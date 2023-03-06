Con gái ruột của NSƯT Vũ Linh lần đầu lộ diện trong tang lễ: Tiết lộ lý do giấu kín suốt nhiều năm

Hậu trường 06/03/2023 12:45

Nhiều năm qua, Vũ Linh luôn được thông tin rằng "tuổi già không vợ con, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận". Song, con gái ruột - chị Võ Thị Hồng Loan lần đầu xuất hiện tại tang lễ.

Vào chiều ngày 5/3, thông tin nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh đã qua đời tại nhà riêng khiến khán giả và nhiều sao Việt bàng hoàng và xót xa. NSƯT Vũ Linh được mệnh danh là "ông hoàng cải lương", ông bén duyên với nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Nam nghệ sĩ là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất nhì của làng cải lương Việt Nam. Ông gắn liền với các vở cải lương nổi tiếng như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá…

Ở thời kỳ đỉnh cao, ông là cái tên được khán giả yêu mến và khắp nơi săn đón. Dù có sự nghiệp thành công nhưng NS Vũ Linh có đời sống tình cảm lận đận, nhiều trắc trở.

Con gái ruột của NSƯT Vũ Linh lần đầu lộ diện trong tang lễ: Tiết lộ lý do giấu kín suốt nhiều năm - Ảnh 1
Nghệ sĩ Vũ Linh là gương mặt nổi tiếng trong làng cải lương Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, lễ nhập quan diễn ra sáng 6/3, động quan lúc 11h30' ngày 9/3, sau đó linh cữu nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Tại tang lễ của NSƯT Vũ Linh, lần đầu xuất hiện con gái ruột - chị Võ Thị Hồng Loan. Nhiều năm qua, Vũ Linh luôn được thông tin "tuổi già không vợ con, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận".  

Chị cho biết: "Nhiều năm qua, mọi người không biết chuyện cha tôi có con gái ruột. Tôi không phải người trong giới nghệ sĩ nên cha muốn con gái có cuộc sống bình thường, yên ổn. Chỉ một số người thân thiết của cha biết sự tồn tại của tôi". Dù vậy, chị Loan đau buồn, xin không chia sẻ thêm. 

Con gái ruột của NSƯT Vũ Linh lần đầu lộ diện trong tang lễ: Tiết lộ lý do giấu kín suốt nhiều năm - Ảnh 2
Chị Loan (bên phải) là con gái ruột của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: VietNamNet

Nghệ sĩ Bình Tinh tiếp lời: "Tôi và anh Luân được NSƯT Vũ Linh nhận làm con nuôi nhưng chúng tôi coi nhau như anh chị em ruột. Vũ Luân là anh Hai, tôi là chị Ba còn Loan là em út".

Theo nghệ sĩ, Võ Thị Hồng Loan có tính cách khép kín, kiệm lời, không giỏi giao tiếp. "Có 2 điều tôi muốn nói. Thứ nhất, cha tôi có cô con gái độc nhất là Loan chứ không sống như mọi người nghĩ. Thứ hai, chúng tôi gồm con ruột, cháu ruột, con nuôi đều tề tựu tại đây đội khăn tang lo hậu sự cho cha. Chúng tôi thương yêu, đoàn kết và trân trọng mối duyên mà cha gieo cho mỗi người", Bình Tinh nói. 

Tiết lộ tâm nguyện cuối đời của cố NSƯT Vũ Linh

Tiết lộ tâm nguyện cuối đời của cố NSƯT Vũ Linh

Nghệ sĩ Linh Tâm có mặt sớm tại nhà riêng của nghệ sĩ Vũ Linh để hỗ trợ lo liệu tang lễ cho giọng ca Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

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