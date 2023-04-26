Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng

Hậu trường 26/04/2023 09:37

Người tố còn tiết lộ nam danh hài và vợ đã hết hợp đồng cùng nhiều bằng chứng để khẳng định câu chuyện này là sự thật.

Mới đây, trong các nhóm 'hóng hớt' showbiz bất ngờ chia sẻ hàng loạt hình ảnh được chụp màn hình lại. Hình ảnh này được cho là những dòng trạng thái được một cô gái đăng tải 'bóc phốt' danh hài - MC Trấn Thành. Thông tin tuy chưa được người trong cuộc lên tiếng làm rõ nhưng vẫn đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. 

Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng - Ảnh 1
Thời gian gần đây Trấn Thành liên tục gặp "sóng gió" trong sự nghiệp - Ảnh: FBNV.

Nguyên văn dòng story đang được chia sẻ rầm rộ, được cho là của chủ tài khoản đang tố Trấn Thành: "Anh Thành ơi mở block ra và giải quyết dùm em chuyện tiền bạc với ạ. Mọi chuyện sau đây em kể nếu có sai sót gì em sẵn sàng để anh Thành thưa kiện. Chuyện là 1 tuần trước anh Thành có nhắn tin em tâm sự rằng anh và Hari hết hợp đồng rồi bây giờ Hari về Hàn, sắp tới anh ở đây một mình không biết như nào. Gặp thêm công việc bất ổn, buồn các kiểu anh mới rủ em qua ngồi chơi ở quán bar với anh cả anh D.Lâm đang ở đó. Khi em qua thì chắc cả 2 người cũng đã ngồi chơi được 3 tiếng rồi. Em có chụp ảnh lại để up store nên thời gian lưu ảnh còn rõ ràng luôn nhé".

Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng - Ảnh 2
Người này còn nói thêm về thông tin Trấn Thành và Hari Won đã hết hợp đồng - Ảnh: Internet.

Kèm theo đó chủ tài khoản này còn đăng kèm ảnh ngồi trong quán bar, cô cho biết: "Trong bàn khi đó có anh Lâm, chị Hiền Hồ. Em ngồi kế anh Thành. Ngồi chơi tầm 1 tiếng anh Lâm và chị Hiền xin ra về trước vì còn anh Thành ngồi lại nên em cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc đó Lâm có kêu Thành thanh toán dùm phần Lâm, mai sáng Lâm sẽ chuyển khoản trả lại (Lâm trả cho Hiền luôn nên phần Lâm sẽ là 2 người). Anh Thành không biết say quá hay sao nên cũng nhận bừa dù mình không mang thẻ, mang tiền theo. Đến khi thanh toán vỡ lẽ ra. Em là người gánh hết ạ. Anh nhờ em trả cho cả bàn trong khi em là người đến sau cuối" - tài khoản này kể thêm.

Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng - Ảnh 3
Ảnh: Internet
Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng - Ảnh 4
Chủ tài khoản đăng lại ảnh khi đó ngồi trên bar - Ảnh: Internet.

Đặc biệt, người này còn kèm theo ảnh chuyển khoản hơn 187 triệu đồng kèm lời nhắn: "Anh Thành có say quá thì 7 ngày rồi cũng nên tỉnh thôi anh ơi. Hiện tại ai cũng biết anh đang lâm vào khó khăn thiệt nhưng anh vẫn còn giàu có hơn em nhiều nên em mong mọi việc nên dừng lại ở đây. Đừng để quen biết mà kéo nhau lên toà".

Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng - Ảnh 5
Kèm bằng chứng thanh toán số tiền 187 triệu đồng - Ảnh: Internet.

Hiện, những hình ảnh liên quan đến dòng trạng thái từ tài khoản này vẫn chưa được xác định thực hư ra sao nhưng vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ kịch liệt và nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều.

Đặc biệt, việc vướng "liên hoàn phốt" của nam MC trong thời gian gần đây khiến dân mạng không khỏi tỏ ra ngao ngán. Hơn hết, sự việc hiện vẫn chỉ là những thông tin từ 1 phía, còn những người được chủ tài khoản này nhắc đến như Trấn Thành, Hiền Hồ, Dương Lâm hiện vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin này. 

Thực hư phát ngôn của Trấn Thành giữa lùm xùm lan truyền với tốc độ chóng mặt

Thực hư phát ngôn của Trấn Thành giữa lùm xùm lan truyền với tốc độ chóng mặt

Trấn Thành vướng tin đồn 'phát ngôn giả' được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hiện nam diễn viên hài chưa lên tiếng về điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành Diễn viên hài Trấn Thành Facebook Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 37 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 38 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 46 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'