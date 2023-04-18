NSX Siêu Tài Năng Nhí lên tiếng chính thức về việc Trấn Thành 'bị loại' khỏi chương trình

Trước nghi vấn Trần Thành đã không còn là giám khảo của Siêu Tài Năng Nhí mùa 4, nhà sản xuất của chương trình đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, MC Đại Nghĩa gây chú ý khi đăng ảnh chụp chung với Hari Won tại một trường quay. Anh viết dòng trạng thái: “Đã lâu rồi mới lại cùng em quay chung một chương trình mới. Em vẫn trẻ trung và vẫn xinh đẹp. Đó là điều mà anh em mình rất giống nhau”.



MC Đại Nghĩa gây chú ý khi đăng ảnh chụp chung với Hari Won tại một trường quay - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh được chia sẻ, khán giả cho rằng Đại Nghĩa và Hari Won đang quay chương trình Siêu tài năng nhí. Tuy nhiên, theo vị trí ngồi trong 3 mùa đã lên sóng, vị trí của Đại Nghĩa là của MC Trấn Thành.

Từ đây, nhiều khán giả dự đoán Trấn Thành sẽ không xuất hiện ở mùa 4 và đồn đoán nam diễn viên, MC bị gạt khỏi chương trình vì vướng lùm xùm phát ngôn từ buổi ra mắt phim cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng.



Trấn Thành và Hari Won đã đồng hành cùng nhau trong 3 mùa trước của chương trình - Ảnh: Internet

Theo VTC News, đại diện đơn vị sản xuất show Siêu tài năng nhí cho biết hiện tại mọi thông tin về gameshow chưa được phải là chính thức: "Hiện tại phía chương trình vẫn chưa công bố dàn giám khảo chính thức của mùa 4. Chúng tôi sẽ có buổi họp báo công bố cụ thể về dàn giám khảo, các đổi mới vào cuối tháng 4 này".

Nói về thông tin Trấn Thành không được mời tham gia mùa 4 vì những lùm xùm không hay, đại diện chương trình cũng cho biết lý do nam MC không tham gia cũng sẽ được tiết lộ trong buổi họp báo. "Phía chương trình hiện chưa khẳng định việc Trấn Thành có tham gia hay không. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi liên quan tới việc này", phía chương trình nói thêm.

Theo nguồn tin riêng của báo Dân Việt, Trấn Thành sẽ rời khỏi Siêu tài năng nhí năm nay, trong khi đó nữ ca sĩ Hari Won (vợ anh) vẫn sẽ đồng hành cùng chương trình. Trên fanpage của chương trình, những hình ảnh và thông tin đầu tiên về sự xuất hiện của MC Đại Nghĩa cũng đã được đăng tải.

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng? Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsx-sieu-tai-nang-nhi-len-tieng-chinh-thuc-ve-viec-tran-thanh-bi-loai-khoi-chuong-trinh-573855.html