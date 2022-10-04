Diệp Lâm Anh tiết lộ 'động trời' về cuộc gặp kéo dài 2 tiếng với 'tiểu tam'

Vừa qua, Diệp Lâm Anh đã xuất hiện trong talkshow riêng của nam MC Nguyên Khang. Trong buổi trò chuyện này, cô đã kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình.

Trước đây, Diệp Lâm Anh từng tiết lộ rằng, việc người thứ ba xuất hiện không phải là lý do cho vợ chồng của cô mâu thuẫn, tuy nhiên lại là "giọt nước tràn ly" khiến cho cuộc hôn nhân này đi đến kết thúc. Để rồi vào ngày 31/12/2021, người đẹp chính thức rời khỏi nhà chồng và quyết định ly thân.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cũng kể về cuộc đối thoại của cô người thứ ba kia. Người đẹp tiết lộ, cô "thở không nổi" sau khi nói chuyện và cũng không rõ lý do vì sao mình lại có thể bình tĩnh như thế.

Diệp Lâm Anh cho hay, khi mọi chuyện vỡ lở, hai vợ chồng cô không thể đối mặt để nói chuyện được, điều này khiến cô rất buồn và bất mãn nhưng không thể tránh khỏi vì đôi bên cứ ngồi xuống là lại tăng thêm nhiều mâu thuẫn. Vì vậy, cô chọn cách cho gia đình đôi bên biết chuyện và cùng nhau tìm cách giải quyết.

"Tôi chọn cách tới gặp trực tiếp, nói chuyện để xác nhận đúng hay sai, hay đây chỉ là sự tình cờ thôi. Tôi tới quán cô ấy luôn, ngồi xuống nói chuyện. Tôi nghĩ mình căng thẳng và đối phương cũng rất căng thẳng. Tôi luôn nhủ mình phải bình tĩnh khi đối mặt.

Và rồi tôi khá bình tĩnh ngồi nói chuyện, hai bên trao đổi với nhau, tôi cũng đã xác nhận được những thông tin mà tôi cần xác nhận, là chính xác chuyện ấy đã xảy ra trong quãng thời gian tôi còn trong hôn nhân, cùng nhiều thông tin khác nữa.

Nói chung, cuộc nói chuyện không có kết quả gì. Tôi cảm thấy khá mệt khi kết thúc cuộc nói chuyện. 2 tiếng đồng hồ mà, rất mệt, nói xong tôi thở không nổi luôn. Tôi đi về và câu chuyện đấy cứ tiếp tục diễn ra. Tôi cũng không nghĩ tại sao có thể bình tĩnh như thế." - Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh muốn giành quyền nuôi cả hai con sau ly hôn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng tâm sự rằng, mỗi ngày trôi qua ô đều cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, từ sự nghiệp đến việc làm mẹ, làm vợ. Tuy vậy, cô cũng không thể thoát khỏi việc đổ vỡ hôn nhân, chồng chọn kẻ thứ ba thay vì mình.

"Tôi không lý giải được, nếu trả lời có lẽ chỉ biết nói hết duyên, không may mắn thôi, chứ không phải do mình có một khiếm khuyết gì đấy. Mà đã là gia đình, nhiều khi có nhiều khiếm khuyết chăng nữa thì người ta vẫn phải chấp nhận, và người ta vẫn phải cùng nhau dung hòa khiếm khuyết của cả hai bên." - Diệp Lâm Anh bộc bạch.

Hiện tại, Diệp Lâm Anh và ông xã đang trong giai đoạn tiến hành các thủ tục pháp lý khi ly hôn và cô muốn giành quyền nuôi cả hai con. Chồng cô bày tỏ ý định nuôi nấng con gái lớn, song cựu người mẫu không muốn các phải xa nhau và thiếu sự chăm sóc của mẹ.