Đàm Vĩnh Hưng bức xúc, dọa 'đáp trả tới nơi tới chốn' người vu khống em trai Hoài Linh hại Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ

Hậu trường 22/09/2022 12:11

Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ: "Tự lo liệu mà dọn sạch sẽ phần thối tha của mình đi".

Mới đây, em trai Hoài Linh - ca sĩ Dương Triệu Vũ đã có bài đăng nói rõ về việc anh bị vu khống là người hại ca sĩ Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ. Theo đó, Dương Triệu Vũ cho biết anh cùng Quốc Thiên đã có chuyến bay sang Anh vào tháng 4 sau đó bay tiếp sang Mỹ để hát cho bầu show Liên Phạm. Sau khi máy bay hạ cánh, Dương Triệu Vũ rời sân bay và trở về nhà để nghỉ ngơi, tuy nhiên nam ca sĩ lại bị đồn rằng báo với an ninh sân bay là Quốc Thiên không có working visa, dẫn đàn em bị trục xuất khỏi Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc, dọa 'đáp trả tới nơi tới chốn' người vu khống em trai Hoài Linh hại Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc, dọa 'đáp trả tới nơi tới chốn' người vu khống em trai Hoài Linh hại Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ - Ảnh 2
Dương Triệu Vũ bức xúc khi bị vu khống hãm hại đàn em Quốc Thiên - Ảnh: FBNV

Trước sự việc, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá là khó chịu. Là người đỡ đầu của Dương Triệu Vũ và có mối thân tình với gia đình Hoài Linh nên Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn tuyên bố dưới phần bình luận của bài đăng rằng sẽ "đáp trả tới nơi tới chốn" người tung tin đồn thất thiệt hãm hại, vu khống Dương Triệu Vũ

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc, dọa 'đáp trả tới nơi tới chốn' người vu khống em trai Hoài Linh hại Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng dọa sẽ đáp trả tới nơi tới chốn người vu khống Dương Triệu Vũ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và nhận về gần 500 lượt bày tỏ cảm xúc.  Được biết, Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng là cặp đôi tri kỷ của showbiz Việt, thậm chí còn nhiều lần vướng phải lùm xùm có quan hệ "tình cảm đặc biệt". Dương Triệu Vũ xem Mr Đàm như một người anh, người thầy dìu dắt, nâng đỡ mình trong suốt 15 năm theo đuổi con đường ca hát và Mr Đàm cũng từng khẳng định "Dương Triệu Vũ là người thân của tôi".

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ sao Việt

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