Sau nhiều năm hẹn hò với Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh nói gì về việc mặc váy cưới lần nữa ở tuổi U50?

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, hiện Trương Ngọc Ánh đang tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên con gái và người yêu kém tuổi.
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Trương Ngọc Ánh ghi dấu ấn qua vai diễn trong các bộ phim đình đám như Hương ga, Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu, Ngọc viễn đông hay Sài Gòn nhật thực,... Không chỉ gặt hái thành công ở mảng điện ảnh mà về thời trang, Trương Ngọc Ánh cũng là cái tên đình đám được các nhà thiết kế săn đón và là huấn luyện viên của nhiều người mẫu Việt.
Bên cạnh các thành tựu gặt hái ở nghệ thuật, về phương diện tình cảm cá nhân, nữ diễn viên cũng nhận nhiều sự yêu mến và quan tâm bởi mối tình đẹp với diễn viên trẻ Anh Dũng. Trước đó, khi được hỏi về kế hoạch mặc váy cưới thêm một lần nữa, sao nữ phim "Hương ga" từng thẳng thắn chia sẻ:
"Tôi không quá đặt nặng về chuyện phải đám cưới rình rang. Nếu như đến một lúc nào đó mình có thì tốt. Người ta chưa bao giờ bước lên sân khấu đám cưới thì mình phải cân nhắc. Bây giờ tôi cảm thấy bình yên. Mọi người quan niệm trong showbiz, cứ nói nhiều là thường dễ tan vỡ. Do đó, tôi ít chia sẻ vì xem đây là chuyện cá nhân".
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, hiện Trương Ngọc Ánh đang tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên con gái và người yêu kém tuổi. Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhận được nhiều lời khen ngợi xinh xắn, tài năng và tương lai làm Hoa hậu.
Nhắc về ái nữ, Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Bé chưa thích nên tôi không ép. Cũng có thể sau này con gái lớn lên mà thích nghệ thuật thì tôi ủng hộ. Tôi muốn bé phát triển tự nhiên hơn là ép buộc".