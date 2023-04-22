Thực hư 'drama' Ngọc Lan lại cãi tay đôi với giám đốc bảo hiểm: Hoàn toàn không đúng sự thật

Tại buổi làm việc, ông Đào Văn Đồng - Tổng giám đốc MVI Life thừa nhận những góp ý của Ngọc Lan là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ. Đồng thời, gửi xin lỗi với Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Sau khi nghe ông Đồng nói, diễn viên Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi. Cuối cùng MVI Life và diễn viên Ngọc Lan đã đạt được sự thống nhất và đồng thuận giữa hai bên trong việc tiếp tục hợp đồng bảo hiểm tại MVI Life.

Sự kiện này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán. Những hình ảnh Ngọc Lan tươi rói, vui vẻ, dành cái ôm làm hòa với CEO bảo hiểm lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Tưởng chừng drama sẽ kết thúc sau cái ôm hữu nghị, nhưng sau đó, một bài đăng của người được netizen cho là Giám đốc cấp cao của Manulife lại khiến nữ diễn viên Ngọc Lan bức xúc. Cụ thể, người này cho biết vụ việc giữa Ngọc Lan và Manulife sau tất cả chỉ là hiểu lầm. Tại buổi họp báo Ngọc lan đưa ra lời xin lỗi chính thức với MVI Life và đại diện BLĐ MVI Life cũng xin lỗi nhận trách nhiệm về những thiếu sót của chuyên viên tư vấn.

Drama đang hot trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Ngay lập tức, bài đăng khiến Ngọc Lan phản ứng. Cô khẳng định trong buổi họp báo không hề xin lỗi MVI Life. Ngọc Lan bình luận ngay dưới bài viết này: "Em chỉ làm đúng trọng tâm, anh đang vu khống em khi nói em xin lỗi công ty bảo hiểm. Nhiêu đó đủ lập vi bằng rồi".

Chia sẻ với truyền thông, đại diện phía nữ diễn viên Ngọc Lan cho biết chủ nhân dòng trạng thái khiến Ngọc Lan bức xúc nêu trên không phải là người của Manulife.

"Tôi khẳng định người đăng tải dòng trạng thái này không phải người của công ty Manulife. Do vậy, thông tin trên mạng xã hội của người này viết là không chính xác, không đúng sự thật", đại diện truyền thông Ngọc Lan bức xúc. Không lâu sau màn tranh cãi, bài đăng của tài khoản trên cũng "biến mất" trên trang cá nhân.

Phía Ngọc Lan lên tiếng về những ồn ào. Ảnh: Internet

Trước đó, theo Tiền Phong, Ngọc Lan chịu nhiều chỉ trích sau buổi họp báo với công ty bảo hiểm. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp với những người vu khống, đặt điều về cô, song sẵn sàng trả lời khán giả nếu ai có khúc mắc.

Nữ diễn viên xác nhận cô cùng ê-kíp đang rà soát những trường hợp vu khống, song từ chối chia sẻ thêm về vụ việc này.

Hôm 20/4, Ngọc Lan và công ty MVI Life tổ chức họp báo về lùm xùm hợp đồng bảo hiểm trong thời gian vừa qua, nữ diễn viên cho biết cô trân trọng khi nhận được lời xin lỗi từ phía công ty và tiếp tục duy trì hợp đồng.

“Tôi không có ý định ngưng đóng tiếp vì như vậy sẽ bị mất toàn bộ 2,1 tỷ đồng đã đóng. Sau khi tìm hiểu kỹ tôi tiếp tục duy trì và đã loại trừ tất cả khoản phí mà tôi không có nhu cầu để bảo toàn số tiền tôi mong muốn con mình được hưởng thụ sau này”, Ngọc Lan nói.

Ngọc Lan từng khóc trên livestream. Ảnh: Internet

Phía Ngọc Lan cũng cho biết chủ nhân bài viết đã xóa bài và chặn cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên tiết lộ, luật sư bên mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc về vấn đề này.

Sau họp báo, nữ diễn viên Mẹ rơm hứng chịu nhiều chỉ trích, bình luận tiêu cực, cho rằng cô diễn, “lật mặt” sau khi đạt được mục đích. Tối 20/4, tài khoản chỉ trích Ngọc Lan vội vàng chia sẻ không chính xác trên mạng xã hội khi sự việc chưa thấu đáo, làm gián tiếp ảnh hưởng đến hàng nhiều khách hàng hủy hợp đồng và các hệ lụy khác.

Đáp trả những bình luận “ném đá” mình, Ngọc Lan nêu rõ quan điểm: "Gửi các bạn đang nói tôi quay xe: Từ đầu đến cuối tôi nhất quán trong phát ngôn. Nếu tôi phát ngôn sai, tập đoàn đã kiện tôi rồi, họ là tập đoàn, tôi chỉ là cá nhân. Gửi các bạn đang nói tôi quay lưng với người dân: Sau rất nhiều lần gào khóc ở công ty, tôi mới livestream. Mục đích livestream tôi nói rõ rằng tôi cảnh tỉnh mọi người khi tham gia bảo hiểm chứ chưa có câu nào nhờ cộng đồng mạng lấy tiền lại giúp tôi, vì hợp đồng đã ký thì về luật không lấy lại được. Hôm nay tôi đóng tiếp vì trong điều kiện hợp đồng đến năm thứ 4 có thể thay đổi số phí đóng. Đây là câu chuyện ai cũng được chứ không phải riêng tôi...".

"Tôi nói trong họp báo hôm 20/4, ai còn tấn công tôi và gia đình, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tôi thấy những người hiện xóa bình luận, xóa bài đăng cũng không thoát khỏi sự can thiệp của luật pháp vì tôi và ê-kíp cũng như luật sư của tôi đã dành cả đêm để thu thập tài liệu. Tôi nói ở đây để các bạn nhìn rộng hơn", diễn viên Ngọc Lan chia sẻ.

Nữ diễn viên nói cô biết ơn những người đã đồng cảm với trường hợp của mình và sẽ giải thích cho những ai có khúc mắc. “Tuần sau tôi bắt đầu làm việc và hoạt động trở lại. Tôi cũng không sợ vấn đề gì. Vì giờ đây tôi đã được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam", Ngọc Lan chia sẻ thêm.