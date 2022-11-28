Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên

Hậu trường 28/11/2022 19:20

Con gái Trương Ngọc Ánh - bé Bảo Tiên đã chính thức bước sang tuổi 14, bé sở hữu chiều cao nổi trội và khuôn mặt góc cạnh xinh xắn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Ngọc Ánh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con gái Bảo Tiên (Devon). Cô viết: "Con gái yêu tròn 14 tuổi. Con là tất cả những gì tốt đẹp nhất của cha mẹ". 

Để mừng tuổi mới cho ái nữ, Trương Ngọc ánh đã làm hẳn buổi tiệc linh đình tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Không gian được trang trí như một buổi dạ tiệc hóa trang xa hoa.

Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên - Ảnh 1

Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên - Ảnh 2

Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên - Ảnh 3

Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên - Ảnh 4
Tiệc sinh nhật linh đình của Bảo Tiên - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ là Trần Bảo Sơn vui vẻ, thân thiết xuất hiện chung khung ảnh với con gái. Trong ngày Bảo Tiên sang tuổi mới, Trần Bảo Sơn nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu tròn 14 tuổi. Năm nay con đã lớn khôn. Rất tự hào về con".

Đây cũng là lần hiếm hoi cả ba đứng chung trong khung ảnh. Dù rất bận rộn với công việc và đã có cuộc sống riêng nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn sẵn sàng có mặt trong những dịp sinh nhật hay lễ tốt nghiệp của ái nữ để con không thấy thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên - Ảnh 5

Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ hiếm hoi hội ngộ trong sinh nhật của con gái Bảo Tiên - Ảnh 6
Bảo Tiên hạnh phúc khi bố mẹ cùng đứng trên sân khấu phát biểu mừng bé sang tuổi mới - Ảnh: FBNV

Đầu năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn thuận tình ly hôn với lý do "không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống". Sau chia tay, cả hai giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng dạy dỗ, chăm sóc con gái. Những dịp đặc biệt của con gái Bảo Tiên, họ không ngại cùng xuất hiện, chụp ảnh kỷ niệm với ái nữ.

Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém 14 tuổi tình tứ không rời trong tiệc sinh nhật, còn có cử chỉ ngọt ngào gây chú ý

Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém 14 tuổi tình tứ không rời trong tiệc sinh nhật, còn có cử chỉ ngọt ngào gây chú ý

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng thoải mái thể hiện tình cảm trong tiệc sinh nhật trước sự chứng kiến của nhiều người.

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