Ngọc Sơn tuyên bố 'xanh rờn', bày tỏ thái độ rõ ràng về việc diễn chung sân khấu với Hoài Linh

Hậu trường 12/08/2022 20:34

Danh ca Ngọc Sơn sắp tới đây sẽ tham gia vào một chương trình ca nhạc miễn phí mà trong đó có sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh.

Mới đây, fanpage chính chủ của Ngọc Sơn đã đăng tải một bài viết nói về chương trình biểu diễn miễn phí phục vụ khán giả gồm 9 đêm diễn tại các huyện ở tỉnh Quảng Nam từ ngày 12/8 đến 21/8 năm nay.

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Bài đăng của danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, mục đích của chương trình này là truyền tải thông điệp của sự hiếu thảo, tình yêu quê hương và mang hình ảnh của miền đất Quảng Nam đến mọi nơi trên Việt Nam. Tuy những đêm diễn này hoàn toàn miễn phí nhưng lại quy tụ hơn 60 nghệ sĩ bao gồm Ngọc Sơn, Hoài Linh, Lý Hùng, Thanh Hằng, Hữu Quốc,...

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Danh hài Hoài Linh cũng tham dự vào chương trình lần này - Ảnh: Internet

Sự góp mặt của danh hài Hoài Linh trong chương trình này là một bất ngờ lớn dành cho khán giả. Sau ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện, nam nghệ sĩ đã có một khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng" và sau đó chỉ tham gia vài show diễn nhỏ lẻ. Tuy vậy, một số bộ phận công chúng vẫn có cái nhìn không tốt về Hoài Linh.

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Trong thông báo về chương trình này, danh ca Ngọc Sơn dường như đã "rào trước" về những bàn tán không hay liên quan đến Hoài Linh. Vì vậy, nam ca sĩ đã viết: “Sẽ Block hết tất cả những bình luận đụng chạm đến bất kỳ 1 nghệ sĩ nào!" và “Mở lòng mà sống yêu nhau, Cho vơi đi những nỗi đau trong đời..”.

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Danh ca Ngọc Sơn nổi tiếng là người hòa đồng, thân thiện và hãy giúp đỡ đồng nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Lời tuyên bố này của Ngọc Sơn cũng đã gián tiếp bày tỏ sự tôn trọng của anh đến NSƯT Hoài Linh. Trước nay, Ngọc Sơn luôn nổi tiếng là người hòa đồng, thân thiện và hãy giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Dưới phần bình luận của bài viết này, nhiều người đã để lại những comment thể hiện sự ủng hộ cho nam danh ca và chương trình này.

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Từ khóa:   danh ca Ngọc Sơn Hoài Linh danh hài Hoài Linh

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