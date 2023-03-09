Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này

Hậu trường 09/03/2023 10:40

Không chỉ Khánh Thi, nhiều mỹ nhân Việt cũng mang bầu ở tuổi ngoài 40. Đồng thời, cắc vóc của những mỹ nhân này dường như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và việc mang bầu và sinh con.

Khánh Thi

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 1
Khánh Thi bất ngờ đăng ảnh que thử thai 2 vạch và thông báo tin vui của 2 vợ chồng - Ảnh: FBNV

Ngày 8/3, Khánh Thi bất ngờ đăng ảnh que thử thai 2 vạch và thông báo tin vui của 2 vợ chồng. Cô cho biết đây là món quà "bá đạo" mà ông xã dành tặng mình nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Khánh Thi tiết lộ vợ chồng cô bị "vỡ kế hoạch" nhưng vẫn hạnh phúc khi có em bé. Dưới phần bình luận, Phan Hiển hài hước viết: "Có quà rồi nhé. Đừng đòi nữa nha". 

Ngoài ra, nữ huấn luyện viên chia sẻ cô nghén nhiều hơn 2 lần mang thai trước, phải hoãn nhiều công việc vì sức khỏe không đảm bảo.

Hồng Nhung

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 2
Hình ảnh lộ bụng bầu hiếm hoi của Diva Hồng Nhung - Ảnh: Internet

Diva Hồng Nhung cũng mang thai ở tuổi 42 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng nên suốt quá trình mang thai, chỉ duy nhất một lần Hồng Nhung để lộ bụng bầu hơi nhô cao của mình trong một chương trình ca nhạc. Còn lại, không ai nhìn thấy tấm ảnh nào khác trong suốt thai kỳ 9 tháng, 10 ngày của Hồng Nhung. 

 

Đặc biệt, khi mang thai ở tháng thứ 5, Hồng Nhung còn vô tư diện giày cao gót, thân hình của giọng ca "Nhớ mùa thu Hà Nội" lúc nào cũng thon thả, gọn gàng... Chính những điều này đã khiến cho nữ Diva đình đám phải đối diện với tin đồn thuê người mang thai hộ. 

 

Mỹ Duyên

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 3
Nữ diễn viên có con trai đầu lòng khi bước sang tuổi 40 - Ảnh: Internet

Là người lận đận trong chuyện tình duyên, phải đến năm 40 tuổi, diễn viên Mỹ Duyên mới có được bến đỗ bình yên bên người chồng Việt kiều Đức, Hoàng Công Phước. Một thời gian sau cô có con trai đầu lòng khi bước sang tuổi 40.

Dù mang bầu ở tuổi U40 nhưng nhan sắc của Mỹ Duyên ngày càng rạng rỡ. Sau sinh, Mỹ Duyên cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Khi con trai được 2 tuổi, Mỹ Duyên mới tổ chức đám cưới. Sắc vóc cô lúc này chẳng hề kém cạnh những cô gái 2-30 tuổi.

Thanh Thảo

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 4
Búp bê Thanh Thảo cũng mang thai ở tuổi tứ tuần - Ảnh: FBNV

Tháng 7/2018, nữ ca sĩ cùng ông xã hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường ở một bệnh viện tại Mỹ. Em bé nặng 3,2kg, dài 50cm, rất trắng trẻo, xinh xắn và có chiếc mũi giống hệt mẹ.

Trong suốt quá trình mang bầu, nhờ áp dụng chế độ dinh dưỡng kỹ lưỡng cho mẹ và thai nhi nên Thanh Thảo chỉ tăng 12 kg trong quá trình mang thai. Sau sinh, nữ ca sĩ cũng xuống cân rất nhanh chóng. Do sinh tự nhiên và cho con bú thường xuyên, Thanh Thảo xuống cân nhanh chóng mà không áp dụng bất cứ chế độ kiêng cữ nào. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phải ăn đủ chất để có sữa cho con gái và tránh ăn các chất dầu mỡ, tăng cường rau xanh.

Thân Thúy Hà

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 5
Thân Thúy Hà xinh đẹp và rạng rỡ khi mang thai lần 2 - Ảnh: FBNV

Tháng 2/2019, Thân Thúy Hà gây xôn xao khi xác nhận sinh con thứ 2 ở độ tuổi 41 tại Mỹ. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng nữ diễn viên vẫn khiến chị em ghen tỵ khi lấy lại vóc dáng sau sinh quá thần tốc. Chỉ sau hơn 1 tháng sinh con, cô đã có thể quay lại với công việc diễn xuất mà không gặp bất kỳ trở ngại gì về ngoại hình.

4 tháng sau sinh, nữ diễn viên đã tự tin mặc bikini và nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè, khán giả. 

Trịnh Kim Chi

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 6
Trịnh Kim Chi hạnh phúc đón con gái thứ 2 chào đời sau 11 năm mong ngóng - Ảnh: FBNV

Sau 11 năm kể từ khi sinh con đầu lòng - bé Ngò, Trịnh Kim Chi và chồng mới được đón thành viên tiếp theo trong gia đình. Mặc dù đứa con thứ 2 cũng là con gái nhưng Trịnh Kim Chi và chồng vẫn hạnh phúc. Vợ chồng chị quan niệm, con cái là của trời cho, chỉ cần con mình khỏe mạnh là họ thấy yên lòng.

Hoàng Yến

Loạt mỹ nhân Việt mang bầu ở tuổi ngoài 40: Trịnh Kim Chi đón con sau 11 năm mong ngóng, Hồng Nhung còn bị đồn thuê người đẻ vì điều này - Ảnh 7
Nữ diễn viên mang thai và sinh một bé gái kháu khỉnh, tên ở nhà là bé Mầm - Ảnh: Internet

Trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ 4 ở tuổi 40 (hiện cũng đã ly hôn). Hai năm sau, cô Xuyến của "Về nhà đi con" mang thai và sinh một bé gái kháu khỉnh, tên ở nhà là bé Mầm. 

Bên cạnh đó, nhan sắc của Hoàng Yến khi mang thai vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ. Nữ diễn viên vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và vô cùng khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Sau khi sinh con được 7 ngày, bà mẹ 3 con đã lập tức quay trở lại với công việc. Cô cho rằng, nếu nghỉ ngơi cả đầu óc lẫn chân tay thì không chỉ béo lên, xấu đi mà đầu óc, tư duy cũng sẽ trì trệ. 

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Từ khóa:   Khánh Thi Hồng Nhung Trịnh Kim Chi sao Việt

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