Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân

Hậu trường 10/04/2023 10:14

Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường bên ông xã Huy Trần.

Qua quãng thời gian 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã quyết định nên duyên vợ chồng với nhau vào hồi tháng 6/2022 vừa qua. Chuyện tình chênh lệch 11 tuổi nhưng vẫn cực ngọt ngào, hạnh phúc kể từ khi hẹn hò kín tiếng đến lúc về chung một nhà.

Thời gian vừa qua, cả 2 cũng chăm đăng tải những hình ảnh lãng mạn bên nhau khiến cư dân mạng nhiều phen ghen tị không ngừng. Đặc biệt, Huy Trần cũng gia nhập "hội chiều vợ" khi thường xuyên chiêu đãi "đả nữ" bằng loạt món ngon khiến nhiều người không khỏi ganh tị. 

Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân - Ảnh 1Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân - Ảnh 2
 Huy Trần cho biết khi nấu ăn cho vợ, anh sẽ chế biến những món ăn phù hợp với khẩu vị và sở thích của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn có đam mê vào bếp, Huy Trần thường xuyên trổ tài nấu nướng, chăm sóc vợ. Anh còn cực hiểu sở thích ăn uống của vợ, anh luôn nấu những đồ ăn tốt cho sức khỏe, giảm cân và giữ dáng. Đáng chú ý, mỗi khi nấu ăn, Huy Trần đều chế biến rất nhiều món hoặc số lượng lớn trong khi nhà chỉ có 2 vợ chồng. Chưa kể, đồ đạc, dụng cụ phục vụ cho việc nấu ăn cũng được anh bày biện nhiều. Điều này khiến một số cộng đồng mạng thắc mắc: “Nếu một ngày cứ nấu 3 bữa không biết anh rửa chén bát sao”. 

Giải đáp câu hỏi này, Huy Trần vô tình hé lộ “góc khuất” trong cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người thích thú. Khi nấu ăn cho vợ, anh sẽ chế biến những món ăn phù hợp với khẩu vị và sở thích của Ngô Thanh Vân. Anh chia sẻ: “Huy nấu xong cũng dành cho gia đình ăn. Bà xã thì ăn chay rồi, còn chén đũa thì vẫn phải rửa sau khi tắt camera”.

Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân tạo dáng nhí nhố bên chồng trẻ Huy Trần - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngô Thanh Vân vướng nghi vấn có tin vui sau 1 năm kết hôn. Cụ thể, trong đoạn clip đăng tải cả hai cùng nấu ăn, cô vô tình để lộ vòng 2 lùm lùm. Không những thế, Huy Trần cũng gây bất ngờ với câu nói trong lúc hướng dẫn bà xã nấu ăn: "Anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con". 

Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân - Ảnh 4
Vòng 2 lùm lùm của Ngô Thanh Vân khiến cô vướng nghi vấn mang thai - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, ngay sau đó Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc được chồng trẻ nấu ăn đính kèm dòng trạng thái: "Tối mà đầu bếp (Huy Trần) chơi kiểu này mỡ tràn bờ đê đến người ta đồn có bầu. Khổ ghê". Cô phủ nhận tin đồn và cho biết bản thân tròn trịa hơn là do được chồng chăm khéo. 

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần sao Việt

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