Lý do nữ diễn viên Ngọc Lan lập di chúc ở tuổi 35

Hậu trường 09/04/2023 16:30

Những ngày gần đây, Ngọc Lan gây chú ý xung quanh tiền mua bảo hiểm trên một số trang mạng xã hội. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không tẩy chay bảo hiểm và nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, diễn viên Ngọc Lan cho biết cô không mất 7 tỷ đồng mua bảo hiểm như một số trang mạng xã hội đăng tải.

Nữ diễn viên Mặt nạ gương chia sẻ cô được người quen giới thiệu mua bảo hiểm cách đây 3 năm. Cô mua gói bảo hiểm cho bản thân và con trai, tổng cộng hết 700 triệu đồng/năm. Theo lời tư vấn, cô thu về khoảng 10 tỷ đồng tiền lãi và rút ra tiền vốn 7 tỷ đồng nếu tham gia đầy đủ thời hạn. Khi đến công ty bảo hiểm, cô bất ngờ khi thời hạn bảo hiểm ghi con số 74 năm, không giống với con số 10 năm. Con số 74 năm và 42 năm của Louis (con trai Ngọc Lan) tôi không hiểu rõ vì không phải người rành bảo hiểm, cô nói.

Hiện tại, Ngọc Lan nói đã đóng số tiền 2,1 tỷ đồng sau 3 năm nhưng không biết tin công ty bảo hiểm này được bán lại cho công ty khác. Suốt thời gian đó, Ngọc Lan phải trực tiếp đến trụ sở để giải quyết.

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Ngọc Lan khẳng định bản thân không tẩy chay bảo hiểm và nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngoài ra, cô mất thêm khoản tiền vì trong hợp đồng có thêm sản phẩm phụ, bổ trợ chăm sóc sức khỏe. Cô và bên bảo hiểm đang làm việc nhưng một số điều khoản vẫn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, cô quyết định giảm số tiền đóng bảo hiểm hàng năm, xuống mức 200 triệu đồng/năm.

Chia sẻ thêm, Ngọc Lan nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng khi mua bảo hiểm. Sau buổi livestream ngày 7/4, cô nhận được nhiều lời trách móc, yêu cầu làm rõ từ những người bán bảo hiểm.

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Vì có tính lo xa nên chưa đến 40 tuổi Ngọc Lan đã lập di chúc - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về nguyên do lạp di chúc ở tuổi 35, Ngọc Lan cho biết cô luôn đưa ra tình huống xấu nhất để khi xảy ra có phương án chống đỡ. Ngọc Lan từng chia sẻ trong một sự kiện: “Tôi để dành nhiều lắm. Tôi mua bảo hiểm nên nếu tôi có gặp điều gì không may về cuộc đời, tiền bảo hiểm cũng đủ để lo cho con trai. Tôi dạy con trong tinh thần là bạn ấy phải tự lập… Tôi cũng nói rất rõ trong di chúc của mình là khi 18 tuổi, Louis học khá/giỏi và làm được điều gì đó cho xã hội thì số tiền đó mới đến tay con, nếu không toàn bộ sẽ chuyển vào từ thiện”.

Bộc bạch thêm, Ngọc Lan khẳng định sẽ vào viện dưỡng lão nếu không có ai ở cùng: “Tôi sẽ vào viện dưỡng lão chứ tôi cũng không muốn sống cùng con dâu. Tôi không thích làm phiền đến con”.

Vì có tính lo xa nên chưa đến 40 tuổi Ngọc Lan đã lập di chúc. Nữ diễn viên bộc bạch thêm: “Mùa dịch COVID-19, tôi stress. Tôi đã chuẩn bị hết, làm di chúc luôn rồi. Tôi tự lập lắm! Tôi đem con đến thế giới này nên tôi phải nuôi, phải lo cho con. Tôi thường khuyên bạn bè là ‘nước mắt chảy xuôi’, mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mẹ và không muốn tôi ở một mình thì đó là chuyện của nó. Tôi nuôi con chăm con không phải để sau này nuôi lại mình, phải để con tận hưởng cuộc sống của nó chứ".

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