Thêm ảnh cưới rõ nét hiếm hoi của Hoài Linh vô tình được hé lộ, dung mạo cô dâu gây chú ý

Mới đây, Dương Triệu Vũ cho biết anh đã sang Mỹ biểu diễn đồng thời dẫn mẹ sang thăm gia đình. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh mẹ đẻ đoàn tụ cùng con cháu tại Mỹ.

Trong ảnh, Hoài Linh khá bảnh bao trong bộ đồ chú rể. Nghệ sĩ để kiểu tóc vuốt cao lãng tử hợp thời lúc bấy giờ cùng với hàng ria mép quen thuộc. Đáng nói là khán giả thực sự bất ngờ trước dung mạo xinh đẹp, mặn mà của bà xã Hoài Linh.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm đặc biệt là ảnh cưới của Hoài Linh, treo trang trọng trên tường trong ngôi nhà của gia đình ở xứ sở cờ hoa. Có thể thấy, vợ chồng Hoài Linh trong trang phục cưới, có cử chỉ âu yếm tình cảm.

Là người khá kín tiếng, chuyện đời tư của Hoài Linh luôn được giấu kỹ khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Trong bức ảnh vô tình được hé lộ này, khán giả có thể thấy "khuôn trăng, nét ngài" của người phụ nữ mà anh chọn cưới làm vợ. Phải nói rằng, bà xã Hoài Linh không hề thua kém một hoa hậu, người mẫu của showbiz Việt.

Trước đó, bức ảnh này cũng được Dương Triệu Vũ vô tình hé lộ trong cuộc trò chuyện với bố. Tuy nhiên, hình ảnh này không nét bởi chỉ xuất hiện trong cuộc facetime.

Trước đó, bức ảnh chụp cảnh Dương Triệu Vũ nói chuyện với ba vô tình làm lộ ảnh cưới của Hoài Linh

Đây là bức ảnh cưới thứ hai của nam danh hài được tiết lộ. Trước đó, chỉ có duy nhất một hình ảnh cưới của nghệ sĩ Hoài Linh được công khai với công chúng năm 2016 do MC Kỳ Duyên đăng tải. Trong ảnh, danh hài diện trang phục bảnh bao, ngực cài hoa. Đặc biệt, cô dâu đứng cạnh Hoài Linh có nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm.

Trong bức ảnh còn có mặt ca sĩ Thanh Tuyền và danh hài Chí Tài.

Được biết vào năm 1998, NSƯT Hoài Linh kết hôn với người đẹp đến từ Bến Tre có tên Lê Thanh Hương. Theo nhiều nguồn tin, cả hai quen nhau trong một lần nam danh hài trở về Việt Nam thăm gia đình. Đám cưới Hoài Linh được nghệ sĩ Ngọc Giàu làm chủ hôn, nghệ sĩ Nguyễn Dương làm rể phụ. Trước khi cưới, danh hài đã bảo lãnh cho Thanh Hương sang Mỹ sống chung từ tháng 4/1997.

Nói về bà xã kín tiếng, Hoài Linh chỉ tiết lộ rằng, vợ mình là một phụ nữ chịu thương, chịu khó và đã hi sinh rất nhiều cho gia đình. Tuy không làm nghệ thuật nhưng bà xã Thanh Hương luôn thông cảm với công việc của chồng.

Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, Hoài Linh và Thanh Hương đã ly hôn. Hiện tại, Thanh Hương cũng đã có gia đình mới nên nam nghệ sĩ hạn chế nhắc đến cô trước công chúng.

Về con cái, Hoài Linh từng hé lộ trong một chương trình lưu diễn ở Nhật Bản năm 2014, nam nghệ sĩ có 2 người con. Con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 2012, khi danh hài đã bước vào tuổi 42.

Hoài Linh bên con trai ruột Thành Vinh.

"Có nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có vợ con chưa... Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi. Nói chứ hoàn cảnh éo le lắm. Lấy nhau 10 năm, ly thân 9 năm, về 'sáp sáp, vui vui' lại dính", Hoài Linh chia sẻ khi ấy.