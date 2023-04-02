Giữa tin đồn trục trặc hôn nhân với ca sĩ Hà Thanh Xuân, ‘Vua Cá Koi’ để lộ chi tiết nói rõ điều này

Cùng lúc đó, ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng chỉ nhắc về cuộc sống một mình bên Mỹ, đề cao người phụ nữ độc lập và tránh nhắc đến chồng dù khán giả hỏi đến. Điều này khiến nhiều người suy đoán hai vợ chồng đang có vấn đề nên mới né tránh đối phương, trong khi trước đó họ thường xuyên khoe ảnh tình tứ, nói những câu ngọt ngào về nửa kia của mình.

Thời gian qua, cư dân mạng bỗng xôn xao tin đồn vợ chồng “vua cá Koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang gặp trục trặc. Lý do vì nam doanh nhân khóa tài khoản mạng xã hội cũ, lập ra tài khoản mới và chỉ chia sẻ chuyện công việc chứ không còn đăng ảnh hay video với vợ như trước kia.

Việc cả hai người không lên tiếng đính chính, mà chỉ úp mở rằng không muốn nói gì về cuộc sống riêng tư càng khiến tin đồn thêm 'bùng nổ'.

“Vua cá Koi” đã xuất hiện với chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Ảnh: Internet

Nhưng mới đây, “vua cá Koi” đã xuất hiện với chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, như ngầm xác nhận cuộc sống của hai vợ chồng vẫn ổn. Thậm chí khi có khán giả để ý đến việc Thắng Ngô còn đeo nhẫn, nam doanh nhân còn khẳng định “Anh có vợ”.

Như vậy có thể thấy vợ chồng “vua cá Koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn đang bình thường, không gặp trục trặc như nhiều khán giả nghi vấn. Tuy vậy, mọi người vẫn mong sớm nhìn thấy ảnh hay video hai người hạnh phúc bên nhau như cặp đôi vẫn thường làm thời gian trước.

Tháng 5 năm 2022, “vua cá Koi” Ngô Thắng và vợ thứ hai ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới sau vài tháng hẹn hò. Ảnh: Internet

Tháng 5 năm 2022, “vua cá Koi” Ngô Thắng và vợ thứ hai ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới sau vài tháng hẹn hò. Cặp đôi đã phải đối diện với thị phi, nguồn cơn là trước đó chưa lâu, “vua cá Koi” và vợ cũ còn đăng ảnh hạnh phúc.

Hồi 2019, trong chương trình Siêu Trí Tuệ, anh kể về những tháng ngày đồng cam cộng khổ và dành nhiều lời ngôn tình, tri ân vợ (cũ). Trước những mũi dùi chỉ trích, “vua cá Koi” và vợ với chọn cách ẩn trang cá nhân một thời gian dài, tránh đôi co với dân mạng. Khi mọi chuyện tạm lắng, “vua cá Koi” đã trở lại với công việc và thoải mái hơn trong việc chia sẻ đời sống riêng tư, công việc hàng ngày của mình. Đúng như lời tuyên bố tặng lại thương hiệu gây dựng gần 10 năm với vợ cũ, doanh nhân Ngô Thắng đã tạo dựng một farm mới mang tên mình.

Không nói thêm một lời về những thị phi, doanh nhân sinh năm 1975 này miệt mài làm việc. Anh dành cả quý cuối năm 2022 để đi công tác, hết qua Thái Lan tham quan farm cá Koi lại sang Nhật Bản suốt tháng 10, 11 để “săn lùng” những chú cá khủng, chất lượng cao của mùa thu hoạch năm 2022. “Vua cá Koi” cũng liên tục xuất hiện tại kênh YouTube chia sẻ về kiến thức chọn lựa, nuôi, chăm sóc cá Koi, tan tỏa niềm đam mê với mọi người.

“Vua cá Koi” dành nhiều lời ngọt ngào cho “hoàng hậu” mới của mình. Ảnh: Internet

Ngoài việc tại farm cá, anh Ngô Thắng vẫn duy trì việc thiết kế thi công, thầu xây dựng các công trình biệt thự nhà vườn, kinh doanh bất động sản, làm vườn. Sau khi cưới, cặp đôi có vài tháng tận hưởng cảm giác vợ chồng son. Hồi tháng 7/2022, “vua cá Koi” cùng vợ sang Mỹ, giúp vợ chăm sóc cải tạo vườn, chăm chút cho nhà riêng của Hà Thanh Xuân tại Mỹ. Anh tháp tùng vợ đi diễn ở các tiểu bang khác nhau, kè kè không rời nửa bước.

Từ giữa tháng 12/2022, hai vợ chồng yêu xa. Hà Thanh Xuân dành nhiều thời gian sống ở Mỹ và tập trung vào việc ca hát. Ngô Thắng ủng hộ vợ bằng cách liên tục “quảng bá”, chia sẻ livestream và các kênh MXH của vợ.

“Vua cá Koi” dành nhiều lời ngọt ngào cho “hoàng hậu” mới của mình, khi thì xót xa: “Chỉ vì yêu anh nên em vất vả”, lúc lại ca tụng: “Người phụ nữ yêu công việc và luôn chăm chỉ làm việc như một con tằm”. Có thể thấy, sau gần 1 năm kết hôn, anh vẫn đang lâng lâng trong men say hạnh phúc.