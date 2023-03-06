Sau nhiều năm hẹn hò với Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh nói gì về việc mặc váy cưới lần nữa ở tuổi U50?

Trương Ngọc Ánh ghi dấu ấn qua vai diễn trong các bộ phim đình đám như Hương ga, Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu, Ngọc viễn đông hay Sài Gòn nhật thực,... Không chỉ gặt hái thành công ở mảng điện ảnh mà về thời trang, Trương Ngọc Ánh cũng là cái tên đình đám được các nhà thiết kế săn đón và là huấn luyện viên của nhiều người mẫu Việt.

Trương Ngọc Ánh ghi dấu ấn qua vai diễn trong các bộ phim đình đám như Hương ga, Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu, Ngọc viễn đông hay Sài Gòn nhật thực,... - Ảnh: Internet

Bên cạnh các thành tựu gặt hái ở nghệ thuật, về phương diện tình cảm cá nhân, nữ diễn viên cũng nhận nhiều sự yêu mến và quan tâm bởi mối tình đẹp với diễn viên trẻ Anh Dũng. Trước đó, khi được hỏi về kế hoạch mặc váy cưới thêm một lần nữa, sao nữ phim "Hương ga" từng thẳng thắn chia sẻ: