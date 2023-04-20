Diễn viên Ngọc Lan lên tiếng sau buổi gặp gỡ công ty bảo hiểm: Cảm thấy trân trọng vì nhận được lời xin lỗi

Cô nói thêm rằng việc duy trì hợp đồng cũng giống như trong bài đăng trước đó cô đã nói mình không có ý định ngưng vì hiểu rõ nếu ngưng không đóng tiếp sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đóng là 2,1 tỉ đồng. Vì vậy, sau khi tìm hiểu kỹ, cô quyết định tiếp tục duy trì hợp đồng. Tuy nhiên, cô đã loại trừ tất cả các khoản phí không có nhu cầu để bảo toàn số tiền cô mong muốn con mình được thụ hưởng sau này.

Theo đó, tối 20-4, Ngọc Lan tâm sự trên trang mạng xã hội Facebook: "Lan cùng MVI Life đã có buổi gặp mặt một số phóng viên để có những chia sẻ cũng như thông tin chính thức đến các bạn. Lan rất vui khi nhận được lời xin lỗi từ phía MVI Life, đây là điều Lan thấy mình được trân trọng".

Cô cũng vui khi qua livestream (phát sóng trực tiếp), cơ quan nhà nước và các công ty bảo hiểm đã có hành động nhanh về việc rà soát lại việc tư vấn khách hàng của các tư vấn viên.

"Lan cũng mong các bạn tìm đọc thông tin từ những tờ báo, trang tin chính thống để tránh bị dẫn dắt bởi những thông tin mang tính suy diễn, không đúng sự thật. Ngày hôm nay câu chuyện của Lan đã được giải quyết, Lan cũng mong qua câu chuyện của mình các bạn sẽ cẩn thận hơn khi đặt bút ký bất kỳ hợp đồng nào, nếu có thể hãy tham vấn luật sư để tránh thiệt hại cho mình" – Ngọc Lan nhắn nhủ.

Những thông tin chia sẻ của Ngọc Lan thu hút chú ý của cộng đồng mạng với hai luồng ý kiến. Một số chúc mừng Ngọc Lan đã giải quyết vụ việc, một số cho rằng Ngọc Lan là người nổi tiếng nên mới được công ty bảo hiểm xử lý thỏa đáng.

Ngọc Lan trong buổi gặp gỡ. Ảnh: Internet

Trước những thắc mắc của một số người bên dưới bài chia sẻ, Ngọc Lan có lý giải thêm: "Tôi đã loại trừ những sản phẩm không phù hợp nhu cầu. Nhu cầu của tôi không cần bảo vệ dữ dội như vậy mà là để tiền cho con. Sau 10 năm, tôi rút ra cho con và di chúc cũng đã viết vậy. Sau 4 năm, người mua bảo hiểm được quyền thay đổi các điều khoản đóng phí. Sau khi được giải thích, tôi đã thay đổi và loại trừ những khoản không có nhu cầu để bảo toàn số tiền đóng. Những ai có nhu cầu có thể lên công ty để họ giải quyết".

Cô cho rằng bản thân là diễn viên nên mới lên tiếng để cảnh tỉnh mọi người về việc đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm. Cô khẳng định bảo hiểm không xấu mà xấu là ở một số tư vấn viên.

Ngọc Lan tiếp tục kí kết hợp đồng với công ty bảo hiểm. Ảnh: Internet

Sáng 20-4, Công ty MVI Life và diễn viên Ngọc Lan đã có buổi chia sẻ với báo chí liên quan hợp đồng bảo hiểm giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, diễn viên Ngọc Lan cho biết bảo hiểm nhân thọ là cách đảm bảo an toàn về tài chính trong trường hợp không may có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm của cá nhân mình, cô nhận thấy chưa được tư vấn đầy đủ, khó hiểu...

Đó là lý do cô thực hiện livestream với chủ đích nhằm lưu ý mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trực tiếp với công ty bảo hiểm, hoặc cần thiết nên tham vấn luật sư, để hiểu rõ những ràng buộc pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi đặt bút ký kết.

Sau khi lắng nghe những phản ánh và trao đổi từ diễn viên Ngọc Lan, ông Đào Văn Đồng, Tổng Giám đốc MVI Life cho biết: Ngay sau sự kiện livestream xảy ra, công ty đã làm việc cùng luật sư và diễn viên Ngọc Lan để lắng nghe cũng như giải đáp những băn khoăn liên quan hợp đồng bảo hiểm của cô với tinh thần cầu thị để cô yên tâm về hợp đồng bảo hiểm của mình.

Tại đây, Tổng Giám đốc MVI Life cũng đã gửi lời xin lỗi và đã được diễn viên Ngọc Lan bắt tay chấp thuận.