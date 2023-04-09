Bà xã Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng sau khi chồng nhận 'hứng' loạt chỉ trích vì vô tâm với vợ

Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm khiến công chúng không khỏi lo lắng khi đăng tải khoảnh khắc vợ bị ngã xe trên trang cá nhân.

Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm và bà xã là Quỳnh Quỳnh bất ngờ gặp tai nạn té xe máy khi di chuyển ở Đắk Nông. Đáng nói, nam diễn viên bị nhiều người phản ứng trái chiều vì mải mê chụp ảnh trong lúc vợ đang nằm sõng soài trên đường. Trước những ý kiến này, chiều 9/4, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đích thân lên tiếng nói rõ cảm xúc. Cụ thể, Quỳnh Quỳnh cho biết cả hai bị ngã xe vì đường khó đi, sau đó phải nhờ người dân địa phương giúp đỡ. Về việc chồng gây tranh cãi vì vô tâm, vợ Lê Dương Bảo Lâm bênh vực: "Té một cái em tưởng đi máng trượt, té vui thôi nên mấy chị đừng la chồng em".

Khung hình "dìm hàng" vợ này của nam diễn viên gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, trong clip quay toàn bộ sự cố, khi có một người hỏi về tình hình của vợ ngay khi vừa ngã xe thì Lê Dương Bảo Lâm nói: "Hông sao, người hổng sao", chi tiết này chứng minh nam diễn viên đã hỏi sức khoẻ của vợ trước đó. Không chỉ thế, khi thấy Quỳnh Quỳnh loay hoay thì Lê Dương Bảo Lâm cũng hỏi thăm đầy quan tâm: "Em có chảy máu gì không, có sao không?" và bà xã đã lắc đầu ra hiệu vẫn ổn.

Nam diễn viên liên tục hỏi thăm tình trạng của vợ sau khi cả hai được người dân giúp đỡ chở đi tiếp - Ảnh: Chụp màn hình Nếu theo dõi trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm có sở thích đăng tải những khoảnh khắc dìm hàng bà xã. Anh thường xuyên cập nhật các trạng thái lơ là, thiếu tươm tất của vợ để chia sẻ và tạo tiếng cười cho người xem. Tuy nhiên, hành động của nam diễn viên trong những hình ảnh gần đây lại khiến nhiều cộng đồng mạng không hài lòng và cho rằng Lê Dương Bảo Lâm đùa có phần thiếu tôn trọng bà xã. Thực tế, người hâm mộ đều biết Lê Dương Bảo Lâm luôn hết mực yêu thương vợ và các con. Trên mạng xã hội, nam diễn viên khá thoải mái trong việc chia sẻ những câu chuyện đời tư tới đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, anh cũng sẵn sàng giúp đỡ vợ bán hàng trực tuyến nhiều lần dù đã sở hữu sự nổi tiếng nhất định trong làng giải trí. Lê Dương Bảo Lâm và bà xã đang hạnh phúc viên mãn khi lần lượt chào đón ba nhóc tì đáng yêu - Ảnh: FBNV Sau nhiều năm kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm đang hạnh phúc viên mãn khi lần lượt chào đón ba nhóc tì đáng yêu. Dù vất vả chăm con nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn đảm đang lo toan mọi thứ để chồng an tâm đi diễn.

Danh hài Hoài Linh chụp ảnh cùng người hâm mộ sau thời gian vắng bóng, ngoại hình gây chú ý Một cư dân mạng đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với Hoài Linh khi tình cờ có cơ hội gặp nam nghệ sĩ vào tối ngày 8/4.

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