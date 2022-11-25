Phan Hiển và Khánh Thi tái hiện chuyện tình yêu gắn liền với nhảy múa trong bộ ảnh cưới chụp ở Pháp

Vào ngày 22/12 tới đây, hôn lễ của Khánh Thi và Phan Hiển sẽ diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cả người hâm mộ.
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Trước ngày cưới 22/12, Khánh Thi và Phan Hiển đã tung bộ ảnh cưới chính thức đầu tiên như một lời báo hỉ đến mọi người. Vốn là những kiện tướng dancesport nổi tiếng, Khánh Thi và Phan Hiển cũng thổi hồn vào bộ ảnh cưới theo chất riêng của chính mình. Theo Khánh Thi, bộ ảnh kể lại câu chuyện của vợ chồng cô. Cả hai gặp nhau trên phố, làm quen, hai con tim hòa chung nhịp đập, khiêu vũ nối kết tâm hồn.
Chính vì vậy, bộ ảnh như tái hiện câu chuyện của cặp đôi: Gặp nhau trên phố, làm quen, hai con tim hòa chung nhịp đập, khiêu vũ nối kết tâm hồn và dùng bữa tối lãng mạn với những tâm tình tỉ tê. Mỗi bức ảnh ngập tràn tình yêu mà cả hai dành cho nhau được truyền tải trọn vẹn đến người xem.
Chất thơ và điện ảnh làm khán giả như mường tượng trong tâm trí những chặng đường yêu của 13 năm dài để thấm những cung bậc thăng trầm của họ. Điều đặc biệt là bộ ảnh được thực hiện ở Pháp, nơi mà Khánh Thi từng học và đặt viên gạch đầu tiên xây cho sự nghiệp dancesport của mình. Cô muốn đưa chồng đến vùng đất từng là thanh xuân của mình để anh chạm, hiểu và sống cùng một phần kí ức tươi đẹp của vợ.
Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi và cũng chính là người thầy dìu dắt, đưa Phan Hiển đến thành công ngày hôm nay. Mối tình thầy trò cùng khoảng cách tuổi chênh lệch từng khiến dư luận bàn tán. Song họ đã vượt qua áp lực để đi đến bến đỗ.
Trong lễ cưới vào ngày 22/12 sắp tới, vợ chồng Khánh Thi dự kiến mời 500 khách đến dự hôn lễ. Khách dự lễ cưới sẽ diện trang phục có màu trắng, hồng. Hiện tại, cả hai gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ cưới.
Ảnh: FBNV