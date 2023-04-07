Ngọc Lan bất ngờ khóc mếu máo trên livestream, uất nghẹn tiết lộ mất số tiền lớn vì sai sót này!

Hậu trường 07/04/2023 16:11

Những chia sẻ của diễn viên Ngọc Lan trên livestream mới đây đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trưa ngày 7/4, dân tình không khỏi lo lắng trước đoạn livestream trên trang cá nhân của diễn viên Ngọc Lan. Cụ thể, trong buổi phát trực tiếp này, nữ diễn viên bất ngờ khóc mếu máo chia sẻ việc mắc phải lỗi sai khi mua bảo hiểm nhân thọ khiến cô phải "trả giá".

Theo đó, Ngọc Lan cho biết, thời điểm cô suy nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm là lúc đã ly hôn vì mong muốn con trai có cuộc sống tốt đẹp nếu chẳng may Ngọc Lan gặp chuyện: "Lúc đó mình vùa ly hôn, ai tư vấn mình cái gì cũng tiếp thu vào đầu để có cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con. Nếu mà Lan chết thì mức bồi thường tới 15 tỷ lận mọi người, lỡ mà có chuyện gì thì con mình có số tiền đó rồi".

Ngọc Lan bất ngờ khóc mếu máo trên livestream, uất nghẹn tiết lộ mất số tiền lớn vì sai sót này! - Ảnh 1
Trong buổi phát trực tiếp này, nữ diễn viên bất ngờ khóc mếu máo chia sẻ việc mắc phải lỗi sai khi mua bảo hiểm nhân thọ khiến cô phải "trả giá" - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên do quá tin vào người tư vấn, diễn viên Ngọc Lan đã không đọc hết hợp đồng. Ngọc Lan khóc nức nở trên livestream: "Hợp đồng bảo hiểm tới một trăm mấy chục trang lận, ai mà đọc cho nỗi, đây là lỗi sai của Lan. Tới ngày hôm nay Lan có chuyện thì Lan mới lên công ty bảo hiểm. Thì trong hợp đồng nó ghi tới 74 năm lận. Lan đọc hợp đồng phim Lan đọc rất kỹ, sửa tới sửa lui vì đó là chuyên môn của mình. Còn hợp đồng bảo hiểm thì không phải chuyên môn của mình".

Ngọc Lan bất ngờ khóc mếu máo trên livestream, uất nghẹn tiết lộ mất số tiền lớn vì sai sót này! - Ảnh 2
Do quá tin vào người tư vấn, diễn viên Ngọc Lan đã không đọc hết hợp đồng - Ảnh: Cắt từ clip

Diễn viên Ngọc Lan cho biết bản thân là một người không muốn đem những gì tiêu cực đến khán giả nhưng lần này cô muốn rút kinh nghiệm từ bản thân đến nhắc nhở mọi người cẩn thận: "Cuộc đời Lan sống 20 năm trong nghề, Lan 'ăn cơm Tổ', mọi người yêu thương và xem phim của Lan nên Lan mới có được thu nhập. Mỗi khi Lan vui Lan rất hay khoe, song Lan gặp vấn đề thì Lan không chia sẻ vì Lan không muốn các fan lo lắng. Nhưng hôm nay Lan quyết định phải nói vì Lan quá bức xúc. Lan biết trong chuyện này Lan thua, hợp đồng mình đã ký rồi, tại mình sai mình không xem hợp đồng khi ký".

Cuối buổi livestream, diễn viên Ngọc Lan cho hay mua bảo hiểm không xấu, song nên đọc kỹ các điều khoản trước khi ký để tránh xảy ra sự việc tương tự như Ngọc Lan. "Bảo hiểm không xấu bởi đó là sự tích lũy và phòng trừ rủi ro, song các bạn phải đọc kỹ và phân tích trước khi ký hợp đồng" - nữ diễn viên khuyên. 

Ngọc Lan bất ngờ khóc mếu máo trên livestream, uất nghẹn tiết lộ mất số tiền lớn vì sai sót này! - Ảnh 3
Vì lo lắng tương lai của con trai nên diễn viên Ngọc Lan quyết định mua bảo hiểm cho bản thân và nhóc tỳ - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện đoạn livestream vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm. Khán giả cũng gửi lời động viên và đồng cảm với tình huống khó khăn mà nữ diễn viên đang gặp phải.

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