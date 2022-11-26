Lynk Lee chuyển giới hoàn thiện sau 8 lần đại phẫu, tự tin là con gái 'xịn' và mong muốn lấy chồng

"Tôi hạnh phúc vì cuối cùng mong muốn đã thực hiện được. Tôi đang trong quá trình theo dõi, chăm sóc dây thanh quản và phải mất ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm mới ổn định. Tôi bây giờ là con gái xịn rồi.

Mới đây, Lynk Lee đã tự tin quay trở lại showbiz sau 4 tháng phẫu thuật ở Hàn Quốc và chia sẻ rằng, cô đã hoàn tất quá trình chuyển giới sau 8 lần đại phẫu. Cô chia sẻ:

Khi đánh đổi để được thứ mình muốn thì phải chấp nhận điều mình không thể có. Nếu không thể hát tốt được nữa, chắc tôi phải gia nhập hội livestream bán hàng để mưu sinh.

Sau đau đớn, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai. Tôi đã từng phải gắng gượng, gồng mình sao cho ngầu nhất, đàn ông nhất khi đứng trên sân khấu, ngoài đời và cả ở trong nhà mình. Quãng thời gian đó, mệt mỏi vô cùng. Nay thì khác rồi, tôi tự tin hơn, hạnh phúc hơn khi được là chính mình, được sống cuộc đời mà tôi mong ước.

Lynk Lee hạnh phúc vì đã hoàn tất quá trình chuyển giới và đã trở thành gái xịn - Ảnh: FBFNV

Về chuyện tình cảm, cô nói có nhiều người tán tỉnh, theo đuổi nhưng chưa sẵn sàng. Lynk Lee cho biết mình không phải chịu áp lực nào về chuyện lập gia đình, có con, nên khi nào trái tim thật sự rung động, cô sẽ mở lòng.

"Trong 10 năm nữa, tôi muốn mua nhà, ở cùng gia đình. Tôi cũng muốn lấy chồng. Thực ra đến bây giờ tôi chưa có mối tình nào nên tôi rất mong chờ chàng hoàng tử trong tương lai của mình. Tôi toàn yêu đơn phương thôi. Tôi thích người bình thường thôi, không thích yêu người nổi tiếng".

Với Lynk Lee, việc trải qua 8 cuộc đại phẫu để có thể trở thành một cô gái như mong đợi là một hành trình dài với những đau đớn khó tả bằng lời. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, nữ tính của cô nàng.

Cô đã trải qua rất nhiều điều để có được vẻ ngoài hiện tại - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Lynk Lee đang đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn, sau quãng thời gian dài đấu tranh và can đảm thực hiện các phẫu thuật chuyển giới, người đẹp hiện tại đã đạt được ước mơ.