Tiết lộ những điều Việt Hương âm thầm giúp đỡ trong những năm tháng cuối đời của NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 11/03/2023 10:03

Mới đây, Bình Tinh - con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh trực tiếp lên tiếng bênh vực và gửi lời cảm ơn đến những điều mà nghệ sĩ Việt Hương đã âm thầm giúp đỡ.

Sau khi hậu sự của cố nghệ sĩ Vũ Linh được lo chu toàn, Việt Hương bất ngờ lên tiếng khi bị dân mạng nói không đến dự tang lễ của đồng nghiệp. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho biết đang ở Cà Mau để quay phim nên không thể có mặt, đồng thời nữ nghệ sĩ cũng đã có những hành động cụ thể để hỗ trợ gia đình. 

Ngay sau đó, Bình Tinh - con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh trực tiếp lên tiếng bênh vực và gửi lời cảm ơn đến những điều mà NS Việt Hương đã âm thầm giúp đỡ. Theo đó, Bình Tinh cho biết khi vừa hay tin Vũ Linh qua đời thì Việt Hương đã gửi tin nhắn: "Em ơi, em có cần chị phụ gì không, chị sẽ lo từ xa vì kẹt hợp đồng quay phim tại Cà Mau không thể về với ba được. Cho chị có thể làm chút gì cho ba lần cuối, em thắp hương thưa với ba dùm chị nha".

Đáng chú ý là, Bình Tinh cũng lần đầu tiết lộ nữ nghệ sĩ Việt Hương là người chủ động nhờ các y, bác sĩ chăm sóc và luôn dõi theo tình hình khi NS Vũ Linh còn đang nằm viện chữa trị. 

Tiết lộ những điều Việt Hương âm thầm giúp đỡ trong những năm tháng cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
NS Việt Hương có những hành động nhanh chóng để cùng gia đình sắp xếp cho tang sự - Ảnh: Báo Người Lao Động
Tiết lộ những điều Việt Hương âm thầm giúp đỡ trong những năm tháng cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2
 Việt Hương là người chủ động nhờ các y, bác sĩ chăm sóc và luôn dõi theo tình hình khi NS Vũ Linh còn đang nằm viện chữa trị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều người cũng không thể phủ nhận sự tận tâm của Việt Hương khi cô luôn dõi theo tình hình sức khoẻ của cô nghệ sĩ Vũ Linh khi ông còn nằm viện. Trong những ngày qua, Việt Hương cũng cùng gia đình lo hậu sự cho nghệ sĩ Vũ Linh.

Không chỉ nhắn tin hỏi thăm gia đình, Bình Tinh còn tiết lộ NS Việt Hương là người đứng sau hỗ trợ để hậu sự cố NS Vũ Linh diễn ra một cách trang trọng nhất: "Tất cả thảm đen trải lót thật trang trọng từ ngoài vào đến nơi để quan tài cho ba được chị lo cấp tóc. Các cột chắn inox dây căng để ổn định trật tự cho đám tang của ba, chị cho người chở lên cho gia đình ngay. Em đã thắp hương và phúng điếu tất cả cho ba theo lời dặn dò và thưa rõ với gia đình về tấm lòng của chị. Gia đình gửi lời cảm ơn 'bụt' Việt Hương rất nhiều". 

Tiết lộ những điều Việt Hương âm thầm giúp đỡ trong những năm tháng cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3
Việt Hương cho biết trong thời điểm diễn ra tang lễ, cô đang quay phim ở Cà Mau - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về lý do không thể dự tang lễ NS Vũ Linh, Việt Hương giải thích rõ: "Máy bay ở Cà Mau thì tất cả khán giả nào cũng biết là mỗi một ngày cách nhau có một chuyến bay. Ngày hôm nay có chuyến bay thì ngày kia mới có. Không phải mình muốn đi là đi. Nếu tôi đi thì 170 người trong đoàn phim phải chờ tôi. Cho nên có duyên lúc này thì mình đi, không có duyên thì coi như mình không thể chia sẻ. Khi người sống mà mình giúp mới gọi là chân thành, mới gọi là kịp. Chưa chắc bạn nhìn thấy tôi như thế này mà tôi không có dính dáng gì đến anh đâu". 

Diễn viên phim Nhà có 5 nàng tiên cũng cho biết livestream là công việc của cô từ trước đến nay. Cô còn nhắn nhủ đến người để lại bình luận rằng không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác.

"Không phải tôi làm gì cũng lên đây trình với bạn đâu. Mình làm việc gì cũng xuất phát từ cái tâm chứ không phải hở là đăng lên. Nếu tôi sống không tốt thì chắc chắn sẽ không có được ngày hôm nay", nghệ sĩ Việt Hương khẳng định.

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Từ khóa:   Việt Hương Vũ Linh sao Việt Bình Tinh

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