Hương Giang có thái độ không ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng công khai hôn trên sân khấu

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang cùng có mặt trong một sự kiện. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng được mời với tư cách là ca sĩ biểu diễn còn nàng hậu xuất hiện tại hàng ghế giảm khảo. Trong sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng đã có màn trinh diễn khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Trong lúc hát, nam ca sĩ có di chuyển xuống bên phía nơi nàng hậu ngồi. Sau đó, Hương Giang cũng lắc lư theo điệu nhạc mà nam ca sĩ đang thể hiện.

Hương Giang lắc lư theo nhạc của Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, Hương Giang bất ngờ được Đàm Vĩnh Hưng hôn khi trình diễn trước mặt nhiều đồng nghiệp và khán giả. Trước hành động của đàn anh, nàng hậu phản ứng khá nhanh, cô né mặt mình về sau, đồng thời có thể thấy, cô cũng khá ngại ngùng trước việc này. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tự tin, thoải mái trình diễn sau nụ hôn với Hương Giang.