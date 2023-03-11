Trường Giang tiết lộ con gái cưng 'càng lớn càng không giống mẹ' ở điểm này

Hậu trường 11/03/2023 11:17

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ Trường Giang tiếp tục gây sốt khi đăng tải một khoảnh khắc ấm áp bên ái nữ.

Sinh ra trong gia đình có bố là danh hài, MC nổi tiếng còn mẹ là nữ diễn viên đình đám, bé Destiny - ái nữ nhà Trường Giang và Nhã Phương được nhiều khán giả yêu mến. Thời gian gần đây, nam diễn viên đã thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống thường nhật với công chúng. '

Mới đây, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi đăng tải một khoảnh khắc ấm áp bên ái nữ. Cụ thể, Trường Giang chia sẻ khung ảnh cùng con gái vui chơi trong nhà. Dù chỉ khoe một góc mặt của nhóc tỳ nhưng người hâm mộ phần nào xuýt xoa vì gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bé Destiny. Đồng thời, biểu cảm nhí nhố của hai ba con càng gây "đốn tim" dân tình. Trường Giang hài hước chia sẻ: "Càng lớn càng dễ thương giống ba Tí, giống mẹ miếng nào đâu".

Trường Giang tiết lộ con gái cưng 'càng lớn càng không giống mẹ' ở điểm này - Ảnh 1
Trường Giang nhận được sự quan tâm khi đăng tải một khoảnh khắc ấm áp bên ái nữ - Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh sinh nhật đăng tải trước đó, con gái Trường Giang cũng thể hiện năng khiếu tấu hài y hệt bố mình. Cô bé lấy bánh kem quẹt lên mặt phụ huynh và nghiêng mặt cười tít cả mắt. Sự lém lỉnh này thì hẳn là di truyền từ bố rồi.

Dù cưng chiều ái nữ nhưng Trường Giang cho biết bản thân cực khó tính trong chuyện dạy con: "Vợ chồng tôi hay cãi lộn cũng vì vậy đó. Bả khoái khoe con lắm, nhưng cũng thông cảm, phụ nữ mà, ai chẳng muốn khoe con. Nhưng với tôi, con tôi để mình tôi biết là được rồi. Bả hay làm lộ mặt con, tôi nói mấy lần đó, nhưng sau rồi thôi. Rồi bả hay ôm hôn con, nói "cục vàng của mẹ". Tôi bảo đừng cục vàng hay cục kim cương gì cả, nó biết mình cưng nó hư, cứ nuôi dạy bình thường".

Trường Giang tiết lộ con gái cưng 'càng lớn càng không giống mẹ' ở điểm này - Ảnh 2
Ái nữ có khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt đẹp - Ảnh: FBNV
Trường Giang tiết lộ con gái cưng 'càng lớn càng không giống mẹ' ở điểm này - Ảnh 3
Con gái Trường Giang hiện tại đã gần 3 tuổi và trở thành nhóc tỳ hot trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

 

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018 và sau đó 1 năm, cả hai chào đón con gái đầu lòng. Sau 5 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương dường như ngày càng mặn nồng. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình thay vì nhận show nhiều như trước.

Trong chương trình Talksoul, Trường Giang từng chia sẻ gia đình chính là điều khiến anh thay đổi tích cực hơn. "Cuộc đời mình xảy ra nhiều biến cố, mà khán giả vẫn thương mình quá mà mình không giải thích câu nào, họ vẫn thương mình, điều đó là điều hiếm có. Sau đó vợ cũng thương, có con thì đứa con mình lại dễ thương với mình nữa. Cuộc đời mình có quá nhiều chữ thương. Không phải là mình chờ biến cố xảy ra rồi mình thay đổi mà là mình tránh biến cố. Nào bị động thì chịu thôi", Trường Giang nói.

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