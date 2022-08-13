Diện mạo mới của Hoài Linh thế nào mà cộng đồng mạng xôn xao thế này?

Vào tối 12/8, make up thân cận với Hoài Linh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh nam danh hài đi diễn tỉnh. Trong ảnh, nam nghệ sĩ không còn mái tóc dài ngang vai, hiện tại Hoài Linh đã cắt tỉa và vuốt gọn gàng qua hai bên trông rất bảnh bao. Sự thay đổi này khiến một số cư dân mạng không nhận ra ông. Nhiều người cho rằng Hoài Linh hợp với kiểu tóc này, nó giúp ông nhìn trẻ trung hơn rất nhiều.

Những hình ảnh được chia sẻ từ make up thân cận của nghệ sĩ Hoài Linh.

Cũng có thể thấy, hiện tại sắc mặt Hoài Linh đã tươi tắn hơn trước rất nhiều. Trong đêm diễn, nam nghệ sĩ vui vẻ giao lưu với đông đảo khán giả. Chẳng những đón nhận tiết mục của Hoài Linh, người dân còn bày tỏ sự yêu mến bằng cách xin chụp hình, chạy theo quay phim. Không khí nhộn nhịp này đủ để thấy rõ ông vẫn có vị thế nhất định trong lòng người hâm mộ.