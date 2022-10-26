Lý do hoãn phiên tòa xét xử ly hôn Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân vào giờ chót

Hậu trường 26/10/2022 10:39

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Nghiêm Đức vào chiều ngày 26/10 được thông báo sẽ hoãn lại.

Theo thông tin từ Vietnamnet, đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết phiên xét xử sơ thẩm ngày 26/10 giữa vợ chồng cô phải tạm hoãn. Cụ thể, phiên xử sơ thẩm sẽ xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi các con. 

Vị đại diện thông tin: "Theo lệnh triệu tập từ Tòa án Nhân dân quận 1, TP HCM, phiên xử sẽ diễn ra 13h30 ngày 26/10. Tuy nhiên, phía luật sư của anh Nghiêm Đức cáo bệnh nên buộc phải hoãn lại. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại trước ngày 30"

Lý do hoãn phiên tòa xét xử ly hôn Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân vào giờ chót - Ảnh 1
Phiên tòa xét xử ly hôn Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân bị hoãn - Ảnh: Internet

Trước đó, Diệp Lâm Anh cho biết chồng cũ và cô đến nay hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con. Trong khi doanh nhân Nghiêm Đức muốn nuôi con gái lớn, cô muốn được nuôi cả 2 con để các bé không bị chia cắt, thiếu thốn tình cảm từ khi còn nhỏ. Nữ diễn viên cho biết: "Nếu kết quả phiên xử sơ thẩm không như Diệp Lâm Anh mong muốn, cô ấy sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không yêu cầu chồng cũ phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn. "Về tài sản chung, chúng tôi có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản nên cứ để pháp luật phân xử", cô nói.

Lý do hoãn phiên tòa xét xử ly hôn Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân vào giờ chót - Ảnh 2
Nếu kết quả phiên xử sơ thẩm không như Diệp Lâm Anh mong muốn, cô ấy sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ Zing, Diệp Lâm Anh cho biết doanh nhân Nghiêm Đức nhận lệnh triệu tập từ tòa đến phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Song Diệp Lâm Anh đã làm đơn, xin hoãn lại thời gian ra tòa vì sức khỏe không tốt. Cả hai trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công.

Cô chia sẻ: "Những rạn nứt đầu tiên đến từ khi tôi mang bầu em bé thứ hai. Nhiều khi sự việc hôm nay không bởi một sai lầm cụ thể nào. Nó là quá trình, tạo nên vết rạn lớn và hai người trong cuộc đều buông xuôi, không muốn hàn gắn nữa. Hoặc cũng có những điều tác động vào, làm cho rạn nứt càng lớn hơn".

Vào ngày 12/8, Diệp Lâm Anh cho biết doanh nhân Nghiêm Đức là người đệ đơn ly hôn lên tòa án. Thời gian qua, nữ diễn viên và chồng ly thân. Cô dọn ra ngoài, sống riêng từ đầu tháng 1.

Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10

Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10

Theo thông tin mới nhất từ phía tòa án, sau nhiều lần hòa giải bất thành, nữ diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng chính thức tiến hành xét xử vụ tranh chấp vào ngày 26/10.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Lâm Anh chồng Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh