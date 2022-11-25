Phan Hiển và Khánh Thi tái hiện chuyện tình yêu gắn liền với nhảy múa trong bộ ảnh cưới chụp ở Pháp

Trước ngày cưới 22/12, Khánh Thi và Phan Hiển đã tung bộ ảnh cưới chính thức đầu tiên như một lời báo hỉ đến mọi người. Vốn là những kiện tướng dancesport nổi tiếng, Khánh Thi và Phan Hiển cũng thổi hồn vào bộ ảnh cưới theo chất riêng của chính mình. Theo Khánh Thi, bộ ảnh kể lại câu chuyện của vợ chồng cô. Cả hai gặp nhau trên phố, làm quen, hai con tim hòa chung nhịp đập, khiêu vũ nối kết tâm hồn.

Chính vì vậy, bộ ảnh như tái hiện câu chuyện của cặp đôi: Gặp nhau trên phố, làm quen, hai con tim hòa chung nhịp đập, khiêu vũ nối kết tâm hồn và dùng bữa tối lãng mạn với những tâm tình tỉ tê. Mỗi bức ảnh ngập tràn tình yêu mà cả hai dành cho nhau được truyền tải trọn vẹn đến người xem.