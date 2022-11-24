Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý

Hậu trường 24/11/2022 09:59

Hình ảnh tiều tụy, kém sức sống của danh hài đất Quảng mới đây khiến nhiều người lo lắng, dành lời hỏi han.

Mới đây, diễn viên hài Gia Bảo chia sẻ hình ảnh tập diễn cùng NSƯT Hoài Linh và các đồng nghiệp: NSƯT Ngọc Huyền, Danh hài Minh Nhí, Nghệ sĩ Bình Tinh, Nghệ sĩ Thái Vinh. Hình ảnh của Hoài Linh lập tức gây chú ý.

Trong ảnh mới nhất, Hoài Linh xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, hom hem đáng lo ngại. Khác với các đồng nghiệp, nam nghệ sĩ diện trang phục khá giản dị, có phần lượm thượm. Anh mặc quần họa tiết kèm áo thun đơn giản, chân mang dép xỏ ngón. Ngoại hình có phần xuề xòa, kém sắc của Hoài Linh khiến nhiều người lo lắng, dành lời hỏi han.

Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý - Ảnh 1
Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý - Ảnh 2
Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý - Ảnh 3
Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý - Ảnh 4
Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch. Ảnh: FB Lư Hoàng Gia Bảo

Đây không phải là lần đầu tiên, Hoài Linh xuất hiện với hình ảnh tiều tuỵ như thế. Trong một số hình ảnh được đồng nghiệp chia sẻ trước đó, Hoài Linh nhiều lần khiến khán giả lo ngại về tình hình sức khỏe của anh.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra vui mừng cho nam nghệ sĩ. Bởi sau thời gian gặp biến cố sự nghiệp, Hoài Linh đã chính thức trở lại hoạt động nghệ thuật một cách vui vẻ, cởi mở.

Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý - Ảnh 5

Hoài Linh sinh năm 1969, quê ở Quảng Nam. Thập niên 1990, diễn viên gây tiếng vang ở hải ngoại khi đóng kịch hài cùng Vân Sơn. Đầu những năm 2000, nghệ sĩ về nước sống và làm việc. Ngoài diễn kịch, cây hài còn làm giám khảo game show, đóng nhiều phim điện ảnh. 

Nam danh hài từng vướng vào ồn ào khi đứng ra kêu gọi gây quỹ, hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai vào năm 2020. Tuy nhiên, do chậm giải ngân và im lặng thời gian dài, ông bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt. 

Nam danh hài còn bị người dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 13 tỉ đồng qua việc kêu gọi từ thiện giúp đỡ các tỉnh miền Trung vào tháng 10/2020.

Sau thời gian điều tra xác minh, PC02 quyết định không khởi tố vụ án hình sự vào ngày 23/11/2021. Ngày 30/11/2021, Viện KSND TP.HCM có kết luận về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự của PC02 là có cơ sở, đúng pháp luật. 

Mặc dù đã được chứng minh sự trong sạch, nhưng việc chậm giải ngân tiền từ thiện khiến hình ảnh Hoài Linh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam danh hài phải ở ẩn một thời gian dài đợi dư luận lắng xuống. Cho đến nay, anh vẫn chưa hoạt động lại mạng xã hội.

Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý - Ảnh 6

Thời gian qua, Hoài Linh tất bật với những show diễn tỉnh, chủ yếu ở khu vực miền Tây như Cà Mau, An Giang, Bến Tre... Anh vẫn được bầu show ưu ái in hình lớn nhất và nằm ở vị trí trung tâm. Phần chữ giới thiệu trên poster cũng cực kỳ hoành tráng, Hoài Linh được gọi bằng danh xưng "Đệ nhất danh hài". Chuyện ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của làng hài chăm chỉ nhận "show hội chợ, đám cưới" cũng là chủ đề được bàn tán nhiều trên không gian mạng. 

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