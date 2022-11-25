Diệp Lâm Anh tiết lộ những điều chồng cũ đã 'dày vò' cô suốt 1 năm qua

Trong lúc livestream, cựu người mẫu chia sẻ trong thời gian qua công việc của bản thân đều bị chồng gây sức ép: "Bây giờ ép đủ thứ, ép hết công ty phải chuyển đi, một Lounge cũng đóng cửa rồi còn muốn cái gì nữa? Tất cả nói chung là không còn một đường nào để sống luôn. Bây giờ Cún sẽ không xuống xe, bởi vì còn có Boorin trên xe nữa, vì không biết mấy người này sẽ làm gì. Giờ lùi xe cũng không cho lùi luôn, trong cả năm nay quá mệt mỏi rồi. Nhưng nửa tháng nay nó dồn dập vào, hết chuyện bị đuổi khỏi văn phòng công ty, tất cả nhân sự rất khổ sở, xong rồi đến một Lounge cuối tuần này sẽ phải đóng cửa".

Vào chiều ngày 24/11, livestream trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh liên tục khóc, cầu cứu khi bị Nghiêm Đức chặn đầu xe ôtô, không cho cô đưa con về nhà. Theo hình ảnh được chia sẻ, diễn viên cùng con gái lớn - bé Boorin, bốn tuổi - ngồi cố thủ trong xe gần một giờ. Trong khi đó, Nghiêm Đức trèo lên nắp ca-pô ngồi và không cho tài xế của Diệp Lâm Anh di chuyển xe. Nữ diễn viên cho rằng lúc đó chồng cũ đang ở trạng thái không bình thường.

Diệp Lâm Anh cho biết trước đây cô thường xuyên đưa con về nhà nội vào cuối tuần, tuy nhiên trong vòng một tháng trở lại đây tòa liên tục hoãn về việc ly hôn của cả hai. Điều này khiến người đẹp không muốn đưa con về nhà nội vì muốn để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, tuy nhiên chồng không hề muốn như vậy.

Diệp Lâm Anh khóc, cầu cứu khi bị chồng cũ chặn đầu xe và giành đón con - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài sự dồn ép trên, cô còn tâm sự về việc đã bị mất quyền điều hành thương hiệu trà sữa cùng chồng gây dựng từ hồi tháng 9 vừa qua: "Hai người cùng nhau gây dựng công ty, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì phủi trắng hết. Kêu rằng là công ty hợp đồng ai đứng tên, ai là người mang về. Đúng, anh là người ký hợp đồng trước kết hôn luôn, nhưng cả hai người đều gây dựng với nhau. Chẳng lẽ công sức 5 năm trời chỉ bằng một câu nói mà phủi trắng như thế à, quá đáng".

Thậm chí, về việc chồng không chu cấp, hỗ trợ nuôi con trong một năm qua Diệp Lâm Anh khẳng định là sự thật và sẵn sàng "thề độc".

Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Nghiêm Đức - Ảnh: FBNV

Trước những hành động đe dọa của chồng, cô nhấn mạnh thiếu gia Đức Phạm đang "không bình thường": "Lúc nãy bế con trong trường muốn lấy từ trên tay mình rất cương quyết luôn. Và mình cũng cương quyết để giữ lại con chứ không thể đưa về bên nhà, mình cũng không sợ đưa về bên nhà thì làm sao cả. Nhưng đây là một sự thiếu tôn trọng với một người mẹ đã sinh ra và chăm sóc hai con trong suốt một năm vừa rồi".

Người đẹp còn buồn bã khi nhắc tới sự ích kỉ của chồng, vì theo cô đáng lẽ chồng nên biết nghĩ cho lịch sinh hoạt của con trong một ngày. Đồng thời cựu người mẫu bày tỏ sự lo lắng khi ngày mai phải đưa con tới trường: "Ai cũng có cuộc sống, khi mà hai người đã không đến được với nhau thì phải mở cho nhau con đường. Anh ấy cũng có bạn gái mà, tại sao cứ phải soi mói câu chuyện của nhau làm gì? Chỉ cần là cả hai cùng sống tốt, cùng có công việc tốt có thể lo cho các con. Tại phải chặn hết đường sống của nhau, tại sao tất cả những gì liên quan đến công việc của mình đều rất tệ trong thời gian vừa rồi. Bởi vì tư duy của người ta là, được thì sống, trái ý thì chết".