Cháu nội Bảo Quốc hiếm hoi tiết lộ tình trạng hậu ly hôn: Bị chấn thương tâm lý nặng, thường xuyên tự nói chuyện và cười một mình

Hậu trường 26/11/2022 09:41

Mới đây, cháu nội NSƯT Bảo Quốc - Gia Bảo vẫn còn nhiều nuối tiếc khi nhắc lại chuyện hôn nhân với nữ diễn viên Thanh Hiền.

Gia Bảo sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với ông nội là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Dù thành công trong công việc nhưng nam diễn viên lại không hạnh phúc trong chuyện hôn nhân. Trước đó, vào năm 2014, anh kết hôn cùng nữ diễn viên Thanh Hiền và có chung một con gái nhưng ba năm sau, cả hai "đường ai nấy đi".

Mới đây, trong chương trình "Lối Ra", cháu trai Bảo vẫn còn nhiều nuối tiếc khi nhắc lại chuyện cũ. Nam diễn viên thừa nhận vì quá bận rộn nên anh lơ là việc chăm sóc gia đình, cho đến khi gia đình tan vỡ, anh mới nhận ra vấn đề. Anh trải lòng: "Tôi ra khỏi nhà lúc 8-9h sáng và phải đến 4-5h sáng hôm sau mới kết thúc công việc. Tôi tưởng vợ chỉ giận hờn cho mình năn nỉ nhưng không ngờ cuối cùng, cô ấy quyết định dọn đi".

Cháu nội Bảo Quốc hiếm hoi tiết lộ tình trạng hậu ly hôn: Bị chấn thương tâm lý nặng, thường xuyên tự nói chuyện và cười một mình - Ảnh 1
 Dù thành công trong công việc nhưng Gia Bảo lại không hạnh phúc trong chuyện hôn nhân - Ảnh: Báo Thanh niên

Kể từ sau khi ly hôn, Gia Bảo cho biết anh chỉ biết cười vì đau quá nên như bị chấn thương tâm lý. Anh sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, ở trong căn nhà vẫn còn nguyên vẹn quần áo cũ của vợ, ảnh cưới của cả hai. Những lúc được diễn là lúc Gia Bảo được tạm quên đi nỗi buồn nhưng chỉ đến màn cuối, ám ảnh thực tại lại ập đến khiến anh lo sợ. Nam diễn viên từng trải qua những tháng ngày năn nỉ các bạn diễn lê la khắp các quán nhậu, uống thật say để về nhà là có thể chìm luôn vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cách trốn chạy đó cũng không được lâu. Anh phải đến gặp bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán bị trầm cảm nặng, thường xuyên tự nói chuyện và cười một mình. 

Điều nam diễn viên thấy khó nhất khi ly hôn là học cách chấp nhận. Anh kể vợ chồng anh từng rất gắn bó vì không chỉ sống cùng một nhà mà còn là đồng nghiệp, đi đâu cũng có nhau. Chính vì vậy trong những năm tháng bên nhau, cả hai có rất nhiều kỷ niệm. 

Cháu nội Bảo Quốc hiếm hoi tiết lộ tình trạng hậu ly hôn: Bị chấn thương tâm lý nặng, thường xuyên tự nói chuyện và cười một mình - Ảnh 2
Gia đình Gia Bảo và Thanh Hiền trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, lúc mới công khai ly hôn, Gia Bảo đã gặp nhiều tin đồn tiêu cực. Anh kể mình bị nghi ngờ là giới tính thứ ba nên lấy vợ để che mắt thiên hạ, đến lúc vợ không chịu nổi thì đuổi vợ đi để chiếm hết tài sản. Một lần khác, vì vội vàng bước ra sân khấu nên Gia Bảo gạt tay vợ lúc cô đang giúp anh đi một đôi hia khá to và nặng, nam diễn viên cũng bị đồn là vũ phu. Cháu nội của NSƯT Bảo Quốc nói anh biết ơn vợ vì luôn đồng hành và giúp đỡ anh trong sự nghiệp, vậy nên dù đôi lúc ấm ức vì bị khán giả hiểu lầm, anh chấp nhận ôm hết mọi điều tiếng. 

Bước qua cuộc hôn nhân, nam diễn viên hiện luôn dành hết tình thương cho con. Anh cảm thấy có lỗi vì không thể cho con gái một gia đình trọn vẹn và nhìn con lớn lên mỗi ngày. Tuy nhiên mỗi tuần, anh đều đón con về chơi. Bé Grammy cũng là động lực để anh thêm chăm chỉ làm việc.

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