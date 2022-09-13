Hương Giang có thái độ không ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng công khai hôn trên sân khấu

Hậu trường 13/09/2022 10:15

Trước hành động bất ngờ của Đàm Vĩnh Hưng, Hương Giang tỏ ra khá bất ngờ và ngại ngùng.

Mới đây, Đàm Vĩnh HưngHương Giang cùng có mặt trong một sự kiện. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng được mời với tư cách là ca sĩ biểu diễn còn nàng hậu xuất hiện tại hàng ghế giảm khảo. Trong sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng đã có màn trinh diễn khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Trong lúc hát, nam ca sĩ có di chuyển xuống bên phía nơi nàng hậu ngồi. Sau đó, Hương Giang cũng lắc lư theo điệu nhạc mà nam ca sĩ đang thể hiện. 

Hương Giang có thái độ không ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng công khai hôn trên sân khấu - Ảnh 1
Hương Giang lắc lư theo nhạc của Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, Hương Giang bất ngờ được Đàm Vĩnh Hưng hôn khi trình diễn trước mặt nhiều đồng nghiệp và khán giả. Trước hành động của đàn anh, nàng hậu phản ứng khá nhanh, cô né mặt mình về sau, đồng thời có thể thấy, cô cũng khá ngại ngùng trước việc này. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tự tin, thoải mái trình diễn sau nụ hôn với Hương Giang.

Hương Giang có thái độ không ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng công khai hôn trên sân khấu - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hôn Hương Giang, tuy nhiên, cô đã nhanh chóng "né" và tỏ ra khá ngại ngùng.

Trong giới showbiz, Hương Giang được coi là người em thân thiết lâu năm của Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai đã từng hợp tác khi ra mắt MV Hello. Trong sản phẩm âm nhạc này, cả hai cũng trao nhau một nụ hôn nồng cháy và nhiều cử chỉ thân mật và từ đó, Hương Giang được mọi người gọi là "người tình màn ảnh" của Đàm Vĩnh Hưng. 

Hương Giang có thái độ không ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng công khai hôn trên sân khấu - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang có nhiều cảnh quay thân mật khi hợp tác trong MV Hello.

Giữa tháng 8 vừa qua, Hương Giang bất ngờ xác nhận "đường ai nấy đi" với bạn trai doanh nhân Matt Liu khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Thời điểm còn bên nhau, Hương Giang và Matt Liu khiến nhiều người chú ý bởi tình cảm gắn bó, thường xuyên tặng đồ hiệu, bên nhau qua những thăng trầm sự nghiệp. Hậu đường ai nấy đi, mọi động thái của Hương Giang và Matt Liu đều được dân tình chú ý. Nếu Hương Giang tất bật với công việc kinh doanh và nghệ thuật. thì Matt Liu lại thường xuyên tụ họp cùng bạn bè. 

Hương Giang có thái độ không ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng công khai hôn trên sân khấu - Ảnh 4
Cặp đôi từng có khoảng thời gian hẹn hò mặn nồng bên nhau. 
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