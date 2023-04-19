Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa ồn ào, gây chú ý ra sao mà dân tình đồng loạt: 'Hào quang rực rỡ'

Gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin sự nghiệp Trấn Thành đang gặp trở ngại sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn.

Thời gian vừa qua, Trấn Thành vướng một số lùm xùm, từ ồn ào "bao rạp vì cần sự riêng tư" đã được anh và cụm rạp lên tiếng xác minh, tới việc phát ngôn gây tranh cãi tại sự kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Câu nói khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, một số đồng nghiệp cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của Trấn Thành. Không lâu sau đó, nghi vấn Trấn Thành vắng mặt tại Siêu tài năng nhí sau 3 mùa làm giám khảo cùng bà xã khiến dân tình càng thêm rôm rả. Tuy nhiên, nhà sản xuất của Siêu tài năng nhí chưa đưa ra các thông tin cụ thể về từng nội dung. Nhà sản xuất sẽ có phản hồi chính thức trong buổi lễ công bố phát sóng chương trình Siêu tài năng nhí 4 sắp tới.

Trấn Thành chia sẻ ảnh mới nhất trong chuyến đi Hà Nội trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Giữa lúc trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng thì mới đây, Trấn Thành đã có động thái trên trang cá nhân. Cụ thể, nam nghệ sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng ẩm thực Hà Nội. Về những lùm xùm vừa qua, đạo diễn Nhà bà Nữ không đả động gì. Dù vậy, động thái của Trấn Thành vẫn khiến dân tình chú ý không kém và bên dưới bài đăng, dân tình đã tạo cơn bão tương tác khi liên tục để lại bình luận "hào quang rực rỡ".

Cư dân mạng liên tục để lại bình luận "hào quang rực rỡ" - Ảnh: Chụp màn hình Trấn Thành gây tranh cãi từ phát ngôn trong sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: VietNamNet Trước đó, trong một sự kiện, Trấn Thành có những chia sẻ gây chú ý về quan điểm làm nghề. Theo đó, nam MC khóc nức nở khi nói về những áp lực của đời nghệ sĩ: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó". Phát ngôn của Trấn Thành nhận về nhiều ý kiến trái chiều của công chúng. Một bộ phận khán giả thông cảm cho cảm xúc của đạo diễn phim Nhà bà Nữ, nhất là khi anh vừa trải qua nhiều ồn ào đời tư. Tuy nhiên, nhiều người lại bày tỏ thái độ chỉ trích những giọt nước mắt của Trấn Thành và cho rằng việc trở thành nghệ sĩ là lựa chọn của mỗi người, rực rỡ và tăm tối đều có đủ nên phải chấp nhận.

NSX Siêu Tài Năng Nhí lên tiếng chính thức về việc Trấn Thành 'bị loại' khỏi chương trình Trước nghi vấn Trần Thành đã không còn là giám khảo của Siêu Tài Năng Nhí mùa 4, nhà sản xuất của chương trình đã chính thức lên tiếng.

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