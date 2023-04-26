Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng

Người tố còn tiết lộ nam danh hài và vợ đã hết hợp đồng cùng nhiều bằng chứng để khẳng định câu chuyện này là sự thật.

Mới đây, trong các nhóm 'hóng hớt' showbiz bất ngờ chia sẻ hàng loạt hình ảnh được chụp màn hình lại. Hình ảnh này được cho là những dòng trạng thái được một cô gái đăng tải 'bóc phốt' danh hài - MC Trấn Thành. Thông tin tuy chưa được người trong cuộc lên tiếng làm rõ nhưng vẫn đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Thời gian gần đây Trấn Thành liên tục gặp "sóng gió" trong sự nghiệp - Ảnh: FBNV. Nguyên văn dòng story đang được chia sẻ rầm rộ, được cho là của chủ tài khoản đang tố Trấn Thành: "Anh Thành ơi mở block ra và giải quyết dùm em chuyện tiền bạc với ạ. Mọi chuyện sau đây em kể nếu có sai sót gì em sẵn sàng để anh Thành thưa kiện. Chuyện là 1 tuần trước anh Thành có nhắn tin em tâm sự rằng anh và Hari hết hợp đồng rồi bây giờ Hari về Hàn, sắp tới anh ở đây một mình không biết như nào. Gặp thêm công việc bất ổn, buồn các kiểu anh mới rủ em qua ngồi chơi ở quán bar với anh cả anh D.Lâm đang ở đó. Khi em qua thì chắc cả 2 người cũng đã ngồi chơi được 3 tiếng rồi. Em có chụp ảnh lại để up store nên thời gian lưu ảnh còn rõ ràng luôn nhé".

Người này còn nói thêm về thông tin Trấn Thành và Hari Won đã hết hợp đồng - Ảnh: Internet. Kèm theo đó chủ tài khoản này còn đăng kèm ảnh ngồi trong quán bar, cô cho biết: "Trong bàn khi đó có anh Lâm, chị Hiền Hồ. Em ngồi kế anh Thành. Ngồi chơi tầm 1 tiếng anh Lâm và chị Hiền xin ra về trước vì còn anh Thành ngồi lại nên em cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc đó Lâm có kêu Thành thanh toán dùm phần Lâm, mai sáng Lâm sẽ chuyển khoản trả lại (Lâm trả cho Hiền luôn nên phần Lâm sẽ là 2 người). Anh Thành không biết say quá hay sao nên cũng nhận bừa dù mình không mang thẻ, mang tiền theo. Đến khi thanh toán vỡ lẽ ra. Em là người gánh hết ạ. Anh nhờ em trả cho cả bàn trong khi em là người đến sau cuối" - tài khoản này kể thêm. Ảnh: Internet Chủ tài khoản đăng lại ảnh khi đó ngồi trên bar - Ảnh: Internet. Đặc biệt, người này còn kèm theo ảnh chuyển khoản hơn 187 triệu đồng kèm lời nhắn: "Anh Thành có say quá thì 7 ngày rồi cũng nên tỉnh thôi anh ơi. Hiện tại ai cũng biết anh đang lâm vào khó khăn thiệt nhưng anh vẫn còn giàu có hơn em nhiều nên em mong mọi việc nên dừng lại ở đây. Đừng để quen biết mà kéo nhau lên toà".

Kèm bằng chứng thanh toán số tiền 187 triệu đồng - Ảnh: Internet. Hiện, những hình ảnh liên quan đến dòng trạng thái từ tài khoản này vẫn chưa được xác định thực hư ra sao nhưng vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ kịch liệt và nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, việc vướng "liên hoàn phốt" của nam MC trong thời gian gần đây khiến dân mạng không khỏi tỏ ra ngao ngán. Hơn hết, sự việc hiện vẫn chỉ là những thông tin từ 1 phía, còn những người được chủ tài khoản này nhắc đến như Trấn Thành, Hiền Hồ, Dương Lâm hiện vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin này.

Thực hư phát ngôn của Trấn Thành giữa lùm xùm lan truyền với tốc độ chóng mặt Trấn Thành vướng tin đồn 'phát ngôn giả' được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hiện nam diễn viên hài chưa lên tiếng về điều này.

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