Lý do đằng sau việc nữ diễn viên Ngọc Lan không bao giờ để con trai xem phim mình đóng

Hậu trường 11/03/2023 12:54

Làm khách mời trong "Mái ấm gia đình Việt", diễn viên Ngọc Lan đã có những chia sẻ đôi điều với khán giả về con trai Louis.

 

Đồng cảm với nỗi đau mất cha từ sớm của những đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi đã phải chịu nỗi đau mất người thân nên Ngọc Lan vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai Louis. Với nữ diễn viên 8X, từ sau khi ly hôn với Thanh Bình, dù bận rộn với phim ảnh hay kinh doanh thì việc sắp xếp thời gian cho gia đình, cho con cái là điều bắt buộc.

Lý do đằng sau việc nữ diễn viên Ngọc Lan không bao giờ để con trai xem phim mình đóng - Ảnh 1
Làm khách mời trong "Mái ấm gia đình Việt", diễn viên Ngọc Lan đã không kiềm được cảm xúc khi thấy những đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi đã phải chịu nỗi đau mất người thân

Cô tâm sự: "Tôi phải trải qua nỗi đau mất cha từ sớm nên luôn tự nhủ phải dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai Louis. Dù bận rộn với phim ảnh hay kinh doanh thì việc sắp xếp thời gian cho gia đình, cho con cái là điều tôi bắt buộc phải làm được. Tôi có một quy định cho cuộc sống khi bắt đầu nuôi con một mình. Tôi chỉ dành 6 tháng cho công việc nghệ thuật và 6 tháng còn lại sẽ dành cho gia đình.

Đặc biệt, trong buổi ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt, bé Louis bất ngờ được bà ngoại đưa đến thăm mẹ. Vừa cắt máy, Ngọc Lan đã lao ngay đến bế con trai và nói lời yêu thương. Diễn viên "Mặt nạ gương" cho biết, con trai cô không có máu nghệ thuật như cha mẹ nên sẽ không thoải mái khi bị quay phim, chụp hình.

Lý do đằng sau việc nữ diễn viên Ngọc Lan không bao giờ để con trai xem phim mình đóng - Ảnh 2
Diễn viên Ngọc Lan: "Tôi có thể đóng vai ác nhưng không bao giờ để con trai xem được"

Vì vậy, Ngọc Lan không định hướng cho con trai tham gia các chương trình liên quan đến nghệ thuật. Thay vào đó, cô sẽ ưu tiên cho con tham gia các hoạt động gần gũi với môi trường xung quanh, nơi có mặt bạn bè cùng lứa tuổi với con.

Diễn viên Ngọc Lan nói thêm, con trai có sở thích đứng từ xa nhìn mẹ làm việc, xem các bộ phim mẹ tham gia và hỏi rất nhiều điều về các vai diễn. Cô cho hay: "Louis đã 6 tuổi rồi nên con cũng có những nhận xét theo suy nghĩ và hiểu biết của mình. Con cũng nhận ra được ai là người xấu, ai là người tốt và rất hay hỏi mẹ về các nhân vật trong phim. Đặc biệt, Louis có trí nhớ khá tốt vì vậy tôi sẽ không cho con cho con xem những phim mà mình đóng vai ác".

Nói về đam mê nghệ thuật, Ngọc Lan chia sẻ: "Tôi vẫn luôn tự khắt khe với bản thân trong từng vai diễn. Vì vậy mà với tôi, vai nào cũng khó.

Lý do đằng sau việc nữ diễn viên Ngọc Lan không bao giờ để con trai xem phim mình đóng - Ảnh 3
Gần đây, Ngọc Lan tham gia nhiều vai ác truyền hình

Cái khó tôi gặp phải là do tôi luôn muốn làm cho các vai diễn sau phải khác đi so với các vai diễn trước có cùng tính cách.

Bởi vậy nên khi bắt đầu nhận kịch bản, bắt đầu tiếp xúc với một nhân vật thì tôi phải tìm ra được một hướng đi mới cho nó để khán giả xem không bị nhàm chán.

Việc tự làm khó bản thân trong từng vai diễn khiến tôi cảm thấy sướng hơn, thăng hoa và làm tròn trách nhiệm của một nghệ sĩ hơn".

Lý do đằng sau việc nữ diễn viên Ngọc Lan không bao giờ để con trai xem phim mình đóng - Ảnh 4
Ngọc Lan muốn thử sức với các vai diễn có khiếm khuyết cơ thể và điệp viên hai mang

Chia sẻ về dự định trong tương lai, nữ diễn viên cho biết bản thân là một người rất tham lam trong nghiệp diễn nên luôn không ngừng tìm kiếm những vai diễn mới. Ngọc Lan tiết lộ bản thân đã rất "phê", rất thăng hoa khi từng thủ vai một phụ nữ bị liệt nửa người phải ngồi xe lăn.

"Hiện tại thì tôi rất muốn thử sức với những vai diễn có khiếm khuyết cơ thể như người không nghe được, không hiểu được. Tôi muốn hiểu hơn về những khó khăn mà họ phải trải qua trong cuộc sống với những khiếm khuyết đó", cô bày tỏ.

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Từ khóa:   Ngọc Lan con trai Ngọc Lan

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