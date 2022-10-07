Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe

Hậu trường 07/10/2022 11:12

Liên tục phát hiện bị người lạ theo dõi, gắn thiết bị định vị lên xe, Diệp Lâm Anh sốc tột độ đến lên huyết áp phải nhập viện khiến cư dân mạng lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ đoạn story ngắn khiến fan lẫn cư dân mạng không khỏi lo lắng cho người đẹp. Cụ thế, đó là khoảnh khắc cô nằm trong bệnh viện đang được theo dõi và truyền nước. Nữ diễn viên than thở: "Lần đầu tiên biết cảm giác lên huyết áp như thế nào".

Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe - Ảnh 1

Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh khiến fan hâm mộ lo lắng vì nhập viện. (Ảnh: FB Diệp Lâm Anh)

Theo Diệp Lâm Anh cho biết, nữ diễn viên bị mệt và đã được bác sĩ thăm khám kịp thời. Nhiều suy đoán cho rằng, nữ diễn viên quá lao lực khi kinh doanh, chăm con và bị cú sốc tinh thần khi liên tục có người "rình mò", gắn định vị theo dõi cô. Chịu áp lực từ nhiều phía như thế, dù cô vốn là dân thể thao, có sức khỏe tốt cũng khó lòng trụ nổi. Tuy nhiên, hiện tại, tình hình của cô không có gì đáng lo ngại. Trước đó, vào chiều 6/10, Diệp Lâm Anh tiết lộ xe hơi bị hỏng phải sửa sau một vụ va chạm, nhờ đó mà cô đã phát hiện xế hộp bị gắn định vị.

Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe - Ảnh 3
 Diệp Lâm Anh bức xúc khi xe hơi của cô lại xuất hiện thiết bị định vị.(Ảnh: FB Diệp Lâm Anh)

Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh vướng nhiều ồn ào khi quyết định ly hôn thiếu gia Đức Phạm. Nữ diễn viên lên tiếng xác nhận có người thứ 3 chen vào mối quan hệ của cô. Liên tục gặp khủng hoảng, Diệp Lâm Anh lại bức xúc khi phát hiện xe hơi bị gắn thiết bị định vị. Hoặc trước đó không lâu, nữ diễn viên cũng tức giận khi phát hiện có người theo dõi cô từ nhà đến công ty, quán xá.

Diệp Lâm Anh lên huyết áp phải nhập viện gấp sau khi phát hiện bị “rình mò” gắn định vị theo dõi lên xe - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh bức xúc vì bị người lạ theo dõi "rình mò". (Ảnh: TikTok Diệp Lâm Anh)

Diệp Lâm Anh lo lắng khi bị "người lạ mặt" theo dõi: "Không biết mấy người này có âm mưu gì mà sáng tối ngồi ở trước cửa nhà, công ty, quán xá của mình để phóng to, phóng nhỏ chụp ảnh liên tục. Mình thấy lạ lạ nên để ý xem sao. Lúc mới chạy xe ra khỏi hầm tự nhiên thấy người này giơ điện thoại lên quay theo mình, mình dừng xe lại và cũng giơ điện thoại lên quay ngược lại thì người này giả vờ quay lên tòa nhà...".

Những chia sẻ của Diệp Lâm Anh khiến nhiều người lo lắng cho tình hình của nữ diễn viên. Chẳng rõ vì lý do mà cô lại liên tục gặp nhiều vấn đề như thế. 

Giữa 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu gắn thiết bị định vị lên xe, uất nghẹn: 'Một mình nuôi con nhỏ đã cực lắm rồi'

Giữa 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu gắn thiết bị định vị lên xe, uất nghẹn: 'Một mình nuôi con nhỏ đã cực lắm rồi'

"Hết thuê người theo dõi, đến cả việc lén lút gắn thiết bị định vị lên xe… tất cả những âm mưu này để làm gì. Để đổi trắng thay đen…", Diệp Lâm Anh phẫn uất.

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