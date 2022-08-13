Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này?

Hậu trường 13/08/2022 13:54

Sự thay đổi lần này của Hoài Linh được mọi người nhận xét là trẻ hơn vài tuổi.

Vào tối 12/8, make up thân cận với Hoài Linh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh nam danh hài đi diễn tỉnh. Trong ảnh, nam nghệ sĩ không còn mái tóc dài ngang vai, hiện tại Hoài Linh đã cắt tỉa và vuốt gọn gàng qua hai bên trông rất bảnh bao. Sự thay đổi này khiến một số cư dân mạng không nhận ra ông. Nhiều người cho rằng Hoài Linh hợp với kiểu tóc này, nó giúp ông nhìn trẻ trung hơn rất nhiều.

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Những hình ảnh được chia sẻ từ make up thân cận của nghệ sĩ Hoài Linh.

 Cũng có thể thấy, hiện tại sắc mặt Hoài Linh đã tươi tắn hơn trước rất nhiều. Trong đêm diễn, nam nghệ sĩ vui vẻ giao lưu với đông đảo khán giả. Chẳng những đón nhận tiết mục của Hoài Linh, người dân còn bày tỏ sự yêu mến bằng cách xin chụp hình, chạy theo quay phim. Không khí nhộn nhịp này đủ để thấy rõ ông vẫn có vị thế nhất định trong lòng người hâm mộ.

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này? - Ảnh 2

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này? - Ảnh 3

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này? - Ảnh 4
Sau nhiều biến cố, sức nóng của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa bao giờ "hạ nhiệt" trong lòng khán giả.

 Năm 2021, những ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện cũng như đời tư bị soi mói liên tục ập đến với cuộc sống Hoài Linh. Kể từ những sự việc đó, đã có không ít khán giả quay lưng với nam nghệ sĩ. Tưởng chừng nam danh hài sẽ khó lòng quay lại với làng giải trí nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, nam danh hài đã bắt đầu hoạt động trở lại, thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, có những chuyến đi diễn tỉnh để gần với khán giả hơn.

Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này? - Ảnh 5

Thời gian gần đây, Hoài Linh cũng có chuyến lưu diễn tại Mỹ, tại đây, nam nghệ sĩ cũng không quên viếng thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài. Những hình ảnh Hoài Linh xúc động bên phần mộ của "người bạn tri kỷ" khiến khán giả vô cùng nghẹn ngào. Giờ đây, nhìn thấy những tín hiệu tích cực này, không chỉ Hoài Linh mà những người yêu mến ông cũng cảm thấy an tâm phần nào.

 

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Những ngày gần đây, NSƯT Hoài Linh có mặt tại Mỹ trong chuyến lưu diễn của mình, nam nghệ sĩ cũng đã dành thời gian để viếng thăm mộ của người anh thân thiết Chí Tài.

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Từ khóa:   Hoài Linh danh hài Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh

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