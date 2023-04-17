Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa?

Hậu trường 17/04/2023 09:18

Trấn Thành bỗng vắng mặt trong một show truyền hình gắn bó 3 mùa đã gây không ít xôn xao trong cộng đồng mạng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trấn Thành liên tục gặp "phốt" lớn khiến không ít khán giả quay lưng. Phốt lớn nhất chắc phải kể đến phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của nam MC trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng.

Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa? - Ảnh 1
Sau khi gây ra loạt ồn ào, Trấn Thành gần như 'mất hút' khỏi các chương trình trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Sau khi gây ra loạt ồn ào, Trấn Thành gần như 'mất hút' khỏi các chương trình trên sóng truyền hình. Trên trang cá nhân, anh chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi, hạnh phúc bên bà xã HariWon và bạn bè thân thiết.

Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa? - Ảnh 2
 Phốt lớn nhất chắc phải kể đến phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của nam MC trong buổi ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, ngày 16/4, dân tình tiếp tục 'dậy sóng' khi MC Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ ảnh ngồi "ghế nóng" cùng Hari Won trong chương trình Siêu tài năng nhí.  Điều đáng nói, cả 3 mùa trước của chương trình này đều do vợ chồng Hari Won - Trấn Thành cùng làm giám khảo.

Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa? - Ảnh 3
dân tình tiếp tục 'dậy sóng' khi MC Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ ảnh ngồi "ghế nóng" cùng Hari Won trong chương trình Siêu tài năng nhí - Ảnh: Internet

Chính điều này đã khiến không ít người nghi ngờ ông xã Hari Won đã được thay thế bởi nghệ sĩ Đại Nghĩa sau hàng loạt ồn ào vừa qua. Theo nguồn tin riêng của Thể thao và văn hóa, MC Trấn Thành đã thực sự rút khỏi Siêu tài năng nhí, nghệ sĩ Đại Nghĩa nắm giữ vai trò giám khảo xuyên suốt trong mùa 4 năm nay.

Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa? - Ảnh 4
MC Trấn Thành đã thực sự rút khỏi Siêu tài năng nhí, nghệ sĩ Đại Nghĩa nắm giữ vai trò giám khảo xuyên suốt trong mùa 4 năm nay - Ảnh: Internet

Những ồn ào gần đây của nghệ sĩ Trấn Thành không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng mà ngay cả đồng nghiệp cũng phải bất bình lên tiếng không tình tình với quan điểm của nam MC. Chưa dừng tại đó, mới đây, đoạn clip Trấn Thành "thị phạm" cách hát cho thí sinh trong một chương trình cách đây nhiều năm cũng bất ngờ bị netizen đào lại khiến nam MC nhận về không ít lời chỉ trích. Dân tình cho rằng kỹ thuật hát của anh vẫn còn điểm hạn chế, còn không thể so sánh với thí sinh. 

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Giọng hát của Trấn Thành từ trước đến nay luôn là chủ đề gây tranh cãi khi nam MC luôn "cố đấm ăn xôi" dù cho thực lực vẫn chưa được công nhận.

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