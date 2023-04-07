Thủy Tiên lên tiếng về việc đòi bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ đồng

Đồng thời, Thủy Tiên cho biết, bản thân cô cũng không có yêu cầu được xin lỗi vì thấy không quan trọng nữa. Cô cho biết, cô chỉ xin được yêu cầu bồi thường vật chất tức thiệt hại kinh tế mà bà Phương Hằng đã gây ra cho công ty quản lý…

Trên trang cá nhân vào ngày 7/4, Thủy Tiên đã khẳng định về việc yêu cầu bồi thường 44 tỷ là thông tin không chính xác. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết không có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần hơn 14 tỷ đồng như các thông tin đang lan truyền.

Bên cạnh đó, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Thủy Tiên cho biết, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và yêu cầu ngân hàng sao kê toàn bộ tất cả các tài khoản ngân hàng của Tiên từ khi mới thành lập tài khoản ngân hàng tới giờ. Nghĩa là từ 2003 tới nay để phát hiện tài sản bất thường.. .

“Tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý phía luật sư đã gửi cho cơ quan điều tra”, nữ ca sĩ thông tin và cho biết, đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt huỷ các hợp đồng đã ký, thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra toà và yêu cầu bồi thường tổn thất. Dù trong sự việc này, bên em và công ty quản lý không có làm gì sai hay vi phạm đạo đức pháp luật…Chỉ đơn giản là một lời tố cáo vô căn cứ hoàn toàn là bịa đặt của bà Hằng, mà gây ra hậu quả thiệt hại kinh tế nặng nề đến rất nhiều bên có liên quan”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên cũng đã kê khai toàn bộ tài sản cá nhân và gia đình để công an điều tra đối chiếu với thu nhập hợp pháp mà nữ ca sĩ đã làm ra trong suốt rất nhiều năm qua, cũng như đối chiếu kết quả rà soát của công an từng địa phương nữ ca sĩ đã trao tiền từ thiện.

“Thời điểm đó ngân hàng cũng đã phải có báo cáo về việc tạm khoá báo có cho Bộ Công an (tức sau 2 ngày tài khoản người gửi sẽ được hoàn trả tiền về), kết quả điều tra được giám sát bởi một bên thứ 3 là Viện Kiểm sát. Sau nhiều tháng điều tra xác minh toàn bộ vụ án… Viện Kiểm sát tối cao cùng Bộ Công an cùng đã có văn bản xác nhận hoàn toàn không có việc ăn chặn từ thiện như bà Hằng nói cũng như những tin đồn sai sự thật như trên mạng xã hội lan truyền”, ca sĩ Thủy Tiên cho biết.

Nữ ca sĩ cho biết thêm, những gì cô trải qua trong suốt thời gian dài cho đến hôm nay có lúc cảm thấy quá sức chịu đựng của một con người. Thủy Tiên nói lý do không yêu cầu đền bù thiệt hại tinh thần: “Mọi người có thể dễ dàng hủy hoại một ai đó bằng cách chửi rủa, có thể không tin vào pháp luật mà tự cho mình cái quyền kết tội người khác mà không cần chứng cứ, bịa đặt ra rất nhiều câu chuyện sai sự thật, cắt ghép clip đưa nội dung tuyên truyền sai sự thật. Thậm chí dựa vào đó để nguyền rủa, tấn công vào cuộc sống công việc của một ai đó mà không cần quan tâm đến sự tổn thương và đau đớn của người khác… Thiệt hại vật chất có thể đền bù còn thiệt hại tinh thần, những tổn thương đã gây ra chẳng tiền bạc hay lời xin lỗi nào có thể đền bù nổi".

Ca sĩ Thủy Tiên cho biết, cô chỉ xin được yêu cầu bồi thường vật chất tức thiệt hại kinh tế mà bà Phương Hằng đã gây ra cho công ty quản lý - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên được quyền yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại về chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (tổn thất về vật chất) và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần (tổn thất về tinh thần). Số tiền này chỉ được tòa chấp nhận khi các nghệ sĩ này có đủ chứng cứ chứng minh thiệt hại xảy ra là các chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Đồng thời các thiệt hại về vật chất của Công Vinh, Thủy Tiên là kết quả tất yếu từ hành vi xâm phạm của bà Hằng và ngược lại hành vi xâm phạm của bà Hằng là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho họ.

Về vấn đề bồi thường tổn thất về tinh thần, luật sư Lĩnh cho rằng khoản 2 điều 592 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Do đó, nếu bà Hằng đồng ý với số tiền mà vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh đưa ra thì vẫn được ghi nhận.

Nếu các bên không thỏa thuận được hay bà Hằng không đồng ý bồi thường số tiền mà phía nghệ sĩ đưa ra thì mức bồi thường tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Theo đó, mức lương cơ sở hiện nay theo quy định tại khoản 2 điều 3 nghị định 38/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng, nên mức bồi thường tổn thất về tinh thần tối đa là 14,9 triệu đồng.