Lý do hoãn phiên tòa xét xử ly hôn Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân vào giờ chót

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Nghiêm Đức vào chiều ngày 26/10 được thông báo sẽ hoãn lại.

Theo thông tin từ Vietnamnet, đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết phiên xét xử sơ thẩm ngày 26/10 giữa vợ chồng cô phải tạm hoãn. Cụ thể, phiên xử sơ thẩm sẽ xoay quanh vấn đề phân chia tài sản, quyền nuôi các con. Vị đại diện thông tin: "Theo lệnh triệu tập từ Tòa án Nhân dân quận 1, TP HCM, phiên xử sẽ diễn ra 13h30 ngày 26/10. Tuy nhiên, phía luật sư của anh Nghiêm Đức cáo bệnh nên buộc phải hoãn lại. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại trước ngày 30".

Phiên tòa xét xử ly hôn Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân bị hoãn - Ảnh: Internet Trước đó, Diệp Lâm Anh cho biết chồng cũ và cô đến nay hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con. Trong khi doanh nhân Nghiêm Đức muốn nuôi con gái lớn, cô muốn được nuôi cả 2 con để các bé không bị chia cắt, thiếu thốn tình cảm từ khi còn nhỏ. Nữ diễn viên cho biết: "Nếu kết quả phiên xử sơ thẩm không như Diệp Lâm Anh mong muốn, cô ấy sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không yêu cầu chồng cũ phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn. "Về tài sản chung, chúng tôi có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản nên cứ để pháp luật phân xử", cô nói.

Nếu kết quả phiên xử sơ thẩm không như Diệp Lâm Anh mong muốn, cô ấy sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo - Ảnh: FBNV Trước đó, theo thông tin từ Zing, Diệp Lâm Anh cho biết doanh nhân Nghiêm Đức nhận lệnh triệu tập từ tòa đến phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Song Diệp Lâm Anh đã làm đơn, xin hoãn lại thời gian ra tòa vì sức khỏe không tốt. Cả hai trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Cô chia sẻ: "Những rạn nứt đầu tiên đến từ khi tôi mang bầu em bé thứ hai. Nhiều khi sự việc hôm nay không bởi một sai lầm cụ thể nào. Nó là quá trình, tạo nên vết rạn lớn và hai người trong cuộc đều buông xuôi, không muốn hàn gắn nữa. Hoặc cũng có những điều tác động vào, làm cho rạn nứt càng lớn hơn". Vào ngày 12/8, Diệp Lâm Anh cho biết doanh nhân Nghiêm Đức là người đệ đơn ly hôn lên tòa án. Thời gian qua, nữ diễn viên và chồng ly thân. Cô dọn ra ngoài, sống riêng từ đầu tháng 1.

Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10 Theo thông tin mới nhất từ phía tòa án, sau nhiều lần hòa giải bất thành, nữ diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng chính thức tiến hành xét xử vụ tranh chấp vào ngày 26/10.

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