Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ đoạn story ngắn khiến fan lẫn cư dân mạng không khỏi lo lắng cho người đẹp. Cụ thế, đó là khoảnh khắc cô nằm trong bệnh viện đang được theo dõi và truyền nước. Nữ diễn viên than thở: "Lần đầu tiên biết cảm giác lên huyết áp như thế nào".

Diệp Lâm Anh khiến fan hâm mộ lo lắng vì nhập viện. (Ảnh: FB Diệp Lâm Anh)

Theo Diệp Lâm Anh cho biết, nữ diễn viên bị mệt và đã được bác sĩ thăm khám kịp thời. Nhiều suy đoán cho rằng, nữ diễn viên quá lao lực khi kinh doanh, chăm con và bị cú sốc tinh thần khi liên tục có người "rình mò", gắn định vị theo dõi cô. Chịu áp lực từ nhiều phía như thế, dù cô vốn là dân thể thao, có sức khỏe tốt cũng khó lòng trụ nổi. Tuy nhiên, hiện tại, tình hình của cô không có gì đáng lo ngại. Trước đó, vào chiều 6/10, Diệp Lâm Anh tiết lộ xe hơi bị hỏng phải sửa sau một vụ va chạm, nhờ đó mà cô đã phát hiện xế hộp bị gắn định vị.

Diệp Lâm Anh bức xúc khi xe hơi của cô lại xuất hiện thiết bị định vị.(Ảnh: FB Diệp Lâm Anh)

Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh vướng nhiều ồn ào khi quyết định ly hôn thiếu gia Đức Phạm. Nữ diễn viên lên tiếng xác nhận có người thứ 3 chen vào mối quan hệ của cô. Liên tục gặp khủng hoảng, Diệp Lâm Anh lại bức xúc khi phát hiện xe hơi bị gắn thiết bị định vị. Hoặc trước đó không lâu, nữ diễn viên cũng tức giận khi phát hiện có người theo dõi cô từ nhà đến công ty, quán xá.