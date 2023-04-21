Nhìn về những thành tựu đạt được trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Thương Tín bảo ông đã thấy trọn vẹn rồi. Nhiều người bảo ông "Thương Tín hết thời rồi", ông không những không buồn mà còn tán đồng vì "điều đó đúng rồi". "Thời tôi qua lâu rồi. Tôi bây giờ còn có việc làm, còn được yêu mến vì kiểu "ăn mày dĩ vãng". Mọi người vẫn thương mến tôi nên mời chứ thật ra bây giờ, tôi già quá rồi, cũng không có sức theo đuổi công việc linh hoạt như nhiều bạn trẻ. Vậy nên có việc bây giờ là quá tốt rồi" - ông cho biết.

Chia sẻ trên Báo Người Lao Động trong đêm nhạc gây quỹ từ thiện với vai trò là nhân vật chính, nghệ sĩ Thương Tín cho biết ông hiện tại sức khỏe không tốt vì tuổi cao sức yếu nhưng vẫn có thể hát được. Ngoài ca hát, ông còn đóng phim, làm đạo diễn phim và cả sân khấu kịch.

Ông cũng thẳng thắn thừa nhận cuộc đời ông đầy rẫy thị phi. Có lúc, ông muốn lên tiếng đính chính cho mình nhưng ông bảo "có lẽ nếu người khác thật sự quý mến mình thì họ sẽ không sẽ hiểu lầm. Còn nếu đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh. Thôi thì cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất là đủ".

Nghệ sĩ Thương Tín thừa nhận: "Tôi thuộc loại "yamaha" (già mà ham), con gái mới lên lớp học, còn nhỏ quá nên "thỉnh thoảng tôi thấy lòng mình không yên. Tôi biết, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Sau đột quỵ, sức khỏe bây giờ đâu có đảm bảo được. Thấy con khổ thương lắm. Con gái chính là nguồn sống của tôi bây giờ".

Thương Tín và con gái. Ảnh: Internet

Vì biết sức khỏe yếu nên cơ hội biểu diễn luôn rất mong manh. Vậy nên bất cứ khi nào có cơ hội, ông đều muốn xuất hiện như một lời chào hay thậm chí là lời tạm biệt của ông gởi đến khán giả

Theo VietNamNet, thời gian trước, nghệ sĩ gạo cội từng có dấu hiệu bị lẫn, hay quên và thường ủ dột khi nhàn rỗi. Công việc giúp ông tươi tỉnh, vui vẻ, biểu hiện không kém thời phong độ.

Thương Tín chăm chỉ làm việc một phần vì sợ cảnh "ăn không ngồi rồi", phần vì kiếm tiền gửi cho vợ con ở Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Người cưu mang Thương Tín nói: "Anh Tín kiếm được bao nhiêu đều gửi cho vợ con, không giữ đồng nào tiết kiệm cho mình. Chi - vợ anh - thường xuyên gọi nói về các vấn đề chi tiêu trong gia đình". Nhiều lần, nghệ sĩ rỗng túi, phải xin tiền Tô Hiếu để đi lại, uống café.

Nghệ sĩ Thương Tín và Tô Hiếu. Ảnh: Internet

Với Thương Tín, con gái là mối quan tâm hàng đầu của ông hiện tại. Ông gọi điện thoại hỏi thăm con mỗi ngày, cứ vài tháng về quê thăm gia đình một lần. Vợ con nghệ sĩ ở quê nhà bấp bênh, chủ yếu trang trải cuộc sống bằng số tiền ông gửi về.

Vì hoàn cảnh, Thương Tín buộc phải sống xa nhà. Ông luôn đau đáu, trăn trở, tự trách mình không thể lo chu toàn cho con gái. "Tôi tuổi cao sức yếu, thân mang bệnh tật. Nếu không may có chuyện gì thì ai lo cho con đây", nghệ sĩ trải lòng.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, diễn viên Thương Tín được một người bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu vào 18h tối 25-2 vì đột quỵ.

Phía bệnh viện cũng cho biết thêm người bạn có để lại số điện thoại của người nhà nhưng bệnh viện không liên lạc được, nên đã nhờ bên Hội Chữ thập đỏ đưa thông tin lên mạng để người nhà nếu thấy thì có thể liên hệ.

Thương Tín sinh năm 1956. Ông khởi nghiệp từ gánh hát cải lương nhưng được biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Ông là diễn viên thành công trong thập kỷ 1980 và 1990.

Vì mê nghệ thuật cải lương, năm mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh cải lương chỉ để được vào những vai nhỏ lẻ. Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Một số vai diễn ông thể hiện như vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "SBC", Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn", Tám Thương trong "Chiến trường chia nửa vầng trăng"...