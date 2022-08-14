Vợ cũ U70 của Đàm vĩnh Hưng bất ngờ công khai ủng hộ Hoài Linh hậu lộ clip nam danh hài bị fan 'rượt mất dép'

Hậu trường 14/08/2022 20:23

Động thái mới nhất của bà Jakie Liên Phạm - vợ cũ của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - dành cho danh hài Hoài Linh đã thu hút không ít sự quan tâm của công chúng.

Hậu ồn ào từ thiện, NSƯT Hoài Linh đã bắt đầu tái xuất trên một vài sân khấu lớn nhỏ. Thay vì liên tục phủ sóng truyền hình như trước đây, nam danh hài lựa chọn đi diễn tại các show tỉnh, phục vụ bà con ở vùng nông thôn.

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NSƯT Hoài Linh đã bắt đầu tái xuất trên một vài sân khấu lớn nhỏ hậu ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Hoài Linh trong một lần đi diễn đã bị người hâm mộ vây kín, dẫn đến việc nam danh hài phải bỏ chạy đến lúc tuột dép lúc nào không hay. Những hình ảnh này cho thấy nam nghệ sĩ vẫn được khán giả yêu mến vô cùng dù vướng vào những ồn ào "trên trời rơi xuống".

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Bài chia sẻ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ công chúng, nhiều người nổi tiếng cũng từng công khai ủng hộ Hoài Linh. Mới đây, bà Jackie Liên Phạm - "trùm bầu show" miền Bắc nước Mỹ và cũng là vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng - đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình một bài viết từ fanpage của người hâm mộ nam danh hài Hoài Linh.

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Được biết, Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng là hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết và lâu năm trong làng giải trí Việt. Không những vậy, Hoài Linh cũng là một danh hài khá "đắt show" hải ngoại nên việc có quen biết với bà Jakie Liên Phạm cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, đây lại là lần đầu tiên mà "bà trùm bầu show" có động thái ủng hộ người bạn thân thiết của mình.

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này?

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này?

Sự thay đổi lần này của Hoài Linh được mọi người nhận xét là trẻ hơn vài tuổi.

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Từ khóa:   Hoài Linh danh hài Hoài Linh vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng

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