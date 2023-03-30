Trước ồn ào, 9X quê Khánh Hòa đã lên tiếng giải thích: "Nhiều người bình luận sao không biết suy nghĩ gì hết nhỉ. Tối qua Lộc có từ nhà bác Gấu Phan Rang về đến Cam Ranh thì được yêu cầu thổi nồng độ cồn. Thổi xong không có gì thì công an giao thông cho Lộc đi.

Theo đó, nhiều cư dân mạng để lại bình luận rằng nam YouTuber say xỉn, lái xe ẩu, có ý định bỏ chạy khi bị công an yêu cầu thổi nồng độ cồn.

Ở phần bình luận, Lộc Fuho còn cho biết khi ngồi cùng bạn bè anh cũng chọn uống nước ngọt thay vì bia rượu: "Dạo này lo làm ăn lắm các bạn ạ".

Mà giờ Lộc hiếm khi nhậu lắm, thế mà nhiều người vào bình luận kêu Lộc say xỉn, lái xe bị bắt nhốt, rồi nói những lời khó nghe khác", anh viết trên Facebook cá nhân.

Ở phần bình luận, Lộc Fuho còn cho biết khi ngồi cùng bạn bè anh cũng chọn uống nước ngọt thay vì bia rượu: "Dạo này lo làm ăn lắm các bạn ạ". Ảnh: Internet

Bà xã Kim Thủy cũng đỡ lời giúp chồng: "Xưa giờ ông không bao giờ uống bia, toàn uống nước ngọt, chỉ khi có công việc mới uống. Còn lái xe thì hoàn toàn không động vào rượu bia. Mọi người không biết mà để lại bình luận nói này nói kia ảnh hưởng đến công việc và tâm lý của chồng Thủy".

Trước đó, anh chàng Lộc Fuho đã chia sẻ những hình ảnh về công trình mà công ty anh sắp khởi công xây dựng. Một tấm bảng đã in hình những con bò cùng với tên công trình là “Chuồng bò Vila”. Chủ đầu tư: “Bà Bảy”.Đơn vị thi công dự án là công ty của Lộc Fuho và đích thân Giám đốc Lộc Fuho làn người thiết kế chiếc chuồng bò này.

Ngay sau khi được chia sẻ, tên của công trình này đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Nhiều người gửi lời chúc anh thi công thuận lợi.

Anh chàng cũng cho rằng sẽ nhận xây nhà cấp 4 và nhà mê khu vực Bình Định – Khánh Hòa. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tên của công trình có từ “Vila” cũng khiến nhiều người nhắc đến anh chàng “Đạt Villa” trong phần bình luận. Để tránh gây hiểu nhầm, Lộc Fuho đã nhanh chóng lên tiếng trong phần bình luận: “Thầy không đụng chạm đến ai nha các em, đừng có nhắc hắn vào page thầy. Công ty thầy có nhận xây chuồng heo nữa”, Lộc Fuho chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng đã chia sẻ và để lại những bình luận hài hước, vui vẻ. Một số người cho rằng: "Quá nể khi Lộc Fuho xây hẳn Vila cho bò". "Nâng tầm cuộc sống cho con bò đó hả".

Trước những bình luận khiếm nhã, chê bai, anh chàng cũng thẳng thắn bình luận: "Có tiền là làm hết đúng không các em".

Anh chàng cũng cho rằng sẽ nhận xây nhà cấp 4 và nhà mê khu vực Bình Định – Khánh Hòa.