứa thay đổi, trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sống nghiêm túc với nghề. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm, cho Chi Dân quay lại lần này”, Chi Dân nói.

Sau những lời tâm sự, Chi Dân thể hiện nhiều ca khúc gửi tặng khán giả. Livestream của ca sĩ 8X thu về hơn 13.000 lượt xem và hơn 1.000 lượt bình luận. Chi Dân không nhắc đến ồn ào khiến tên anh phủ sóng mạng xã hội. Tuy nhiên, nam ca sĩ xin lỗi khán giả. Ảnh: Internet

Ngày 4/4, hình ảnh một người đàn ông có nhiều hình xăm trên tay được cho là đang làm việc với cơ quan chức năng lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, nhiều người tràn vào trang cá nhân của Chi Dân và hỏi anh có ổn không. Tên của anh cũng được nhắc tới liên tục ở các fanpage, bài viết về vụ việc. Tuy nhiên, nam ca sĩ giữ im lặng. Theo một nguồn tin trước đó, liên hệ với ca sĩ Chi Dân, tuy nhiên thuê bao anh sử dụng trước đó lại thông báo "tạm thời không liên lạc được". Trong khi đó, phía người thân của nam ca sĩ lên tiếng với truyền thông, bác bỏ thông tin anh bị mời làm việc do sử dụng chất cấm, đồng thời cho biết nam ca sĩ sẽ livestream làm rõ vụ việc. Ca sĩ Chi Dân. Ảnh: Internet Chi Dân sinh năm 1989, là ca sĩ - nhạc sĩ được giới trẻ yêu thích qua các ca khúc như Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé… Tháng 4/2021, mẹ Chi Dân qua đời khiến nam ca sĩ suy sụp suốt thời gian dài.

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