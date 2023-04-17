Xót xa những dòng trạng thái cuối cùng của nữ ca sĩ qua đời do không may rơi xuống bể bơi sâu 2m đầy nỗi nhớ nhà

Hậu trường 17/04/2023 08:50

Trước khi qua đời, nữ ca sĩ đã có những dòng trạng thái, đặc biệt bày tỏ nỗi nhớ nhà rất nhiều.

Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc Mor Lam - Ingdown Darika đã qua đời do rơi xuống bể bơi. Được biết, Ingdown năm nay mới 30 tuổi và đang là giọng ca được yêu thích tại xứ chùa vàng.

Sau khi Ingdown qua đời, fan của nữ ca sĩ quá cố vẫn chưa vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này. Nhiều người đã vào trang cá nhân của Ingdown và xót xa khi thấy những dòng trạng thái cuối cùng của cô. Theo đó, 1 ngày trước khi nữ ca sĩ gặp sự cố đáng tiếc ở bể bơi, cô đã bày tỏ nỗi nhớ nhà da diết chỉ bằng một câu ngắn ngủi: "Nhớ nhà ở (tỉnh) Loei rất nhiều". Bên cạnh đó, Ingdown cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ trong buổi biểu diễn trước đó của cô: "Ngôi sao của một đêm duy nhất. Cảm ơn tấm lòng của mọi người".

Xót xa những dòng trạng thái cuối cùng của nữ ca sĩ qua đời do không may rơi xuống bể bơi sâu 2m đầy nỗi nhớ nhà - Ảnh 1
 

 

Xót xa những dòng trạng thái cuối cùng của nữ ca sĩ qua đời do không may rơi xuống bể bơi sâu 2m đầy nỗi nhớ nhà - Ảnh 2
Nữ ca sĩ qua đời khiến nhiều người tiếc thương. Ảnh: Internet

Trong tang lễ, người thân của nữ ca sĩ quá cố vẫn suy sụp và dường như chưa thể vượt qua nỗi đau quá lớn khi mất đi Ingdown. Bà Nattaya Panya, 55 tuổi, mẹ của cô cho biết sau khi biết con gái qua đời, bà không hề chợp mắt được chút nào. Bà cũng nhắn nhủ những lời yêu thương gửi đến con gái quá cố: "Con đã thành công trong việc theo đuổi giấc mơ của mình.

Xót xa những dòng trạng thái cuối cùng của nữ ca sĩ qua đời do không may rơi xuống bể bơi sâu 2m đầy nỗi nhớ nhà - Ảnh 3

Những dòng trạng thái cuối cùng của cô khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Ảnh: Internet

Mẹ yêu con và mong con sẽ trở thành một thiên thần tuyệt vời trên thiên đường. Kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục làm mẹ con, con nhé!". Người hâm mộ không khỏi rơi nước mắt và xót xa trước những lời nhắn gửi cuối cùng của mẹ Ingdown dành cho cô. 

Xót xa những dòng trạng thái cuối cùng của nữ ca sĩ qua đời do không may rơi xuống bể bơi sâu 2m đầy nỗi nhớ nhà - Ảnh 4
 

 

Xót xa những dòng trạng thái cuối cùng của nữ ca sĩ qua đời do không may rơi xuống bể bơi sâu 2m đầy nỗi nhớ nhà - Ảnh 5
Ingdown tên thật là Dujdarika Panya. Ảnh: Internet

Ingdown tên thật là Dujdarika Panya, sinh năm 1993 và là ca sĩ Mor Lam nổi tiếng của Thái Lan. Giọng hát trong trẻo của cô được rất nhiều khán giả yêu thích. Ingdown không may qua đời sau khi bị ngã xuống bể bơi trong bữa tiệc của một người hâm mộ rất thân thiết với cô. Đáng chú ý, bể bơi sâu 2m và nữ ca sĩ không biết bơi. Hiện, tang lễ của nữ ca sĩ xấu số đã được gia đình tổ chức ở quê nhà thuộc huyện Pha Khao, tỉnh Loei, Thái Lan.

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Từ khóa:   nữ ca sĩ Thái Ingdown Dujdarika Panya

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