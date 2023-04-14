Những cặp đôi đẹp "chị em" của Showbiz Việt: Khánh Thi - Phan Hiển viên mãn, Trấn Thành - Hari Won "tình bể bình", Huy Trần - Ngô Thanh Vân mới... là cực phẩm

Bỏ qua tất cả, Khánh Thi đã sinh cho Phan Hiển đứa con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 3 năm, cặp đôi có thêm một đứa con gái khấu khỉnh. Vượt qua nhiều sóng gió, cả hai cũng đã có thể xây cho mình một tổ ấm viên mãn và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội.

Khánh Thi sinh năm 1982, là một kiện tướng dancesport đã từng tham gia nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế. Phan Hiển lại là chàng học trò kém hơn 12 tuổi của cô. Khi quyết định công khai yêu nhau, cả hai đã gặp không ít điều tiếng từ dư luận cũng như sự ngăn cản của hai bên gia đình.

Đầu tháng 3 năm nay, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ mình bị vỡ kế hoạch khi đang mang thai đứa con thứ 3 ở tuổi 41. Cô nói vui trong ngày 8/3 rằng, đây có lẽ là món quà "bá đạo" mà ông chồng kém 12 tuổi tặng cho cô trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Trải qua 13 năm yêu nhau và có với nhau 2 đứa con, cuối cùng vào tháng 12/2022, Khánh Thi - Phan Hiển cũng có cho mình một cái đám cưới vô cùng long trọng với sự tham gia chung vui của bạn bè, đồng nghiệp và sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Mặc dù đang trong thời kỳ thai nghén nhưng Khánh Thi cũng không thoát khỏi lịch trình dày đặc của công việc. Vì sợ vợ con mệt mỏi nên Phan Hiển lúc nào cũng ở bên túc trực chăm sóc.

Gần đây nhất, Phan Hiển khiến dân tình không khỏi thích thú với video mà anh đăng tải lên mạng xã hội. Trong video, anh không ngần ngại quỳ gối để thay giày đế thấp cho người vợ đang mang bầu. Anh nói vui với dòng caption: "Hầu còn hơn hầu nữ hoàng nữa", sau đó anh còn chu đáo khoác áo cho vợ.

Phan Hiển chăm sóc vợ bầu - Ảnh: Internet

Hành động ngọt ngào của Phan Hiển làm cho dân tình không ngừng suýt xoa và dành cho anh những lời khen. Nhiều dân mạng còn để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với cặp đôi kiện tướng dancesport. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng cặp đôi này đang "làm màu", "giả vờ diễn" để thu hút công chúng.

Dưới những lời bình luận tiêu cực đó, tối 9/4, Phan Hiển đăng tải lên mạng xã hội một video khác. Trong video cũng là hành động thay giày cho vợ nhưng ở một hoàn cảnh khác và viết với dòng trạng thái: "Tính ra mình mang giày cho nàng ấy cũng được 13 năm rồi đó nhỉ, dự là sẽ còn mang rất lâu nữa đây".

Gia đình 4 người của Khánh Thi & Phan Hiển - Ảnh: Internet

Qua đó, dân tình cũng đã có những trạng thái tích cực hơn và cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển vẫn tiếp tục cuộc sống đầy viên mãn của mình.

Cặp đôi Trấn Thành - Hariwon

Có thể nói, cặp đôi Trấn Thành và Hariwon đến với nhau đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí.

Hariwon sinh năm 1985, là người Hàn Quốc. Cô nổi tiếng sau chương trình thực tế "Cuộc đua kỳ thú 2013", sau đó hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên và gây chú ý qua một số tác phẩm.

Cô đã từng có mối tình kéo dài 9 năm với nam rapper Tiến Đạt. Sự kết thúc không ngờ tới của Hariwon - Tiến Đạt đã khiến cho dân tình không khỏi tiếc nuối.

Hariwon kết thúc mối tình 9 năm với Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, vào tháng 2/2016, Trấn Thành và Hariwon công khai yêu nhau dưới sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng. Thời gian này, cả hai cũng dính không ít lùm xùm với tình cũ. Tưởng chừng không thể đi lâu dài, thế nhưng vào tháng 12 cùng năm, Hariwon chính thức lên xe hoa với chàng nghệ sĩ đa tài Trấn Thành. Dù lớn hơn chồng 2 tuổi nhưng Hariwon những không bị Trấn Thành lấn át bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mình.

Trấn Thành và Hariwon kết hôn - Ảnh: Internet

Trải qua 7 năm bên nhau, 6 năm kết hôn, cặp đôi "chị em" Trấn Thành - Hariwon vẫn liên tục khiến cho công chúng phải ngưỡng mộ bởi những hành động ngọt ngào của cả hai được đăng tải trên mạng xã hội cũng như trong các sự kiện.

Tuy nhiên, cả hai cũng đã có nhiều lần bị đồn thổi về việc ly hôn khi có thời gian dài không xuất hiện cùng nhau. Hariwon cũng đã lên tiếng đính chính vì lịch trình cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng nhưng không ít khán giả còn nghi ngờ.

Trấn Thành và Hariwon vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Mặc dù hôn nhân luôn vướng nhiều tin tiêu cực, nhưng cả cô và ông xã Trấn Thành vẫn không ngừng dành cho nhau những lời yêu thương và hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Cả hai vẫn luôn mong muốn có một đứa con nhưng hoàn cảnh và điều kiện sức khỏe vẫn chưa cho phép. Trấn Thành cũng luôn đồng cảm và động viên vợ trong mọi hoàn cảnh.

Cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân

Huy Trần và Ngô Thanh Vân gặp nhau trong một buổi casting bộ phim "Thanh Sói". Vì diễn xuất có phần run rẩy và tiếng Việt hạn chế nên anh đã bị loại ngay lập tức. Tuy nhiên, đó cũng là sự mở đầu cho tình duyên của anh và cô Đạo diễn Ngô Thanh Vân.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân lên duyên sau buổi casting phim "Thanh Sói" - Ảnh: Internet

Chàng đầu bếp sinh năm 1990 đã để ý đến cô "đả nữ" sinh năm 1979 này từ bộ phim "Star wars" mà cô tham gia. Từ khoảnh khắc đó, anh đã rất tò mò về cô diễn viên này và không ngừng tìm hiểu về cô.

Sau một thời gian theo đuổi, cuối cùng anh chàng cũng đã có được trái tim của Ngô Thanh Vân. Anh luôn đồng hành và hỗ trợ, động viên cô trong mọi hoạt động mà cô tham gia. Nhất là trong quá trình sản xuất và phát hành bộ phim "Thanh Sói". Biết vợ mệt mỏi và lo lắng về vấn đề doanh thu của bộ phim nên Huy Trần đã chủ động đề nghị vợ đến rạp cảm ơn và tiếp thu ý kiến từ khán giả.

Trải qua 2 năm bên nhau, cuối cùng chàng đầu bếp điển trai Huy Trần cũng đã rước được cô "đả nữ" Ngô Thanh Vân" về làm vợ dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Đám cưới của Huy Trần và Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là thế, khi ở nhà, Ngô Thanh Vân vẫn chỉ là một cô vợ thích nũng nịu, nhố nhăng và dễ thương trong mắt ông xã "phi công" của mình. Theo cô, Huy Trần không phải là một chàng hoàng tử hay một siêu nhân. Anh là điểm tựa, khiến cô cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé và không bao giờ cô đơn.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên chồng trẻ - Ảnh: Internet

Sau gần 1 năm kết hôn, cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân đang cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chàng đầu bếp trẻ vẫn luôn yêu cô "đả nữ" như thuở ban đầu. Họ không ngừng đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của cả hai lên mạng xã hội.