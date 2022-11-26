'Người Đàn Bà Yếu Đuối' Kim Khánh tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi bị chồng chưa cưới phản bội

Hậu trường 26/11/2022 15:15

Đã 20 năm kể từ khi bộ phim đình đám "Người Đàn Bà Yếu Đuối" lên sóng nhưng những thông tin về nữ diễn viên Kim Khánh vẫn nhận được rất nhiều quan tâm từ công chúng. 

Kim Khánh là một trong những nữ diễn viên thuộc hàng gạo cội của làng điện ảnh Việt. Với vai diễn Lệ trong bộ phim đình đám "Người Đàn Bà Yếu Đuối", người đẹp từ đó thăng hoa và đạt được nhiều thành công. Bên cạnh Người Đàn Bà Yếu Đuối, cô còn góp mặt trong Tốc Độ Tình Yêu, Chuyện Tình Của Em... Ngoài ra, cô còn là một đạo diễn phim.

Bên cạnh nghề diễn viên, Kim Khánh rất đắt show người mẫu thời trang. Nét đẹp mạnh mẽ, cá tính với gương mặt sắc sảo, mái tóc uốn xoăn đã làm nên tên tuổi Kim Khánh trong làng mẫu Việt. Còn với vai trò là một ca sĩ, cô sở hữu hàng loạt ca khúc ăn khách và tham gia quay nhiều video ca nhạc trong thời kỳ đầu của nền nhạc trẻ như: Triệu đóa hoa hồng, Bướm xuân… Có thể nói, Kim Khánh là một người đa sĩ đa tài trong làng giải trí Việt.

'Người Đàn Bà Yếu Đuối' Kim Khánh tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi bị chồng chưa cưới phản bội - Ảnh 1
Không chỉ có nhan sắc, Kim Khánh còn rất tài năng - Ảnh: Internet

Mặc dù thành công trong sự nghiệp, nhưng chuyện tình cảm của Kim Khánh lại khá trắc trở. Biến cố lớn nhất của cô đến thời điểm hiện tại là việc bị chồng chưa cưới phản bội, dù chính ba ruột đã tin tưởng giao con gái mình cho anh ta.

Nữ diễn viên từng trải lòng: "Trong quãng thời gian ấy, tôi nhận thấy tình yêu của anh dành cho tôi thay đổi. Cho tới khi có bằng chứng về việc anh có người thứ ba, tôi quyết định chia tay. Tôi là người chủ động chia tay nhưng lại rất đau khổ. Cùng lúc 3 biến cố ập đến: Đại tang của cha, gia đình xuất ngoại, chồng chưa cưới phản bội. Tôi bế tắc hoàn toàn...". Nỗi đau chồng chéo nỗi đau, Kim Khánh đã có ý định tự tử để được giải thoát. Tuy nhiên, cô đã mạnh mẽ bước qua nỗi đau.

'Người Đàn Bà Yếu Đuối' Kim Khánh tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi bị chồng chưa cưới phản bội - Ảnh 2
Cô chọn cho mình cuộc sống độc thân - Ảnh: FBNV
'Người Đàn Bà Yếu Đuối' Kim Khánh tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi bị chồng chưa cưới phản bội - Ảnh 3'Người Đàn Bà Yếu Đuối' Kim Khánh tiết lộ cuộc sống hiện tại sau khi bị chồng chưa cưới phản bội - Ảnh 4
Kim Khánh sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại ở tuổi U60 - Ảnh: FBNV

 

Ở tuổi U60, Với phương châm yêu mến cuộc sống tự do, không bị bất cứ điều gì ràng buộc, Kim Khánh đã có một cuộc sống vui vẻ vì bên cạnh công việc, cô cũng dành thời gian cho việc đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè. Mặc dù vậy, với những vết sẹo lớn trong tình yêu, nữ diễn viên đã không còn tin vào hôn nhân và không có ý định kết hôn cũng như làm mẹ đơn thân.

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