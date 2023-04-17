Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc Mor Lam - Ingdown Darika đã qua đời do rơi xuống bể bơi. Được biết, Ingdown năm nay mới 30 tuổi và đang là giọng ca được yêu thích tại xứ chùa vàng.

Sau khi Ingdown qua đời, fan của nữ ca sĩ quá cố vẫn chưa vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này. Nhiều người đã vào trang cá nhân của Ingdown và xót xa khi thấy những dòng trạng thái cuối cùng của cô. Theo đó, 1 ngày trước khi nữ ca sĩ gặp sự cố đáng tiếc ở bể bơi, cô đã bày tỏ nỗi nhớ nhà da diết chỉ bằng một câu ngắn ngủi: "Nhớ nhà ở (tỉnh) Loei rất nhiều". Bên cạnh đó, Ingdown cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ trong buổi biểu diễn trước đó của cô: "Ngôi sao của một đêm duy nhất. Cảm ơn tấm lòng của mọi người".