Võ Hạ Trâm tiết lộ hôn nhân 4 năm viên mãn với chồng ngoại quốc khiến ai cũng ngưỡng mộ: 'Chưa bao giờ cãi vã'

Võ Hạ Trâm tiết lộ rằng, cô và ông xã người Ấn Độ thấu hiểu và yêu thương nhau, cùng nhau xây đắp gia đình và thậm chí là 'chưa bao giờ cãi vã'.

Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ chính thức "về chung một nhà" vào đầu năm 2019. Cặp đôi đón con gái đầu lòng - bé Moon - hồi tháng 7/2021. 4 năm qua, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đầm ấm, hạnh phúc. Võ Hạ Trâm tiết lộ ông xã Vikas luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng vợ con. Dù bận rộn với công việc kinh doanh riêng nhưng Vikas luôn chủ động dành thời gian cho gia đình. Không chỉ ủng hộ vợ thực hiện các dự án âm nhạc, nam doanh nhân còn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ tinh thần cho vợ. Theo Võ Hạ Trâm, kể từ ngày về chung nhà, vợ chồng cô chưa từng cãi vã hay to tiếng với nhau. "Lúc đến với nhau, cả hai đã có quá nhiều kinh nghiệm sống. Chính vì thế, mỗi khi có vấn đề phát sinh, vợ chồng tôi đều giải quyết một cách chín chắn, trưởng thành. Chúng tôi đặt vào vị trí đối phương để hiểu, chứ không phân bua ai đúng, ai sai. Dù khác biệt về văn hóa nhưng cả hai vô cùng hiểu nhau. Có thể do hai vợ chồng có cùng ngày sinh nên dễ hòa hợp", nữ ca sĩ bộc bạch.

Võ Hạ Trâm. Ảnh: Internet Võ Hạ Trâm cho biết Vikas là một chàng rể gần gũi và hài hước trong mắt bố mẹ vợ. Mặc dù có rào cản về ngôn ngữ nhưng anh luôn cố gắng kết nối với gia đình vợ. Trong lần hiếm hoi nói về cuộc sống riêng, Võ Hạ Trâm tâm sự, từ trước khi lập gia đình, cô đã xác định rằng lấy chồng trong nước đã có nhiều sự khác biệt thì lấy chồng ngoại quốc, chắc chắn sự khác nhau ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Vì thế, cô đã có sự chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để dung hòa được với người bạn đời của mình. Võ Hạ Trâm được chồng yêu thương. Ảnh: Internet Cũng theo Võ Hạ Trâm, trải qua 3 năm chung sống, vợ chồng cô chưa bao giờ cãi vã lớn tiếng ngay cả khi tranh luận về những bất đồng quan điểm hay những điều chưa hiểu nhau do khác biệt về văn hóa và lối sống. Nữ ca sĩ kể, vợ chồng cô dù có bộc phát nóng giận thế nào thì chỉ trong một lúc và sau đó ai nhận ra bản thân sai sẽ chủ động tìm đối phương để xin lỗi.

Ảnh minh họa: Internet Võ Hạ Trâm bày tỏ, với nhiều người thì điều này nghe có thể hơi lạ bởi khi lấy chồng giàu có thì người phụ nữ thường sẽ có chỗ dựa chắc chắn nên sẽ bỏ bớt những công việc bên ngoài để lui về lo toan cho gia đình. Tuy nhiên, cô lại có quan điểm khác hoàn toàn. Nữ ca sĩ cho hay từ trước đến nay, cô chưa bao giờ đặt mình vào thế phải dựa dẫm vào một ai đó mà luôn tự nhủ phải đứng và tự đi trên đôi chân của mình. Nói về sự nghiệp, Võ Hạ Trâm cho biết khá hài lòng với con đường âm nhạc hiện tại của mình. Cô tự đánh giá mình có nhiều ưu điểm để trở thành một ngôi sao sáng nhưng cái còn thiếu chính là tham vọng. Mẹ 1 con Võ Hạ Trâm. Ảnh: Internet Ngoài chồng, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ mẹ chồng cô rất chu đáo. "Mẹ chồng rất chu đáo, chăm lo cho tôi từng chút, từ miếng ăn đến giấc ngủ và cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thậm chí, bà còn chuẩn bị cả nước nóng để cho con dâu tắm. Khi tôi ngỏ ý về việc cần những bộ trang phục Ấn Độ để quay MV, mẹ và chị chồng đã ra cửa hàng lựa từng bộ đồ, đôi giày cho tôi. Tôi cảm nhận được tình thương của bà dành cho tôi như một cô con gái nhỏ trong nhà", Võ Hạ Trâm kểchia sẻ trên Dân Trí. Võ Hạ Trâm cho biết dù có sự khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ nhưng giữa cô và mẹ chồng không hề có sự xa cách. "Tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau xuất phát từ trong tâm. Mẹ chồng của tôi là người từng trải và tinh tế nên bà thấy rõ được sự chân thành của tôi dành cho bà", nữ ca sĩ chia sẻ. Giọng ca Mẹ tôi nói thêm: "Vì sự khác biệt ngôn ngữ nên hai mẹ con không thể nói chuyện với nhau, chỉ cười và ôm nhau nhưng tôi cảm nhận tình cảm giữa chúng tôi rất đong đầy. Không nhất thiết phải thể hiện tình cảm bằng lời nói, chỉ với hành động cũng đủ thấy ấm áp rồi".

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