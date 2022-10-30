Hoài Linh tất bật trong đêm diễn từ thiện sau chuyến đi Mỹ, mẹ nam danh hài xuất hiện rạng rỡ, tự hào về con trai

Trở về nước sau show diễn tại Mỹ vừa qua, Hoài Linh mới đây đã tất bật tham gia đêm diễn từ thiện với sự tham dự của nhiều tên tuổi lớn như: Quang Lê, Kim Tử Long, Phượng Hằng...và nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Thời gian gần đây, Hoài Linh đã trở lại showbiz khi thường xuyên xuất hiện tại các chương trình cùng với nhiều hoạt động hơn. Bỏ qua những ồn ào thời gian trước, nam danh hài chăm chỉ đi lưu diễn trong và ngoài nước.

Vừa đến nơi diễn, nam danh hài đã tất bật chuẩn bị hóa trang cho nhân vật của mình. Với kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, Hoài Linh đã rất quen thuộc công việc "họa mặt" cho vai diễn. Chỉ với cây bút chì quen thuộc cùng vài đường kẻ, nam danh hài đã nhanh chóng "cộng" thêm vài tuổi với nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngồi cạnh Hoài Linh, ca sĩ Quang Lê cũng hết lời khen trước sự chuyên nghiệp của anh.

Nam danh hài tự họa mặt rất chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong đêm diễn này, mẹ ruột Hoài Linh cũng đến xem con trai mình diễn. Có thể thấy, mẹ của nam danh hài trông vẫn khỏe mạnh hồng hào và rất tự hào vì sự góp mặt của con trai trong một chương trình từ thiện đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, khi được báo chí mời phỏng vấn, Hoài Linh đã từ chối trả lời vì bản thân không có dự án gì mới và muốn mọi người tập trung đưa tin về show diễn hơn.

Trước đó, Hoài Linh ghi ấn tượng đặc biệt khi tham gia vào một show diễn từ thiện khác tại Việt Nam. Mặc cho những ồn ào quá khứ bủa vây, nam danh hài không ngần ngại hiện diện tại sự kiện và đặc biệt không hề lấy cát-xê show diễn, toàn bộ số tiền thu về được trong show diễn sẽ phục vụ công tác từ thiện.

Trong những đêm diễn tại Mỹ vừa qua, nam nghệ sĩ vẫn nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Hàng nghìn khán giả đã có mặt trong show và thích thú khi có cơ hội xem "anh Bốn" diễn hài. Hiện tại, những khán giả yêu quý Hoài Linh cũng như gia đình, bạn bè có thể yên tâm khi thấy "anh Bốn" lấy lại cân bằng trong cuộc sống.