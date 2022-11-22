Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu

Hậu trường 22/11/2022 15:16

Ngoại hình ngày càng gầy của Hoài Linh khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của nam danh hài.

Sáng ngày 22/11, Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh xuất hiện cùng mẹ ruột tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ. Nam ca sĩ cho biết thời gian tới anh có chuyến lưu diễn ở Mỹ nhưng ngoài công việc, anh còn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng chính là đưa mẹ về Mỹ thăm người thân.

Vũ qua Mỹ lưu diễn nhưng trọng trách lớn hơn là đưa mẹ về thăm các cháu và anh chị. Nhớ lúc 3 tuổi, hai mẹ con hay đi về Cam Ranh một mình. Giờ 40 tuổi hai mẹ con mới đi riêng cùng nhau lần nữa. Chúc cả nhà ngày mới an lành nhé!", Dương Triệu Vũ viết trên trang cá nhân.

Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu - Ảnh 1

Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu - Ảnh 2

Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu - Ảnh 3
Dương Triệu Vũ khá vui vì được tháp tùng mẹ sang Mỹ.

Được biết, vì tuổi tác đã cao, ngoài 80 tuổi nên mẹ của Dương Triệu Vũ được ngồi xe lăn để di chuyển đỡ vất vả. Bên cạnh Dương Triệu Vũ, danh hài Hoài Linh cũng xuất hiện để tiễn mẹ sang Mỹ.

Tuy nhiên điều khiến khán giả chú ý hơn cả là hình ảnh mới nhất của Hoài Linh do Dương Triệu Vũ chia sẻ khiến không ít khán giả bất ngờ. Trong ảnh, nam danh hài sinh năm 1969 thu hút sự chú ý với ngoại hình gầy gò, già nua hơn so với trước. Cùng với đó là phong cách diện đồ đơn giản với áo thun, quần thun chân mang dép kẹp thường thấy.

Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu - Ảnh 4
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh.

Khác với Hoài Linh khi hóa trang lộng lẫy trên sân khấu, "anh bốn" của Vbiz ngoài đời khá giản dị, mộc mạc khiến nhiều người không nhận ra. Tuy tươi cười nhưng có thể thấy gương mặt Hoài Linh có phần mệt mỏi. 

Nhiều netizen để lại bình luận hỏi han sức khỏe Hoài Linh: "Chú Hoài Linh ơi chú giữ gìn sức khỏe nhé. Chú mãi là thần tượng của con", "Chúc chú Linh sớm ra sản phẩm mới cho moi người được thấy chú thăng hoa trên sân khấu", "Nhớ chú Hoài Linh quá. Cầu trời cho chú có nhiều sức khỏe. Dù chú ở nơi đâu thì chú mãi là thần tượng của con"...

Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu - Ảnh 5

Thời gian qua, nam danh hài gốc Quảng Nam sống khá kín tiếng, cũng rất ít chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Ngoài những thú vui làm vườn, chăm sóc nhà cửa thì Hoài Linh chỉ tham gia một số sân khấu, vở diễn quan trọng. Anh không còn xuất hiện rầm rộ trước đám đông. 

Hoài Linh lộ vẻ ngoài hốc hác, gầy gò khó nhận ra khi tiễn mẹ về Mỹ thăm cháu - Ảnh 6

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Hoài Linh chia sẻ lý do xúc động khi muốn tham gia đêm nhạc từ thiện sau khi trở về từ Mỹ, không nhận thù lao

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