‘Ông hoàng nhạc Việt’ Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì xưng 'vua' trong bộ phim mới

Hậu trường 26/03/2023 20:59

Dùng từ 'The King' trong dự án phim về cuộc đời của nam ca sĩ nhận về ý kiến trái chiều.

Theo Thanh Niên, chưa bàn đến nội dung phim song khi dự án được công bố, trên mạng xã hội đã có nhiều người không hài lòng trước cách đặt tên phim của Đàm Vĩnh Hưng. Họ cho rằng từ “The King" có thể đang nhắc đến danh xưng “ông hoàng nhạc Việt" từng gây tranh cãi trước đó.

Không thể phủ nhận những đóng góp của Đàm Vĩnh Hưng cho thị trường nhạc Việt song nhiều người quan niệm rằng khi làm phim về cuộc đời mình, cách đặt tên của nam ca sĩ có phần hào nhoáng, thậm chí đi ngược lại với những gì mà nam ca sĩ từng phát ngôn.

Cách đây không lâu, khi chia sẻ về danh xưng “ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không dại đến mức tự “vỗ ngực xưng tên". Anh nói: “Có rất nhiều người dị ứng và phản ứng khó chịu một cách cực đoan về cái danh xưng đó khi báo chí hoặc mọi người gọi tôi. Họ cho là tôi không xứng đáng. Nhưng họ có quyền đó, đó là cách suy nghĩ của họ. Tôi cũng chưa bao giờ phải mất thời gian cãi cọ với họ làm gì. Vì tôi không làm ra cái đó”.

‘Ông hoàng nhạc Việt’ Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì xưng 'vua' trong bộ phim mới - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng phản ứng trước cách đặt tên phim của Đàm Vĩnh Hưng. Một tài khoản bình luận: “Thùng rỗng thường kêu to". Người xem khác nêu quan điểm: “Có tiền, có chút tiếng tăm là tự mình lên ngôi luôn. Không có chỗ nào như Việt Nam ta, có rất nhiều ông hoàng, bà hoàng… Thậm chí nhiều người mới làm thơ mà bay ra thế giới luôn”. Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Rồi các nghệ sĩ họ sẽ nghĩ gì khi đã có một “the king" nhạc Việt? Nói chung lên phim thì tạm ổn, xưng bá là sai rồi".

Từ câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người bất bình trước việc hiện nay, danh xưng dành cho các nghệ sĩ Việt đang được sử dụng một cách tùy tiện. Không khó để nhận ra những từ ngữ hoa mỹ như “ông hoàng", “nữ hoàng", “giáo sư"... xuất hiện bên cạnh tên của các nghệ sĩ và vấp phải không ít tranh cãi từ phía dư luận.

Liên quan đến thông tin này, theo VnExpress, diễn viên Trấn Thành là khách mời trong buổi công bố thông tin phim điện ảnh về cuộc đời, sự nghiệp Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có một số phát ngôn nhận về 'gạch đá'. Nam MC cho biết nể phục đàn anh với sự nhiệt huyết, hết mình làm nghề, duy trì tên tuổi hơn 20 năm qua.

‘Ông hoàng nhạc Việt’ Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì xưng 'vua' trong bộ phim mới - Ảnh 2
Trấn Thành thắc mắc liệu trong phim, Đàm Vĩnh Hưng có dám đề cập khuyết điểm của bản thân bên cạnh những gì đạt được. Ảnh: Internet

Trấn Thành bật khóc, nói: "Nhiều khi đời nghệ sĩ khó nuốt lắm. Người nào nếm trải bốn chữ 'hào quang rực rỡ' thì mới biết là cái gì". Ý kiến này cũng đã khiến nam nghệ sĩ nhận nhiều tranh cãi.

Phim của Đàm Vĩnh Hưng có tên Hào Quang rực rỡ - The king, lấy cảm hứng về cuộc đời của chính ca sĩ. Từ một thợ cắt tóc, Đàm Vĩnh Hưng nỗ lực để trở thành ngôi sao làng nhạc Việt, đồng thời, cuộc sống của ca sĩ cũng vướng nhiều tranh cãi, scandal. Phim quy tụ êkíp gồm: đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh trong vai trò huấn luyện viên diễn xuất cho các diễn viên. Dự án đang trong giai đoạn tiền sản xuất, dự kiến công chiếu vào năm 2024.

Đạo diễn Nam Cito cho biết sau buổi công bố dự án, êkíp sẽ casting gương mặt đóng vai Đàm Vĩnh Hưng lúc nhỏ và khi trưởng thành. Ca sĩ sẽ thể hiện bản thân anh ở tuổi trung niên. Một số nhân vật gắn liền với cuộc đời anh như: Mẹ, Hoài Linh, Thanh Lam, Dương Triệu Vũ, Vũ Hà, Mỹ Tâm, Lam Trường, Đan Trường do các diễn viên thể hiện. Trước đó, phim điện ảnh Em và Trịnh từng vướng lùm xùm về việc sử dụng hình ảnh nguyên mẫu nhân vật không xin phép. Đàm Vĩnh Hưng nói sẽ luôn cân nhắc để tránh rắc rối tương tự. Ca sĩ chọn phương án mời cả nguyên mẫu một số nhân vật tham gia phim.

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