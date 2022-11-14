Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu

Hậu trường 14/11/2022 20:22

Thiệp cưới Khánh Thi - Phan Hiển có thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, đính kèm theo đó là tấm ảnh cưới của cặp đôi tại chụp Pháp.

Khánh Thi - Phan Hiển đã có khoảng thời gian dài đồng hành, gắn bó bên nhau đầy ngọt ngào. Đến nay, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới sau 13 năm yêu nhau. Mới đây, Chí Anh khoe thiệp mời cưới của cặp đôi vàng làng dancesport khiến dân mạng cực kỳ háo hức.

Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu - Ảnh 1
Chí Anh là sao Việt đầu tiên nhận thiệp cưới từ Khánh Thi - Phan Hiển.

Được biết trước đây, Chí Anh và Khánh Thi từng có 11 năm yêu nhau. Tuy giờ đây mỗi người đều đã có gia đình riêng nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Do đó, kiện tướng dancesport Chí Anh cũng chính là sao Việt đầu tiên nhận được thiệp mời đám cưới từ cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển.

Theo ảnh được chia sẻ, thiệp cưới có thiết kế được thiết kế khá đơn giản nhưng có tông màu vàng gold đầy sang trọng. Hôn lễ của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 22/12/2022 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM. Bên cạnh đó, thiệp mời có ghi rõ chương trình của đám cưới cùng dresscode quy định là 2 màu trắng và hồng pastel.

Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu - Ảnh 2
Cận cảnh thiệp cưới của cặp đôi kiện tướng dancesport.

 

Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu - Ảnh 3
Thiệp còn đính kèm ảnh cưới của cặp đôi thực hiện tại Pháp vừa qua.

Hiện tại, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là ngày vui của Phan Hiển và Khánh Thi sẽ diễn ra. Phan Hiển đang tích cực chuẩn bị cho đám cưới. Vì muốn biến một nửa của mình trở thành nữ hoàng trong ngày trọng đại, anh giành hết mọi việc trong khâu chuẩn bị như lên lịch trình thử váy cưới, viết kịch bản chương trình, chọn ngày và danh sách 500 khách mời. 

Nam kiện tướng dance sport còn đặt hàng nhạc sĩ viết riêng ca khúc về đám cưới tặng vợ, nhờ đạo diễn nổi tiếng dàn dựng sân khấu. Dù không hát hay, nhưng Phan Hiển dự định sẽ song ca cùng Khánh Thi một vài tiết mục kết hợp với biểu diễn dancesport.

Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu - Ảnh 4
Phan Hiển có nhiều ý tưởng đặc biệt cho đám cưới của mình.

Ngoài ra, Phan Hiển còn hào hứng tiết lộ anh đang có ý tưởng rất độc đáo cho hôn lễ của mình. Cụ thể, ông xã Khánh Thi tâm sự: "Tôi muốn rước dâu bằng mô tô, hiện cố gắng hướng dẫn vợ điều khiển môtô để hai vợ chồng mỗi người lái một chiếc. Tôi dự định chở Kubi còn Thi chở Anna trong ngày cưới. Chỉ cần tưởng tượng, tôi đã thấy hình ảnh đó rất dễ thương rồi".

Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu - Ảnh 5
Nam kiện tướng dance sport dự định sẽ rước dâu bằng mô tô để đám cưới của mình trở nên độc đáo và đáng nhớ hơn.

 Trải qua nhiều sóng gió, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nắm chặt tay suốt 13 năm qua. Dù bận rộn với công việc và chăm sóc hai con nhỏ, nhưng cặp đôi vẫn luôn hâm nóng tình cảm bằng cách thường xuyên sánh đôi đi du lịch. Trên trang cá nhân, Phan Hiển cũng không ngần ngại "nịnh vợ" bằng những lời ngọt ngào. Nhờ đó, hôn nhân của họ ngày càng hạnh phúc, viên mãn.

Hé lộ thiệp cưới sang trọng của Khánh Thi - Phan Hiển, sao Việt đầu tiên nhận thiệp lại là 'tình cũ' của cô dâu - Ảnh 6
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển.
Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khánh Thi sau hơn một thập kỷ bên nhau, khẳng định 'thà muộn còn hơn không'

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khánh Thi sau hơn một thập kỷ bên nhau, khẳng định 'thà muộn còn hơn không'

Trên trang cá nhân Phan Hiển đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn bà xã Khánh Thi, khi cả hai xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Phan Hiển khẳng định việc cầu hôn Khánh Thi sau 13 năm gắn bó là "thà muộn còn hơn không".

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