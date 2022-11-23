Ốc Thanh Vân đón thêm tin vui 'lên chức' ở tuổi U40, dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Ốc Thanh Vân còn có một gia đình riêng đầm ấm, hạnh phúc cùng ông xã và bên 3 nhóc tỳ đáng yêu. Hiện gia đình cô đang sống tại một biệt thự lớn, xanh mướt giữa Sài Gòn.

Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ tài năng của làng giải trí , sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cô được đông đảo khán giả yêu thích với cả vai trò là MC và diễn viên xuất sắc.

Nữ huấn luyện viên gửi lời cám ơn tới tất cả những người đã tạo điều kiện để cô có được thành công ngày hôm nay. Không thể không nhắc tới sự ủng hộ hết mình của ông xã Trí Rùa và 3 đứa con xinh. Người ta càng thêm mến mộ nữ diễn viên bởi cô có thời gian lo chu toàn cho công việc, phát triển bản thân mà còn là mẫu người vợ, người mẹ đảm của gia đình.

Mới đây nữ MC còn đón nhận thêm 1 tin vui mới ở tuổi U40 đó là cô chính thức được công nhận là huấn luyện viên yoga khi được trao bằng Yoga Master quốc tế 500 giờ. Thông tin được người đẹp sinh năm 1983 chia sẻ. "Có lẽ cũng là lúc phù hợp để chia sẻ, rằng, từ nay mỗi dịp 20/11, cũng là ngày của mình. Bởi mình đã và đang là một giáo viên Yoga, chính xác là một huấn luyện viên Yoga. Hôm nay (20/11) là ngày mình cầm trên tay tấm bằng Yoga Master quốc tế 500 giờ".

Được biết, vợ chồng Ốc Thanh Vân - Trí Rùa có 3 nhóc tỳ đáng yêu là Coca, Cola và Cacao, các bé đều sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và nhiều tài lẻ khác nhau. Trong đó cô ba Cola cũng đam mê bộ môn Yoga giống mẹ nhiều năm trở lại đây và có những bước tiến rất tốt.

Cola Linh Đan thực hiện được nhiều động tác yoga khó và không ngại tiếp cận với những bài học mới. Ngoài tập yoga, con gái Ốc Thanh Vân và các con trai còn thích nhảy Kpop. Các bé cũng rất chăm chỉ học ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Hàn.

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 ở Hải Phòng, là diễn viên, người dẫn chương trình. Cô được khán giả nhớ đến qua các phim Hương phù sa, Ngã rẽ cuộc đời, Tiếng dương cầm trên biển, Già néo đứt dây... Năm 2021, diễn viên tham gia phim điện ảnh Lật mặt 5 (48h) của Lý Hải - dự án đạt doanh thu 150 tỷ đồng.

Diễn viên và chồng - Minh Trí (Trí Rùa) - hơn 20 năm gắn bó. Họ có ba con gồm bé gái Cola (gần 9 tuổi), hai trai là Coca (11 tuổi) và Cacao (7 tuổi).

Trí Rùa là mối tình là mối tình duy nhất của cô. Được biết, nữ diễn viên cùng chồng đã quen nhau từ khi cả hai còn học chung tại trường THPT Bùi Thị Xuân. Nếu như Ốc Thanh Vân là một cô học trò ngoan ngoãn, học giỏi thì chồng cô lại nổi danh là một cậu học trò khá nghịch ngợm. Dù vậy nhưng Vân là người đã thích, lên kế hoạch cưa đổ chồng mình trước và cũng đã khiến anh phải lòng cô nàng đến bây giờ.

Sau nhiều năm quen nhau, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã có một cái kết đẹp cho mối tình của mình bằng đám cưới lung linh vào tháng 10/2008.

Gia đình của Ốc Thanh Vân lại càng thêm trọn vẹn khi cô và chồng có với nhau 3 nhóc tì đáng yêu (2 bé trai và 1 bé gái). Các bé được gọi với tên thân mật là Coca, Cola và Cacao. Những khoảnh khắc của vợ chồng Vân cùng các thiên thần nhỏ thường được cô chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Mặc dù không ít lần dấy lên tin đồn Ốc Thanh Vân ly hôn vì lục đục trong tình cảm. Tuy nhiên, cô thẳng thắn thừa nhận góc khuất trong hôn nhân của mình và chia sẻ cách xử lý đầy khôn khéo.