Diệp Lâm Anh bức xúc công khai hàng loạt đoạn ghi âm từ năm 2019 khi bị dọa giật điện thoại.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh tiết lộ thông tin gây không ít xôn xao về việc xe ô tô của mình bị lén gắn thiết bị định vị, theo dõi suốt thời gian dài. Chính vì sốc trước sự việc này, người đẹp đã bị tăng huyết áp, phải truyền nước. Diệp Lâm Anh nhập viện vì tăng huyết áp khi biết bị theo dõi suốt thời gian dài - Ảnh: Chụp màn hình Biến cố chưa kịp đi qua, mới đây Diệp Lâm Anh lại tiếp tục đăng tải trên story dòng trạng thái cho hay: "Nghe tin có người muốn giật điện thoại của mình". Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình các cuộc ghi âm từ năm 2019 tới tháng 9/2021. Theo như suy đoán, có thể đây là những đoạn ghi âm quan trọng hé lộ nhân vật lén gắn thiết bị theo dõi lên xe của cựu người mẫu.

Diệp Lâm Anh bị dọa giật điện thoại sau khi phát hiện có người theo dõi mình - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, khoảng giữa tháng 9/2022, Diệp Lâm Anh đã báo tin cô thường xuyên bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, quay hình ở trước cửa nhà, công ty, cửa hàng của cô. Thậm chí, cựu người mẫu còn bị đám đuôi, theo sát mọi hành tung khi di chuyển trên đường. Khi Diệp Lâm Anh dừng xe giơ điện thoại quay ngược lại, người đàn ông này giả vờ chĩa máy đi hướng khác. Trước đó, khoảng giữa tháng 9/2022, Diệp Lâm Anh đã báo tin cô thường xuyên bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, quay hình ở trước cửa nhà, công ty, cửa hàng của cô - Ảnh: Internet Đến ngày 6/10, khi mang ô tô đi sửa, Diệp Lâm Anh được báo tin xe hơi của mình đã bị gắn thiết bị định vị. Cô bày tỏ rất hoang mang và lo lắng khi biết chuyện. Theo đó, người đẹp gay gắt viết: "Một mình nuôi con nhỏ và gánh vác mọi thứ đã cực lắm rồi, giữa hàng bao nhiêu áp lực công việc và cuộc sống vậy mà người ta vẫn nghĩ đủ thứ để vùi dập mình mới hả lòng hả dạ.

Hết thuê người theo dõi, đến cả việc lén lút gắn thiết bị định vị lên xe. Tất cả những âm mưu này để làm gì, để đổi trắng thay đen. Nhưng giấy không gói được lửa, hãy để sự thật phơi bày bằng câu chuyện dài đằng đẵng từ 2019 đến nay". Diệp Lâm Anh gay gắt lên tiếng khi phát hiện bị theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình Hiện sự việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và bạn bè cựu người mẫu.

Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe Liên tục phát hiện bị người lạ theo dõi, gắn thiết bị định vị lên xe, Diệp Lâm Anh sốc tột độ đến lên huyết áp phải nhập viện khiến cư dân mạng lo lắng.

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